撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-01-25 20:24

【顯嬌小穿搭】疫情關係，不少女生都習慣網上購物，ZARA、Uniqlo等網上購物，除了可送到府上，更提供退貨、退款服務。日本人妻Shie不時分享顯瘦穿搭，除了ZARA、Uniqlo，更愛無印良品MUJI及GU，她更仔細等分享所穿尺碼原因，要是不能到店鋪親身試穿的話，絕對是非常好的參考指標。

平日Shie會在IG分享穿搭，最愛以ZARA、Uniqlo、GU等品牌襯名牌手袋。（shiiii0125@IG）

來自日本湘南的人妻Shie，身高166cm的她，看身形完全不知已是3子之母。平日Shie會在IG分享穿搭，最愛以ZARA、Uniqlo、GU等品牌襯名牌手袋，如CHANEL、CELINE，服飾夠簡約百搭之餘，她的選碼心得亦是非常好的參考指標。

「嬌小錯覺」穿搭貼士１：放心選擇加大碼吧！

或許大家也是ZARA、Uniqlo的忠實支持者，卻無法穿出日本妹的隨性感覺？關鍵是外套、上衣她們都習慣選大一碼，製造「嬌小的錯覺」。

由於每款衣服版型不同，身高166cm的Shie是M碼女生，但平日的上衣碼數由S到3XL不等，而下身多是配襯直腳褲或是Skinny jeans，看起來非常顯瘦，甚至有中碼變細碼女生的感覺。

▼▼▼點圖即看ZARA、UNIQLO、GU的鬆身尺碼建議，Shie還有一個「秘密絕招」令中等身形的她看起來變嬌小？▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

「嬌小錯覺」穿搭貼士2：粗冷單品轉移視線

除了買較大的尺碼，Shie也經常一身淺大地色系的造型，相當有氣質。不少女生都愛一身黑色，擔心淺色穿搭加上厚褸時，會令人感覺似「米芝蓮」人般擁腫。Shie的技巧是善用粗冷針織上衣，甚至是粗冷頸巾，即使下身穿白色褲，也可打造「上闊下窄」的修臀效果。

▼▼▼點圖即看白色下身，也可輕「上闊下窄」的嬌小錯覺？▼▼▼

同場加映：Zara、Uniqlo包色推介

▼▼▼雖然Shie身上多是設計簡約的淨色衣物，但特別好襯的款式，她也會包色購入。這些衣服多是淨色、剪裁好，有些款更是「每年追加」新色？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼同場加映｜諸葛紫岐奢華生活打卡，盡show數十款名牌手袋、衣飾，最能反映身價的Hermès公開？==>諸葛紫岐奢華豪宅曝光被批炫富 40萬Hermès打卡▼▼▼

+ 43 + 43 + 43

▼▼▼同場加映｜宋熙年早前分享家中珍藏，竟有一款CELINE手袋「酒精消毒」後立即變形？==>宋熙年12個LV、Dior常用手袋 哪手袋被陳智燊「酒精消毒」後變形？▼▼▼