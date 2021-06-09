CHANEL、DIOR 10大經典不敗名牌手袋　值得投資用十年也不過時

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-09 18:00

名牌手袋｜無論時尚潮流怎樣轉換，名牌手袋如何推陳出新，經典設計還是最耐看不朽，從不被歲月時代所左右。說到最歷久不衰的袋款，翻蓋的方型手袋從來都是各大品牌最值得投資的袋款，實用度高、襟興長青，加上百搭又易襯，那怕是揹上十年也絕不是問題。 以下10款CHANEL、DIOR、LV等名牌經典方型手袋，不只顏值高，實用度也是能滿足女生日常需要，入手一個絕不會後悔！

名牌手袋如何推陳出新，還是經典設計還是最耐看不朽。(@_____ma.k.o@IG)

說到女生們的名牌手袋Dream Bag清單，CHANEL必定榜上有名！其中經典代表之一的Chanel Classic Handbag，是老佛爺Karl Lagerfeld接下創意總監一職時替CHANEL設計的第一款手袋，以Coco Chanel女士設計的2.55手袋原型進行改造，由方扣改為雙C Logo扣和金屬鏈條中加入皮革，呈現出辨識度極高的菱格紋、金屬鏈和雙C Logo元素，感覺更優雅高貴。

Chanel Classic Handbag經典不敗，那怕是揹上十年也絕不過時。(luxstina@ig)

Chanel Classic Handbag由1983年誕生至今已有38年，一直大受歡迎，仍是無數女生們心中最夢寐以求的手袋，經典程度可想而知。特別是黑色更是經典中的經典，在任何年代中也不褪潮流。除了CHANEL以外，以下精選的方型名牌手袋，同樣是顏值及實用兼備，用上多年也不會過時。如果想入手名牌手袋，以下的經典不敗的款式絕對值得投資！

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