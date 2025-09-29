雨天防水外套怎麼挑？6個新手選購要點：面料不只有「Gore-Tex」

市面上的防水外套推薦，動輒幾百上千甚至上萬元，不懂機能數據和結構，很容易買貴又用錯！



這篇一次整理6個你可能不知道的防水外套冷知識，從「防潑水」與「防水」的差別，到防水係數與透濕度怎麼看都一清二楚。文末還加碼3個保養小技巧，讓你的防水外套穿得久、用得值，是新手入門必讀的實用懶人包。

雨天防水機能外套挑選6大重點，附3個外套保養小知識一次教會你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

雨天防水外套挑選6要點+保養技巧（IG@canadagoose；01製圖）

+ 16

1. 防潑水≠防水

「防潑水」、「防水」，一字之差但機能性不一樣！很多外套寫著「撥水、防潑水」，不代表真的能扛雨淋。真正的「防水外套」必須有防水薄膜，比如經過PU或Gore-Tex等膜層處理的布料，加上貼合縫線的貼條，才能真正擋住雨水滲透。「防潑水」則是外層布料有做撥水處理，讓水珠無法立即滲入，適合短暫外出或小雨天穿著。簡單來說，防潑水是水會滑走、防水是連雨都進不來。

2. 「防水係數」是什麼？

雖然看到數字頭先痛，但挑防水外套時，記得看「防水係數」！像「防水係數10,000mm」代表布料能擋下10公尺高的水柱壓力還不漏水。數字越高，抗雨能力越強；如果你只是通勤穿穿，5000mm就夠用，但如果要從事戶外運動，像是爬山、滑雪，建議往20,000mm以上來參考。

3. 「透濕度」要看懂

「透濕度」要看懂才不會買錯，「g/m²/24h」看起來像摩斯密碼，數值表示每平方公尺的布料24小時內可以排出多少克的水氣，這將會大大影響到透氣性，若是透濕度不足也會讓穿著時又悶、又濕、又熱。至於數值上怎麼看？根據戶外品牌Jack Woflskin飛狼的建議：一般來說，選擇8,000g/m²/24h已經算舒適，15,000以上則是非常透氣，可根據每個人的活動強度、活動環境來選擇。

4. 不只有Gore-Tex而已

想買防水外套，這3個面料技術要先懂！Gore-Tex、eVent、Pertex是什麼？

Gore-Tex：最知名的非「Gore-Tex」莫屬，是一種多孔性薄膜，有超過90億個微孔，孔洞的尺寸介於在水滴、水氣分子的之間，因此有效擋水但讓汗氣排出，讓它有防水又透氣的特性。



eVent：強調「直接透氣技術（Direct Venting）」，無需濕氣積聚便能即時排出熱氣，在劇烈運動或高溫下更舒適。



Pertex：以輕量、防風、抗撕裂為最主要的特性，是許多速攀者與越野跑者的愛用選擇。



同場加映：新衫不洗或引發皮膚病？專家籲甲醛超毒 健康風險、預防方法整理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

5. 防水外套有分層次？

若是更仔細看購物資訊，可能會到「2L」、「2.5L」、「3L」的縮寫，這個L意指Layer，指防水外套的布料結構層數。「2L」是最常見的款式，由防水膜層與外布縫合，再搭配獨立的內裡；「2.5L」在防水膜內側多加一層輕薄的保護塗層，讓衣服更輕薄透氣，適合中強度戶外活動；「3L」用防水膜夾在表布與內層之間，三層緊密貼合，耐用性與防護力最高，但也價格偏高，有專業需求可以考慮！

6. 防水外套延長壽命3 tips

一件防水外套動輒幾百元，怎麼樣做能夠讓它使用年限更久？第一個秘訣是避免長時間壓縮與折疊，塞在包包、掛在椅背，會讓防水塗層產生微裂痕，建議使用衣架吊掛，或捲收時保持鬆弛狀態，避免重摺。第二，減少與尖銳物或粗糙表面的摩擦，背包肩帶與外套布面長時間摩擦，很可能讓防水材質提早退役，可選用加強肩膀與手肘部位的款式。第三，定期清潔與補強撥水塗層，許多人怕傷材質不敢清洗，但汗水、油脂與髒污其實會堵塞布料的透氣孔，讓外套又悶又容易壞，建議使用中性洗劑手洗，並搭配撥水噴霧維持效能。

同場加映：抗UV防曬外套挑選4大關鍵 最佳材質、顏色、UPF值一篇教你選擇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

2025雨季必備「防水運動鞋」推薦Top8！Nike、Adidas雨天也能慢跑，復古控一致推薦NB「996」！

2025梅雨季必備「雨靴」推薦Top8：Aigle、Hunter很經典，Rockfish厚底款詢問度高

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】