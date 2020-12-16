泫雅DeepV晚裝被批暴露　真空將胸圍外穿　大膽前衛抑或走火入魔?

穿搭筆記
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【韓星穿搭】泫雅一向是韓國性感女星代表，有「性感小野馬」之稱的她擁有魔鬼身材，也從不吝嗇對觀眾展示自己的火辣身材，常常在社交網站上分享性感穿搭照。泫雅的穿搭廣獲粉絲好評，完美展現「性感但不低俗」的感覺，網民更以「泫雅風」形容她的獨特風格。

泫雅近年人氣不如前，高調與E'Dawn宣布相戀後被公司解約，二人去年簽將PSY的P Nation經紀公司，令人期待新合作會有亮眼作品。不過，近日泫雅上傳的大膽破格穿搭再次引起討論，評價卻好壞參半，有些人大讚泫雅有性格，有些人則不能理解泫雅的時尚品味。

泫雅與E'Dawn仍然愛得纏綿。（IG@hyunah_aa）

性感與暴露只差一線　泫雅不時有「災難級」穿搭？

泫雅作為內衣品牌代言人，以往曾上傳大尺度的內衣照，被大讚是「健康性感」，但近日的穿搭卻惹來爭議，有網民甚至「提醒」「姐姐，穿得溫暖一點吧！」。性感同時兼顧美感，或許關鍵不在於「多布」、「少布」，而是關乎衣服的整體配搭。

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