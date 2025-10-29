2025秋季4種流行色系　「白+灰」配色混搭　日式穿搭靈感搶先看

顏色向來給人不同的視覺感受，像是春夏通常會聯想到繽紛活力的色彩，而秋冬則會以低調沈穩色調呈現，不論是春夏或秋冬，每年季節的流行色都有些不一樣，如果想輕鬆表達理想風格樣貌的話，在還來不及購入新款服飾之前，不妨先從配色混搭打造時髦細節。



而喜歡關注時尚動態的大家，相信一定都有發現，2025秋季有4個流行色正悄悄醞釀，答案就是「咖啡、天空藍、灰、草綠」，帶點灰灰濁濁的顏色，非常符合本季主流的復古風，尤其日本街頭女生，也紛紛穿起這幾個色系的單品，想知道有哪些不可錯過的玩色搭配嗎？一起從以下衣著靈感範本，為秋日提前做好造型準備吧。

2025秋季流行色是什麼？4組配色打造時髦日系風（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025秋季4大流行配色搭配技巧（wear.jp@yuzu024；01製圖）

1. 米+咖啡

選擇米加上咖啡色，為秋季穿搭點亮一股簡約乾淨的造型質感，尤其將米跟咖兩個顏色結合，能使整體注入知性大方的穿衣魅力，運用透膚或者針織面料加乘，讓想凸顯的氛圍更極致，隨便搭配手拿包、肩背包就很好看加分。

2. 天空藍+黑

堪稱秒顯高級度配色的首選，絕對非「天空藍與黑」莫屬，以天空藍襯衫混搭黑色裙子，俐落的穿搭技巧打造專屬時髦態度，當天氣轉涼的時候，不妨加入西裝外套、風衣混合，便能快速點亮注目的層次魅力。

3. 白+灰

灰色一直以來是秋冬常見的色系，好搭配且不燒腦的色調，很適合在懶得想搭配時使用，選搭白襯衫、灰百摺長裙，瞬間連結優雅兼具的通勤Look，或者以灰色開襟衫和白色洋裝混合，便能展現輕甜女孩感的約會造型。

4. 草綠+大地色

當想營造中性風時尚的話，嘗試以草綠色單品為造型，例如燈芯絨襯衫、短版風衣都是充滿秋氛感受的單品，融入大地色下身混合，瞬間呈現低調又帥氣的日系氣息。

選用秋季時髦4個色系點亮造型

以上推薦的4個秋季必備色系，從咖啡、天空藍、灰、草綠結合不同配色巧思，讓日常打造多變且搶眼注目的風格，不僅能點亮衣著層次細節，同時為新季節展開時髦加分的日系穿搭魅力。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】