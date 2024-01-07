今日必看8分鐘｜男子無力照顧鄰居3童求助｜留美博士流浪街頭16年

油麻地單親母被捕 男鄰居無力照顧3童報警求助

「爸爸走咗，去咗好遠嘅地方。」8歲男童與弟妹寄宿於鄰居一晚，皆因父親去年11月因病去世，母親昨晚（6日）涉欠罰款問題被捕。同住旺角東安街劏房的鄰居曾先生被拜托照顧3名兒童一晚，無奈日間未能找到社工。長貧難顧，只好報警求助。可是由8時58分報警，至今日（7日）上午11時許除了幾通電話外，未見有人來接走3名兒童。曾先生唯有帶他們去飲茶，解決溫飽繼續等待支援，警方目前已將3名小朋友帶返油麻地警署，母親則涉案仍需暫時拘留。

大埔電單車與私家車猛撼 同陷火海傳爆炸聲 鐵騎士燒傷腳

大埔發生嚴重車禍。今午（7日）3時許，一輛電單車沿汀角路往映月灣方向行駛，至明德公立學校對開時，據報失控撞向一輛私家車。兩車繼而迅速起火，大量濃煙竄出。幸私家車男司機及時逃生，未有受傷；鐵騎士則腳部燒傷，由救護車送往那打素醫院治理。網上片段可見，起火私家車全車被烈焰吞噬，燒至露出車框，更不時傳出爆炸聲，毗鄰單車徑有不少途人駐足圍觀，有人驚呼：「冇啦！Total Loss（全損）喇！」其後有消防員趕抵灌救，20分鐘內救熄。警方正調查意外原因。

青衣電力事故｜停電逾句鐘居民聞巨響困𨋢 消防處收4宗求助

青衣安湄樓今早（7日）停電，為區內一周發生的第二宗停電事故，環境及生態局表示極度關注和震驚，形容事件非常嚴重，局長謝展寰點名中電總裁羅嘉進表達感到十分失望。

曾在華爾街工作 留美博士流浪紐約街頭16年惹議 母校復旦伸援手

內地網絡近日流傳美國紐約一名華裔流浪漢實際上是一名留美博士，他自稱流浪街頭16年、曾就讀物理科系，引發廣泛關注。周五（5日），上海復旦大學美國校友會（紐約）表示，確認男子的身份為復旦校友，姓孫。另據知情人士透露，目前孫男的家人已經知悉情況，但表示不希望被打擾。曾在華爾街工作 留美博士流浪紐約街頭16年惹議 母校復旦伸援手

長沙灣經營近30年辦館遭淋紅油 警員翻查閉路電視調查

長沙灣一間士多辦館被人淋紅油，閉路電視拍攝到作案經過。今（7日）早8時許，警方接獲長沙灣青山道155-181號天悅廣場地舖一名男職員報案，指今早準備營業時發現其店舖遭人淋紅油。警方接報到場，發現涉事一間辦館的鐵閘有紅漆痕跡，初步懷疑於今晨被潑，店主翻查閉路電視，發現今晨5時許，一名戴口罩、鴨嘴帽、身穿黃衣的男子在門外潑紅油。

警元朗拘25歲男涉販毒 再搗工廈單位檢約$850萬K仔

警方於前日（5日）在元朗採取反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕1名25歲男子，檢獲約17.5公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約港幣850萬元。警方之後搗破一個約40呎的分租單位，搜出約港幣850萬元以密實袋包裝的K仔，相信是為了方便運送到其他拆家手上分銷出貨。被捕人仍被拘查中，警方不排除拘捕更多人，案件仍在調查中。

國泰接連取消航班 項明生臨上機始知無機 「下次邊個夠膽搭？」

國泰航空自去年12月底至今，由於機師因病缺勤，多個航班取消，國泰今晨（7日）發聲明，明言已「汲取經驗」採取短期措施確保運作穩定。身處台灣的旅遊達人項明生今日（7日）向《香港01》指出，原訂今晨乘國泰機由桃園飛日本關西，惟抵達機場才獲告知因「班機調度」而被取消，當地地勤只提供300元新台幣（折合約港幣80元）餐飲券，受影響乘客需自行上網填退款表格。

工展會｜海味檔嘆港人外遊北上 茶葉檔只靠熟客支持 生意跌兩成

今屆維園工展會明日（8日）結束，今日（7日）是最後一個周日，參展商祭出各式減價務求散貨，有老字號海味檔指，自通關後不少港人外遊及北上，留港消費人數減少，料生意額會輕微下跌。有茶葉檔指，北上熱潮下工展會氣氛「差咁啲」，只能靠熟客支持，料生意額會下跌兩成。