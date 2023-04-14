購物狂｜韓網瘋傳病態購物中毒指數測驗　16分以上建議迅速就醫！

你也是血拼中毒患者？看看中了幾項吧！



心情不好的時候想「花錢消災」？工作太忙靠血拼舒壓？發薪時刻會購物犒賞自己？小心，你可能已經在不知不覺之間罹患「購物中毒症」！韓網就瘋傳一張測試表單，只要花不到1分鐘，就能簡單診斷你的「症狀嚴重程度」，也推薦傳給身邊有這種危機的朋友測測看～

購物中毒指數測驗，測你是否病態購物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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如果有以下句子很適合形容你、與你的生活習慣或狀況相符合，請按照事實，在以下18項「CHECK LIST」選項前打勾勾選，切記還在最後統計一下一共中獎幾項喔！

1. 常常差點超過信用卡額度√

2. 關於存錢只是想想而已√

3. 衣架怎麼添購都不夠用√

4. 一週之內沒有血拼3次以上的話會覺得不安、焦慮√

5. 衣架上3分之2的衣服還沒穿出門過√

6. 送衣服給別人是很平常（常見）的事√

7. 曾聽過別人問：「你家裡有試衣間吧？」√

8. 想不起來有沒有「重複穿過同套衣服上班的記憶」√

9. 血拼的時候是一天之中最幸福的瞬間√

10. 看中的衣服一定要今天買下，心情才會好√

11. 不用細看也能發現家中有許多包裹箱√

12. 已經記得快遞人員的臉√

13. 因為覺得麻煩，得「退貨、換貨」卻沒去的衣服很多√

14. 因為覺得漂亮，有一次買2、3件一樣的單品的經驗√

15. 衣櫃中的衣服已經滿出來√

16. 知道的購物平台（品牌）名字超過10個以上√

17. 就算很多，還是記得自己的所有衣服有哪些√

18. 跟購物平台（或網拍）的店員很熟識，曾經交換過LINE√

請往下拉看解析......

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勾勾1～5個「健全型」

實用購物派

恭喜你還離「中毒」十分遙遠，甚至在前面的問題中，還會一邊看、一邊內心OS：「真的會有這種人？」

勾勾6～11個「情緒型」

衝動購物派

你常常被情緒掌控，一個不小心就會衝動購物，平時常常聽到被別人說「你很喜歡買衣服」，同時也是一個不太會管理個人財產的類型～

勾勾7～15個「過度消費型」

購物中毒高危險群

勾選已經超過7個、還好止步在15個以內的你，已經是名符其實的「購物中毒高危險群」！！！家中衣櫥一定是爆滿的，也許已經常常聽到別人勸告你：「別再買了！」

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勾勾16個以上「嚴重中毒型」

需要心理諮商

勾選超過16個以上的你，已經不單單是購物中毒高危險群了！已經對血拼過度執著、成癮，靠個人意志去克制已經行不通，就算鎖住你的信用卡也沒有用，建議接受相關心理諮商對陣下藥（拍肩）。

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