【雙11優惠2021】光棍節優惠合集：名牌服飾/美妝必買攻略

臨近一年一度的雙11「光棍節」網購盛事，小編整合了雙11優惠2021合集及名牌服飾/美妝必買攻略（不斷更新）！當中包括知名網購平台ZALORA（雙11減價低至45折，Chloé C減近8千），farfetch雙11限時優惠，最平低至78折已可入手名牌手袋，仲有其他熱門品牌，包括英國皇室愛牌Strathberry（雙11優惠低至半價）、新加坡女裝網店 Love, Bonito（雙11減價低至2折），列表不斷更新，密切留意！



雙11 (光棍節) 優惠2021推介：光棍節優惠｜ZALORA雙11低至45折 精選名牌袋：Chloé C減近8千？

ZALORA - 雙11優惠減價低至45折

何超蓮同款Chloé C手袋勁減$8千？ 20個「雙11」不能錯過名牌減價手袋款推薦每年雙11，ZALORA都會推出雙11優惠，眾多名牌手袋會以超優惠價發售，當中更低至45折，機會難逄，絕不能錯過。立即點擊內文查看20個不能錯過的名牌減價手袋款推薦！>> 即睇ZALORA雙11必買20款減價名牌手袋推薦

【光棍節優惠】Farfetch雙11 2021精選：盤點20個必入手名牌手袋

farfetch雙11限時優惠，最平低至78折已可入手名牌手袋

外國名牌網站farfetch早於十一月頭就率先推出「farfetch雙11」優惠，最低可以78折入手名牌手袋，如Chloé、 Givenchy，就連千元級小資品牌也有折扣，大家又怎能錯過

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光棍節優惠｜梅根愛牌Strathberry雙11低至半價：包括季節性新款

Strathberry - 雙11優惠低至半價

Strathberry成立於2013年，2位英國皇室成員凱特（Kate Middleton）和梅根（Meghan Markle）特別鍾情該品牌，二人同款手袋更是長期銷量王。而為慶祝11月的「雙11」及黑色星期五（Black Friday），Strathberry推出長達1個月的購物節，折扣低至半價，品味女生們又怎能錯過？

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光棍節優惠｜新加坡Love, Bonito網店雙11減價低至2折 尺寸適合香港女生

Love, Bonito - 由即日起至11月12日中午12時雙11優惠，低至2折!

Love, Bonito雙11減價低至2折Love, Bonito是新加坡時尚女裝品牌，以簡約設計與高性價比而聞名。今次雙11優惠亦有份，香港官網由即日起至11月12日中午12時設雙11減價，低至2折，免費註冊成LBCommunity+會員後即可享有優惠。於減價期間，消費滿指定金額並於結帳時輸入優惠碼即享折上折，立即點擊內文獲取優惠碼！>> 即睇Love, Bonito雙11優惠詳情光棍節優惠｜Monica Vinader雙11所有貨品75折 每日精選款式半價

Monica Vinader 雙11優惠 - 所有款式限時75折

Monica Vinader 雙11限時減價所有款式限時75折英國品牌Monica Vinader主打簡約設計，鑽石、寶石等飾物精緻得來又不會太過花巧，適合低調有品格的知性女生！今次雙11優惠中，Monica Vinader所有貨品有75折，買滿HK$2,500更有7折，相當抵買。>> 即睇Monica Vinader雙11減價款推介

光棍節優惠｜CASETiFY雙11限時優惠 必買訂造兼防撞款低至75折

CASETiFY雙11優惠：3件75折，必買訂造防撞款

CASETiFY雙11優惠：3件75折 必買訂造防撞款相信大家對CASETiFY都不會陌生，身邊總有一兩個朋友使用他們的手機殼。特別是客製款式，獨一無二，設計簡約又防撞輕巧，美觀得來又用得安心！今次光棍節優惠，購買指定款式，一件也可享95折優惠；購買兩件，可享8折優惠；3件或以上，即可享75折優惠！>> 即睇CASETiFY雙11減價款推介