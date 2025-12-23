時尚首飾｜金屬飾物怎樣揀選？造型師教金飾配搭＋修飾臉型技巧

對於喜歡飾品的女生來說，飾物早已超越造型點綴的層次，更成為帶來安全感和幸運的日常配搭好物。近年金屬配飾成為時尚圈公認的必備單品，但不少女生仍擔心穿戴金飾顯老氣，故選購時感到無從入手。為此，「01女生」邀請到造型師Elma Li，和大家分享揀選金屬飾物的實用貼士，當中包括混搭技巧和顯臉小的配搭秘訣。



金屬飾物人人合適？3招揀出命定金飾

3招揀出命定金飾 (freepik)

Elma指出，金飾並沒有想像中難駕馭，亦適合大多數人，但揀選時亦需考慮以下幾點：

揀選金屬配飾方法1：了解是否患有皮膚過敏



部分人對某些金屬（如鎳）容易過敏，建議選擇低致敏性材質，如醫用不銹鋼、純銀或鈦金屬，確保長時間佩戴亦舒適安心。

揀選金屬配飾方法2：考慮個人風格



金屬飾物百搭實用，從休閒到正式均可輕鬆駕馭。選擇時可根據個人時尚品味和生活習慣，尋找合適的平衡點。

揀選金屬配飾方法3：膚色搭配



冷色調膚色配銀色或白金最顯氣質，暖色調膚色則推薦金色、玫瑰金。合適金屬顏色能提升氣息，更顯健康，同時可營造和諧感，以及易於配襯不同服飾，成為衣櫃百搭單品。

冷色調金屬配飾 (IG@elmaliconve)

金屬飾物配搭靈感

金屬飾物配搭靈感 (IG@elmaliconve)

儘管玫瑰金和銀色依然流行，但大膽的金色及黃銅色點綴亦逐漸回歸時尚舞台。厚重幾何和巨型設計的珠寶與手袋近年更受青睞，大家不妨將金屬與皮革、天鵝絨、水晶等不同材質混搭，為造型增添層次感。

混搭風：將不同金屬色飾品疊戴，如銀色耳環配金色頸鏈，展現個人風格，但要注意膚色和留意飾品比例，以免顯得格格不入。

平衡重點：若已配戴設計奪目的金屬項鍊，建議耳環、手鐲選擇簡約款式，避免過於雜亂。

材質對比：將光滑金屬飾品配搭霧面、紋理感強的服裝或配件，為造型增添視覺趣味。

顯臉小耳飾配搭技巧

善用耳飾款式不僅增加造型感，亦可修飾臉型，營造更清晰的輪廓。垂墜耳環或長款吊墜耳環可以拉長圓臉。棱角分明或幾何造型的耳環可柔化方臉。吊燈耳環款式 ( Chandelier earrings) 可為窄長臉增添寬度。

至於誇張設計的耳飾可吸引視線至臉部下方，平衡較寬額頭或拉短長臉，亦能增添窄臉的豐盈感。但圓臉女生應避免過大耳飾，以免更突出臉部圓潤。

若要揀選最百搭易襯的款式，必定是簡約小巧設計的耳環：如小鑽石、金屬小球等，適合各種臉型，輕鬆為日常造型增添閃亮細節。