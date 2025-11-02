日系寬感T恤4種人氣搭配推薦　休閒與甜酷風兼備　秒變時尚達人

衣櫃裏一定都有的「寬感TEE」，向來是缺乏穿搭靈感時，不可錯過的單品選擇，運用寬鬆輪廓剪裁設計，自帶慵懶鬆弛感的衣著氛圍，讓造型不在只是刻意製造身形修飾度和時髦感受，反而加強幾分簡約且舒適的好感氛圍，融入字母、圖案等細節元素，不僅能自由轉換出休閒與甜美的多變風格，同時充滿注目魅力。



近期日本女生的外出搭配，也經常以寬感TEE混搭，雖然寬感TEE看似隨性，實則藏著相當多的穿搭巧思，例如透過不同下身加乘，再加上日系最擅長的層次混合，快速使日常提升搶眼聚焦的街頭印象，想知道有哪些不可錯過的混搭範本嗎？一起從以下推薦打造日系氣息。

1. 寬感TEE+長褲

入門款的搭配技巧，嘗試以寬感TEE、長褲為組合，運用休閒與率性的穿衣巧思，為夏日連結簡單乾淨的風格魅力，例如選搭寬感TEE和打褶長褲，可快速加強臀部修飾感之外，再將上衣內紮，製造上短下長挑高比例也很推，或者換上蕾絲長褲，便能打造涼爽透明感造型。

2. 寬感TEE+蛋糕裙

看似隨性的上衣，其實也利用不同單品結合，瞬間呈現與眾不同的視覺氛圍，選擇寬感TEE+蛋糕裙，以充滿女孩元素的裙身設計，融入蕾絲、雪紡、荷葉邊點綴，可以中和TEE給人的休閒既定感受，另外加入亮色、無彩度配色技巧，輕鬆轉換輕甜可愛與個性帥氣的兩種Look。

3. 寬感TEE+直筒裙

比起甜美的蛋糕裙，直筒裙則能製造優雅高級的衣著質感，同樣利用寬感TEE加乘，下身換上俐落直線剪裁的長裙，結合上寬下窄的混搭方式，瞬間帶來顯瘦纖細的身形比例，不論踏上涼鞋、拖鞋都很合適，再拿個肩揹包、手提小包就很加分。

4. 寬感TEE+裹裙+牛仔褲

高階版的穿搭參考，不妨跟著日本女生選搭寬感TEE、蕾絲裹裙、牛仔褲，不僅可層層堆疊出時髦層次，還讓細節充滿注目焦點，使TEE再也不顯單調無聊，輕鬆展現滿分的日系氣息。

簡單穿出街頭時尚的必學日系造型

以上推薦4套造型靈感，從不同的下身轉換，都能表現出多變且嶄新的風格印象，不論上班、約會、聚餐場合穿皆很適合，立即展現時髦搶眼的日系街頭態度。

