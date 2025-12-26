聖誕造型｜復古花紋絲巾今季盛行！造型師分享多用途綁法點綴造型

聖誕造型｜簡約造型近年盛行，要在千篇一律的襯搭中，展現出個人色彩，不妨使用飾品點綴，特別是多用途的絲巾，可應用在不同的地方，為造型更添華麗，同時不會喧賓奪主，以維持整體的潔淨感。造型師LokLam為大家分享近期絲巾的流行元素，以及襯搭絲巾的小技巧，各位不容錯過！



今季絲巾流行元素

對於今季絲巾的流行元素，LokLam認為一定要看CELINE SS26春夏時裝秀，「整個系列顏色以駝色、米白和黑色等經典顏色為主調，再加上紅色、藍色和綠色等鮮艷顏色作為點綴，兩者互相配合，令造型非常有層次感同奪目！而絲巾在這一個系列亦擔任非常重要的角色，模特兒身上不同的配搭方法可說是教科書級：就算掛在身上面都有不同的掛法可以俾大家參考！除了搭配西裝同上衣之間，又可以當披肩用途 、或者掛上頸當上衣top！」

接近春夏，LokLam認為最近流行的顏色都會回歸鮮艷為主，例如紅色和藍色，配搭上容易幫造型加分、看來更搶眼！圖案方面除了經典復古花花，她認為比較簡單又帶有品牌元素的printing會是大勢所趨！

多用途的絲巾，可應用在不同的地方，為造型更添華麗。(freepik)

絲巾的多種用法推薦

絲巾可作不同用途，LokLam最愛便是用來搭貨車帽，「平時出街我的風格多數以悠閒為主，有時候帶頂Cap帽，但不想太過單調，想增添一些Detail位！我就會選擇中尺寸的絲巾，包在Cap帽外面，整個造型可以營造層次感，令我的悠閒look都可以非常亮眼！」

她提到， 另一個經常用到的絲巾配搭方法，「當我穿得比較素色為主，就會選用大尺寸的絲巾，將絲巾當做腰帶，令下身部份多點pattern色彩！不單強調腰線，亦可以拉高整個人的比例！ 」而最經典的絲巾用途，她認為是綁在手袋上，「 好多時候返辦公室的朋友，上班都沒辦法穿得太過花枝招展，但又想在通勤裝束上增添心思，就可以從手袋落手：利用絲巾綁在手袋或手柄上面。而網絡上亦有分享不同的綁法，可根據當日的心情和衣着風格，配搭不同顏色的絲巾在手袋上，儘管是上班look都可以變得獨特有風格！」

絲巾的多種用法推薦。(freepik)

最愛的絲巾

有的人喜愛鮮艷繽紛的絲巾圖案，有的傾向簡單款式。Loklam分享，作為造型師的媽媽，時裝觸覺少不了，「本人媽媽都是絲巾收藏愛好者，衣櫃裏都有不少經典款式，特別是她最鍾意的愛馬仕。當中我最鍾意這條愛馬仕嘅絲巾，比較簡潔素雅，沒太多花巧的公仔圖案，米白底配上顏色英文字母，再加少少可愛感覺！戴上頸嘅時候比較容易襯！」

LokLam分享最愛的絲巾款式 (受訪者提供)