今日必看8分鐘｜七人車遭閘停　3惡漢掠20萬現金｜天瑜心臟現衰竭

元朗七人車遭私家車閘停 3惡漢亮鐵通恐嚇 掠走約20萬元現金

元朗發生劫案。凌晨5時半左右，警方接獲報案指，一輛七人車駛至廈村路近深港西部公路附近時，突然另有一輛私家車駛出，打橫攔在七人車前將其閘停。3名身穿黑色上衣及黑色長褲、持鐵通的惡漢隨即從私家車跳出，指嚇並搶走七人車司機約20萬元現金。一眾惡漢得手後，跳上私家車逃去無蹤。涉事七人車事後停在路邊，其中左邊車身疑因閃避時剷上路壆，而右邊車頭則有小量損毀，相信是與涉案私家車碰撞而成。

天瑜心臟現衰竭｜天瑜爸指女兒過去一周無明顯好轉 但情況較穩定

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，天瑜爸爸於上月30日發貼文稱，天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始衰竭。天瑜爸爸今日（9日）凌晨在社交平台表示，天瑜的情況在過去一周不算有很大好轉，但總算是比上周較為穩定，血壓也沒有再出現大幅的上落，但直到昨天仍然需要使用強心藥。

西貢男子捱的士撞 嘴鼻流血送院治理

西貢發生交通意外。今日（12日）上午11時04分，一名男子在西貢公路近響鐘路橫過馬路期間，被一輛駛至的新界的士撞倒，飛彈5米倒地。事主嘴、鼻受傷流血，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。現場所見，的士左邊的擋風玻璃破裂，地上遺下血漬。警方正調查意外經過及原因。

財政預算案｜急症室加費恰當？李家超：檢討係啱嘅、針對防止濫用

新一份《財政預算案》下月發表，如何開源節流備受關注，政府據報正研究增加公立醫院急症室收費。特首李家超說，急症室收費水平主要考慮有否適如其份處理急症，應善用急症室資源用在最急切人士，認同要檢視如何用在有需要人士、防止濫用，包括在時間上和服務方面改善。

中大：校長段崇智昨請辭獲校董會接納 提早兩年於明年一月卸任

中大校董會上月解僱副校長吳樹培以來，校長段崇智僅發聲明感謝對方，即使出席公開活動都未有回應提問。中大今日下午（9日）表示，校董會昨日接獲段崇智請辭決定，段將在明年1月離任。

國泰取消航班｜項明生在商台節目呼籲：有重要約會唔好坐國泰

國泰航空持續有航班取消，「苦主」之一旅遊達人項明生周日（7日）在台北飛大阪的航班，到達機場始獲通知取消，事件發酵至第三日，今日（9日）他接受電台節目訪問表示，國泰行政總裁林紹波及公關部都認識他，以至他是馬可孛羅會會員也有他的聯絡方法，至今只有機械客服人員以「我不懂得你意思」回覆他。

3年首宗跨境車走私黃金 私家車暗藏$1000萬金塊 海關拘澳門司機

海關昨日（8日）在港珠澳大橋香港口岸，破獲逾3年來首宗以跨境私家車走私黃金的案件，檢獲約20公斤懷疑未列艙單金塊，市值約1,000萬元，拘捕涉案澳門男司機。由於內地金價上漲，海關不排除有人安排將黃金經澳門運往內地轉售，賺取差價。

寶達邨MMA・有片｜的士司機與截車男互毆 鉸剪腳飛甩鞋碌落地

秀茂坪昨日（7日）凌晨上演的士司機大戰截車男戲碼！網上瘋傳一段車cam片段，可見一輛的士在寶達邨停車，一名婦人打開車門欲上車後，疑遭拒絕而關門，但同行男子卻怒踢的士車門洩憤，男司機隨即下車「還拖」，兩人拳來腳往，糾纏間雙雙倒地，司機更施展「奪命鉸剪腳」夾緊對方肩頸，最終在他人勸阻下，各自離去。

查車牌實測｜新例生效 職員不收表 電郵申請六小時暫未回覆

運輸署今日（8日）起修改車牌查冊安排，傳媒查冊需另交書面申請，說明查冊涉及的「重大公眾利益」，再由運輸署署長審批。《香港01》實測以「新聞用途」為由查冊，牌照事務處職員拒收申請表格，記者需透過電郵或郵寄書面陳述，向運輸署提出兩宗查冊，至六小時後截稿前暫未獲回覆。

跌落河翡翠被找到！工人臭水溝連尋三日 物主：是價值百萬的婚戒

近日，網傳廣東佛山有珠寶店賣家直播銷售時不慎將價值超過千萬元（人民幣，下同）的帝王綠翡翠跌落河中，請到專人抽乾河水，連日打撈搜尋無果。昨日（8日）晚間，經過三天三夜的打撈，終於找到。物主表示，丟失的是一枚價值逾百萬的翡翠戒指，是父親給他準備的婚戒。