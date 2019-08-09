【BV】低調換了Logo？時尚達人新寵IT Bag　極有Celine簡約影子！

Bottega Veneta手袋成了一班時尚達人的新寵，自2018年6月，Bottega Veneta宣佈創意總監一職由Daniel Lee接任後，許多人都想看看一向走低調作風的Daniel Lee到底「葫蘆裹賣的是什麼藥」，直至同年12月發佈了首個由他設計的2019早秋系列，其簡約作品令人留下深刻印象，既保留了固有品牌格調亦加入創新元素，變得更年輕。 近日，Bottega Veneta亦悄悄地更換了品牌Logo，像是要將品牌推向新階段。

自Daniel Lee入主Bottega Veneta，品牌變得更年輕化。(bottegaveneta@Instagram)

近年來，時尚界仿似興起了一鼓「更換Logo」熱潮，無論是速食時裝，還是奢侈品牌都一一將品牌Logo的字體作出輕微調整，如將品牌的英文字母換成全大楷、縮窄文字間的距離，換成更簡潔的新Logo。不過，外界卻有指各個品牌的新Logo變得甚為相似，變相沒有特色可言，繼Saint Laurent、Celine、Burberry、Rimowa等品牌轉用了新標誌後，Bottega Veneta亦加入如「倒模一樣」的Logo熱潮，低調地更換了品牌廣告與網站上的Logo。

近日，Bottega Veneta亦悄悄地更換了品牌Logo。（Bottega Veneta網站截圖）

Bottega Veneta的Logo一向設計簡潔，而且是全大楷的寫法；新Logo只是作出了輕微調整，如同其他品牌一樣將字距變窄、字體變粗。對於更換Logo一事，時尚界人士反應均有所不同，部份人士認為新Logo可象徵品牌的新時代；而部份則認為新Logo與其他品牌的標誌過於相似。

縱然，未知品牌更換新Logo的目的是什麼，亦未知新Logo會否如想像中的為品牌帶來新景象。但事實上，一班時尚達人的社交平台已早就看到Daniel Lee所設計的手袋蹤影，成為了大家的IT Bag。

以下則是3個暫時最具人氣手袋款式，或能看看能否成為你的心頭好？

The Pouch

The Pouch經常都會出現於時尚達人的社交平台，是其中一個IT Bag。(kaity_modern@Instagram)

Daniel Lee為品牌加入了新元素，手袋形狀再也不再局限於方方正正，而是增設多款幾何形狀，甚至不規則形狀的款式，其中就以2019春夏系列The Pouch較受歡迎。

由於Daniel Lee曾任職Celine，亦是Phoebe Philo的左右手之一，故The Pouch也貫徹了Celine的簡約格調。手袋以小牛皮製成，亦故意於開合位置做出皺褶位，令袋身變得更蓬鬆柔軟；也是基於皺褶位置讓整個袋形外形看起來像雲朵一樣，故被稱為「雲朵包」，亦有人認為外形更像水餃，因此出現了另一稱呼：「水餃包」。

而且，The Pouch提供3個尺寸，可按個人需要而選擇，包括當作Clutch或Crossbody Bags使用，難怪自推出以來討論度絲亳未減。

+ 5 + 4 + 3

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The Arco

Daniel Lee將編織格紋改革，利用皮革壓成大格子壓紋，設計出The Arco。(honeynsilk@Instagram)

Bottega Veneta最具標誌性的必然是Intrecciato編織技術，不過Daniel Lee卻將編織格紋改革，利用皮革壓成大格子壓紋，設計俐落。其中一個IT Bag款式就是套用了這元素：2019早秋系列The Arco。The Arco設有4個款式，分別是Arco 33、Arco 48、Arco 56、Arco 75，在尺寸以及輕微細節位帶有分別。特別又令人滿意的地方，是手袋肩帶長度偏長，比起平日手袋款式沿用的短肩帶，用家將手袋上膊使用更舒適。

+ 3 + 2

Maxi Cabat

Daniel Lee將2001年所推出的經典款式Cabat進行大革新，於2019春夏系列設計出Maxi Cabat。(alecshao@Instagram)

要是你還是鍾情於以往Bottega Veneta的細編織格紋，那麼屬於2019春夏系列的Maxi Cabat必定合乎你的喜好！Daniel Lee將2001年所推出的經典款式Cabat進行大革新，放大Intrecciato編織技術，用上4厘米寬的皮條編製而成。Maxi Cabat具有3款設計：全織皮款、織皮拼皮革款，以及可拆式肩帶的小型織皮款。同時，Maxi Cabat除提供淨色款外，也設有拼色撞色設計，帶來更矚目的視覺效果。