冬季羽絨外套選購指南｜挑選+穿搭技巧、清洗保養法　附5品牌推薦

冬天一到，尤其冷氣團報到時，衣櫃裡總少不了一件保暖、百搭又耐穿的外套，而羽絨外套更是許多通勤族與機車族的首選，不過你對羽絨外套的印象是否仍停留在「只能禦寒、不夠時尚」？



其實近年市面上推出的羽絨外套款式愈來愈多，不僅機能齊全，設計也更講究時髦度，但羽絨外套到底要不要買大一號？該怎麼洗？又要如何挑選與穿搭才能兼具保暖與不臃腫？

這次直接幫大家一次整理，從選購重點、穿搭技巧，到 UNIQLO、Moncler 等品牌推薦，以及清洗與保養方法通通包含在內，讓你今年冬天暖得舒適又好看！

羽絨外套怎麼挑？蓬鬆度、羽絨比、版型等4大重點解析

挑選羽絨外套時，不只是看「好不好看」而已，包含蓬鬆度、填充比例、外層材質到版型設計，都會影響保暖度與實穿度。以下 4 大重點帶你一次看懂，買到真正合適、耐穿又保暖的羽絨外套。

1. 蓬鬆度

首先，蓬鬆度（Fill Power）是決定羽絨保暖效果的重要指標，蓬鬆度越高，羽絨能保留的空氣越多，穿起來也更輕盈舒適。日常通勤一般選 600–700FP 就足夠，而若長時間待在戶外或氣溫較低，700–800FP 會更保暖，高於 800FP 則屬於高階機能款，輕量又暖和。

2. 羽絨比

羽絨比（Down Ratio）則指羽絨與羽毛的比例，例如 90／10 表示 90% 羽絨搭配 10% 羽毛，羽絨含量越高，保暖與蓬鬆度也越好。一般入門款多為 80／20，兼具實穿與性價比。

3. 外層材質

羽絨外套的外層材質同樣重要，因為羽絨怕濕，防潑水與防風材質能維持保暖效果，像是尼龍或聚酯纖維既輕量又耐磨，非常適合通勤族或常騎機車的人。

4. 版型設計

最後，版型設計則直接影響穿起來的比例與時尚感，短版可顯腿長、最不易臃腫，中長版兼具保暖與修飾臀腿效果，是通勤族最常選擇的款式，而長版則保暖度最佳，適合極冷地區或容易怕冷的人。若有腰身或束口設計，還能進一步顯瘦，而寬鬆的 Oversize 版型則時髦感十足，但肩線和下身比例需注意，以免被衣服「吃掉」。掌握這些細節，你就能挑到既保暖又合身、好搭又時尚的羽絨外套。

羽絨外套要買大一號嗎？尺寸挑選指南＋不同版型建議

很多人在挑選羽絨外套時會猶豫：

要不要買大一號才保暖？

其實羽絨外套並非尺寸越大越暖，重點在於合身度與穿搭彈性，羽絨本身具有蓬鬆度，即使選擇合身版型，也能有效鎖住體溫，若刻意買大一號，反而可能因肩線過寬、袖長不合或下擺過長，而影響整體比例，讓人看起來臃腫或失去俐落感。

挑尺寸時建議依平常穿衣尺碼為主，肩線與胸圍合身最重要，同時保留足夠空間給內搭毛衣或厚針織衫，如果偏好寬鬆感或喜歡 Oversize 穿搭風格，可以選擇大半號至一號，但仍要注意肩線落在正確位置，避免「衣服比人大」的笨重感。

版型方面，短版與中長版對不同身高和比例有不同效果，短版容易顯腿長、俐落感強，而中長版則能修飾臀部與大腿，兼具保暖與穿搭實用性，長版則保暖性最佳，適合極寒地區或需要長時間戶外活動的人。總之，選擇羽絨外套尺寸時，重點不在「大一號」而在「合身＋舒適＋可內搭」，才能在寒冬中既保暖又時髦。

羽絨外套穿搭技巧5招｜顯瘦、顯高、不臃腫的冬季穿搭法

1. 內搭選擇貼身或中等厚度單品

羽絨外套本身就具有蓬鬆感，如果內搭也過於厚重，就容易讓整體造型顯得臃腫，建議選擇貼身或中等厚度的毛衣、針織衫或衛衣，既保暖又能維持身形線條，如果想增加層次感，也可以在貼身內搭外加一件薄外套或輕量針織背心，既時尚又不會破壞比例。

2. 利用腰線或腰帶拉出身形比例

短版或中長版羽絨外套都可以透過腰線或腰帶設計，強調腰部位置，立即拉長下半身比例，對於身高較嬌小的女生特別有幫助，能讓整體造型看起來更修長，避免羽絨外套包覆感過重，即使是 Oversize 版型，也可以用腰帶或隱形束口設計，創造視覺收斂效果，顯瘦又顯高。

3. 下半身搭配直筒褲、窄管褲或長靴

搭配直筒褲或窄管褲，能延伸腿部線條，減少厚重感，若再搭配短靴或長靴，不僅保暖，還能塑造俐落感與層次感，對於穿長版羽絨外套的人，建議選擇貼腿褲款或高筒靴，避免下半身被羽絨蓋住而看起來笨重。

4. 顏色搭配同色系或深色下半身

羽絨外套本身面積大，顏色選得好可以拉長比例，最簡單的方式就是上下身都選擇同色系，延伸身形比例，若想要多些變化，建議上身使用亮色或撞色，吸引視線向上，而下半身選擇深色系，如黑色、深藍或咖啡色，視覺上收窄下半身，使整體造型更顯修長，這種簡單的色彩分配方式，不僅時髦，也能避免冬天容易顯胖的穿搭陷阱。

5. 配件比例呼應羽絨外套

圍巾、帽子、包包等配件比例也會影響整體平衡感，羽絨外套較厚重時，建議選擇中型或大型包款，避免小包被羽絨「淹沒」，圍巾可選擇適中長度，避免過長或過蓬鬆造成累贅感，帽子則可選毛線帽、鴨舌帽或毛毛帽，既保暖又增添造型細節。搭配得宜，配件能完美呼應羽絨外套的線條與厚度，提升整體時尚感。

羽絨外套品牌推薦5選｜平價、小資、機能到精品一次整理👇👇👇

1. UNIQLO

UNIQLO 的羽絨外套以輕量、保暖、價格親民著稱，目前主要分為厚羽絨系列與 PUFFTECH 輕暖科技外套系列。其中 PUFFTECH 採用創新的日本纖維技術，3D 中空結構設計，纖維直徑小於髮絲的五分之一，能有效鎖住空氣、包覆暖意，蓬鬆度高且方便收納，非常適合日常通勤或短途旅行，此外 UNIQLO 羽絨外套設計簡約百搭，顏色選擇豐富，無論學生族或小資族都能輕鬆駕馭。

2. Moncler

Moncler 可說是羽絨界的精品代表，以頂級羽絨、精緻剪裁與時尚設計聞名，外套保暖效果出色，無論是日常通勤或冬季旅行，都能輕鬆應對嚴寒天氣。此外 Moncler 在版型與色彩設計上兼具時尚感與個人品味，是追求質感與精品感的上班族與時尚愛好者的理想選擇。

近期品牌與 JIL SANDER 攜手推出全新系列，以大自然優雅寧靜的氛圍為靈感，將這片啟發無限創意的空間融入巧思剪裁、設計細節及色彩搭配之中，JIL SANDER 以獨特手法融合優雅造型與精湛工藝，在現代設計界佔有一席之地，此次合作更透過 Moncler 標誌性的美學風格與先進保暖技術呈現全新詮釋，兩個截然不同的世界相互碰撞，在柔軟與堅韌、蓬鬆與耐寒之間展現鮮明對比。系列中的經典羽絨尼龍材質，將永恆奢華感與創新保暖科技完美結合，現已於 Moncler 及 JIL SANDER 官方網站同步販售。

3. MLB KOREA

自 MLB KOREA 邀請 aespa 成員 Karina 擔任品牌代言人後，品牌人氣迅速攀升，成為當今炙手可熱的時尚單品之一，本季 MLB KOREA 推出多款羽絨外套，Karina 也親自示範演繹，使其成為她今年冬季私服穿搭中出鏡率最高的單品之一。

MLB KOREA 羽絨外套巧妙融入運動與街頭風格元素，設計年輕活潑、款式多元，兼具保暖性能與潮流感，非常適合學生族群或喜愛休閒風的年輕族群，搭配球鞋、帽款或運動褲，即可輕鬆營造時尚街頭造型，冬季日常穿著既保暖又充滿個性。

4. 國家地理服飾 National Geographic Apparel

國家地理服飾（National Geographic Apparel）由韓國企業 The Nature Holdings 與迪士尼合作授權推出，是兼具潮流與生活風格的品牌，品牌以國家地理頻道 130 多年探索世界的核心精神為基礎，將其融入戶外機能服飾，並以經典黃色標誌與簡約設計作為特色。

旗下羽絨外套強調科技感與時尚感兼具，主打輕盈保暖，推出多個系列以滿足不同需求，包括適合日常穿搭的 EIRA 系列與 POOULI 系列，以及專為極端氣候打造的 ATLAS GORE-TEX 系列，近期品牌更邀請知名韓國演員 NANA（林珍娜／林珍兒）拍攝羽絨外套形象大片，引發熱烈關注，掀起一波搶購潮。

5. Nike

Nike ACG 系列專為應對各種天候打造，提供多功能、輕量且具防潑水性能的鞋款與服飾，近期 Nike ACG 推出全新 Lava Loft 羽絨外套，專為戶外運動員設計，提供輕盈、保暖且高效的防護層，外套重量僅約 10 盎司（約 283.5 公克），填充 700 蓬鬆度羽絨，採用 ExpeDRY™ Gold 可持續超輕羽絨保溫層，搭配 Nike AeroLoft 通風系統，透過精準數據分析打造兼具保暖與透氣的平衡性能，是越野跑者在極端環境下的理想選擇。

Lava Loft 的設計靈感源自運動員在多洛米蒂山脈複雜地形與格蘭德河沿岸劇烈溫差環境下的實際需求，外套結構經過嚴苛測試，可隨環境變化靈活調整，使跑者無論身處何地都能保持舒適與專注。作為理想的越野跑外套，Lava Loft 將 Nike 的跑步創新科技與 ACG 的冒險精神完美結合，不僅保證透氣性，也在寒冷或休息時刻提供可靠溫暖，無論是高速穿越狹窄山徑，或攀登陡峭山坡，Lava Loft 都能在性能與舒適間取得最佳平衡。

羽絨外套怎麼洗？清洗、保養、烘乾技巧一次教你👇👇👇

羽絨外套保暖又輕盈，但若清洗與保養不當，不僅容易縮水、變形，甚至影響蓬鬆度與保暖效果，其實羽絨外套可以自己在家清洗，但需要掌握幾個關鍵技巧。

首先，清洗前務必確認衣物標籤的洗滌方式，多數羽絨外套建議低溫手洗或洗衣機輕柔模式，避免使用熱水或強力旋轉，防止羽絨破壞。洗滌時可使用專用羽絨清潔劑或中性洗劑，並輕輕搓揉，不要大力揉搓或擰乾，以免羽絨結塊。若外套有局部髒汙，也可以先用濕布或軟毛刷局部清潔。

清洗後的烘乾同樣重要，建議將羽絨外套平放或掛晾於通風處，自然風乾是最安全的方法。如果使用烘乾機，務必選擇低溫烘乾，並可放入幾顆乾淨的網球或烘乾球，幫助羽絨恢復蓬鬆，避免結塊。乾燥過程中可不時輕拍外套，讓羽絨均勻散開。

平常保養上，也有幾個小技巧，盡量避免長時間受潮或壓縮，穿著後可輕拍抖鬆，不穿時建議掛起來或放入透氣衣袋收納，避免受潮發霉。若羽絨外套經常使用，建議每季至少清洗一次，保持羽絨蓬鬆與保暖性能。

掌握這些清洗與保養技巧，即使是日常穿搭頻繁的羽絨外套，也能長時間維持舒適、保暖與輕盈感，陪你安心度過整個寒冬。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】