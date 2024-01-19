今日必看8分鐘｜正生騙案李永雄獨家回應｜垃圾徵費押後至8.1推行

正生騙案｜李永雄獨家回應 提公開財政無人理 指林希聖黑箱作業

基督教正生會董事涉嫌串謀詐騙5000萬元，警方拘捕4名董事及通緝3名離港董事。涉案被捕人之一的李永雄傳道，今早（19日）開腔接受《香港01》訪問，指約十年前應教友湯德崇邀請成為正生會及正生書院的董事，惟多年來只是掛名董事「橡皮圖章」，無權過問財政。他曾多次提醒正生會創辦人林希聖要公開財政，切勿將「公家錢」轉入私人戶口，否則「水洗都唔清」，奈何未被理會，他認為對方被通緝是「應得嘅」。

正生會涉詐騙｜正生書院如常運作 老師指與陳兆焯林希聖緊密聯絡

基督教正生會董事涉嫌串謀詐騙5000萬元，警方拘捕4名董事及通緝3名離港董事，被通緝人士包括正生會創辦人、正生書院校監林希聖，以及正生書院校長陳兆焯。正生書院在拘捕行動後，今日（19日）如常運作，有老師稱如常與校長校監緊密聯絡，並曾向校監林希聖尋求指引帶領學校早會。她又指學生已知悉事件，並支持會方，她承諾會盡力守護學生。

舞台劇獎停資助｜劇協促藝發局收回指控：我哋都有聲譽和尊嚴

藝發局暫停資助香港戲劇協會（劇協）主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，藝發局周四晚（18日）指劇協沒有主動跟藝發局商討下，偏離以往的做法，包括新增頒獎禮主題、邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓等。

垃圾徵費押後至8.1 謝展寰認以往解說非最好 押後是負責任做法

垃圾徵費原定4月1日實施，但社會對落實細節滿疑問，環境局局長謝展寰今日（19日）下午宣布，為讓市民大眾及業界了解徵費計劃，他已向行政長官作出兩點建議，包括將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先行先試。

迪士尼樂園度假區神奇道 私家車與旅遊巴相撞 女司機一度昏迷

大嶼山迪士尼樂園度假區神奇道發生交通意外。今日（19日）上午11時44分，私家車與旅遊巴在迴旋處位置相撞，其中28歲姓林私家車女司機一度昏迷。消防員到場救出傷者，稍後由救護員將她送到瑪嘉烈醫院治理，其後逐漸轉醒過來。

49歲消防員邱耀文處理神奇道車禍期間猝逝 消防處長哀悼

今早（19日）11時許，大嶼山迪士尼樂園度假區神奇道發生交通意外，一名女司機半昏迷送院。消防處今午發稿證實，消防員邱耀文處理事件期間突然暈倒，送院搶救後，延至今午3時08分不治，終年49歲。消防處長楊恩健今午曾到北大嶼山醫院了解，他對事件表示哀痛。處方表示，消防處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。

延長通關｜田北辰引述消息 深圳灣口岸料年三十至初四通宵開放

早前維港除夕煙花滙演吸引48萬名市民及旅客觀賞，但當晚跨境口岸癱瘓，大批內地旅客滯留。實政圓桌立法會議員田北辰今日（19日）引述消息指，港府正與內地商討24小時通關，初步計劃在年三十（2月9日）至年初四（2月13日），於深圳灣口岸實施，至於蓮塘口岸24小時開放的機會不高。

北角建華街野豬被困護土牆下隙縫四腳朝天 消防繩圈救起

今日（19日）上午7時56分，警方接報北角建華街51號楓林花園外有野豬被困。消防員到場，發現一隻約1米長的野豬，懷疑由護土牆上滾下，剛好跌在護土牆與流動廁所之間的隙縫，四腳朝天，動彈不得。消防員檢視環境後，小心翼翼用繩索圈着野豬身體，然後將牠拉起放入大型膠桶內，稍後交漁護署處理。其間野豬有輕微掙扎，但似乎受了傷，沒有太大反抗。

區議會｜學生會會長走到區會主席 黃昕然愛後巷貼地「偷聽」民情

「自己做得嚟都開心，咁咪大家都開心」—— 黃昕然從心而發的笑容，道出對出任深水埗民政專員三年多的感受，近期外界對他的認識，莫過於提議在黃金商場舉辦「激光劍比賽」，獲讚賞夠創新和貼地，黃昕然接受《香港01》專訪時說，自己愛穿梭後巷「偷聽」市民聲音掌握民情，並非「冷氣房專員」，期望「激光劍比賽」成為深水埗品牌活動，而非曇花一現。