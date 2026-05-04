工裝裙怎樣最百搭？5種搭配法輕鬆打造韓劇女主風　 減齡效果超好

工裝裙有著材質舒適透氣的優點，夏天穿完全不會有悶熱感，而且也非常百搭，各種造型都能完美適配，小紅書博主霖霖酱紫也套上UNIQLO輕便工裝裙（貨號為464890），親自示範她5種工裝裙5種搭配法！



璟毅老師傳授工裝裙穿搭

璟毅老師也推薦了工裝裙的穿搭公式！他分享～可以是工裝裙+T恤，只要把上衣塞進去，再搭配棒球帽，整個人的造型就會很輕鬆很時尚！想要更辣的話，也能改成全黑的暗黑色系穿搭，短版的工裝短裙配著運動背心、小背心或是馬甲背心，都能嘗試看看！

5種實用工裝裙穿法大公開（NET官網；01製圖）

百搭工裝裙怎麼穿？5種實用穿法大公開，新手也能輕鬆搭（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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工裝裙搭法

1. T恤

第一種休閒風搭配，以灰色T桖、條紋T恤＋工裝裙，可以在腰間加上一條黑色皮帶，透過凸顯腰身來達到顯瘦效果，搭配棒球帽、單肩包，簡單俐落的造型適合日常穿，不僅舒適度高，整體也非常有型。

2. 細肩帶＋開衫

第二套甜酷風搭配，以細肩帶小背心外搭針織開衫＋工裝裙，開衫可以根據氣溫，選擇不同厚薄的款式，上身走甜妹路線，而下身搭配工裝裙，整體造型非常耐看，造型感十足。

3. 白T＋襯衫

這三套造型利用衣櫃必備單品「白T」來做搭配，以白T外搭一件寬版襯衫＋工裝裙，可以再加上棒球帽等配件，會讓造型上更加分，建議可以選擇粉色襯衫＋灰色工裝裙，灰粉配色特別顯高級感。

4. 條紋背心

第四套韓系休閒穿搭，不用三分鐘就能出門，絕對是上班族、懶人必學的通勤穿搭，以條紋背心＋工裝裙，簡約搭配但身上後特別顯氣質，想要更有層次感也可以加上一條素色披肩，瞬間又帶點法式穿搭的鬆弛感。

5. 短版T恤

第五種美式校園風穿搭，以短版T恤＋工裝裙，最好是帶點復古風的撞色短版T恤，再搭上一頂棒球帽或者是貓眼太陽眼鏡，一身搭配瞬間化身美劇裡的女主角，而且減齡效果也非常好。

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1. NET 工裝貼袋長裙

NET 工裝貼袋長裙，NT$479



鐵灰色A字版型的NET工裝貼袋長裙，裙襬帶有微微魚尾剪裁，個性中隱含一抹女人味；大方的工裝貼袋既增添實用性，也讓整體輪廓更有層次。

2. GAP 鬆緊工裝褲裙

GAP 鬆緊工裝褲裙，NT$498



GAP的這款工裝褲裙採用鬆緊褲腰與工字釦設計，上身穿脫順手且舒適貼合，前側暗釦與拉鍊做收合處理，褲腳以抽繩縮口可調整彈力與造型，整體既有短裙的率性又兼具工裝的機能感。

3. GU 工作中長裙

GU工作中長裙，NT$990



GU這款工作中長裙（貨號：356405）以輕薄的尼龍面料打造，具快乾與耐穿特性，細節上設有麵包師口袋與工裝式口袋，並在裙襬處加了抽繩，可收緊形成泡泡版型或放鬆成直裙，腰部為鬆緊帶設計方便穿脫，機能性與版型變化兼備。

4. RAGEBLUE 雙頭拉鍊異材質拼接工裝長裙

RAGEBLUE 女雙頭拉鍊異材質拼接工裝長裙，NT$1,690



RAGEBLUE的工裝長裙採用異材質拼接與雙頭拉鍊設計，讓高衩的露出度可自由掌控，A 字裙型修飾下半身線條，軍綠色調呈現硬朗卻耐看的質感，左右大口袋實用又好看。

5. LEPSIM 休閒斜紋布工裝長裙

LEPSIM 休閒斜紋布工裝長裙，NT$1,990



LEPSIM以斜紋布呈現出結合鉛筆裙與工裝褲感的混合風格，版型利落且帶有前開衩設計，視覺上兼具正式與隨性兩種氣質，材質舒適、易搭配，無論搭襯衫或是簡單上衣都能呈現不同的場合適配度。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】