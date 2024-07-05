將軍澳綁架｜疑犯被押到唐明街公園　模擬用BB車載走男童

將軍澳本周三（3日）發生綁架案，3歲男童在將軍澳廣場被掩嘴擄走，用BB車和行李篋運送，藏參到附近豪宅屋苑「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT），幸未有付贖金，警方已極速救出肉參，並拘捕兩名女子。警方今日（5日）上午帶同行李篋、BB車及一個人形公仔，押解疑犯到現場重組案情。



上午11時35分，接載疑犯的警方車輛到達將軍澳廣場。警員拿下一個黑色行李篋和黑色BB車。昨日曾經到醫院治理的雙程證女疑犯，被黑布蒙頭、腰纏鐵鏈、雙手上鎖，由警員押落車，其間有翻譯人員在場協助，警員亦手持攝錄機全程拍攝。

疑犯隨後被帶上商場2樓一間雜貨店門外，警方拿出一個人形公仔準備模擬帶走小童的情況。現場所見，警員透過翻譯員問疑犯，是否首先在遊樂園帶走男童？疑犯則供述於遊樂場首次見到男童。接着警方押着疑犯穿過百貨公司離開商場，沿路行到君傲灣商場的後門外，給她BB車，逗留約8分鐘，再將疑犯帶回警方車輛，駛到另一處案發地點。

疑犯黑布蒙頭被押落車。（何穎賢攝）

警方預備人形道具，模擬男童被帶走情況。（何穎賢攝）

警方車輛駛至約400米外的唐明街公園，疑犯被押落車，推着放有人形公仔的BB車，沿公園外圍的唐賢里前行至一處樹蔭下。警方拿出該個黑色行李篋，在疑犯示意下將人形公仔放入。疑犯繼而推着空載的BB車到不遠處的樹蔭，繼續在翻譯員協助下向警員供述作案過程。其間她曾坐下休息，約15分鐘後，疑犯再次被押上警方車輛，並於下午1時離開，結束案情重組。

疑犯被押到唐明街公園。（黃偉民攝）

+ 2

O記探員到將軍澳廣場為重組案情做準備。（黃偉民攝）

將軍澳區居民對事件都感到震驚，李太表示：「最緊要小朋友跟住媽咪爹哋，大人要睇住佢，去玩、去邊度都要睇住啲細路哥，唔好話放低佢周圍走。最好家長接返學放學，放心啲嘛！最好學校畀（學童帶手機回校），方便聯絡。」

有家長認為，如小朋友只有三歲，「唔應該離開家長1米範圍，冇理由被擄走都唔知道」。

李太認為家長要看顧好子女，以免走失。（林幸言攝）

持雙程證女疑犯昨日（4日）由救護車送往將軍澳醫院，至傍晚被押走。（梁偉權攝）

警方於昨日記者會表示，周三（3日）接獲一名女子報案，指其3歲兒子被不明人士強行帶走，對方留低字條，指示不要報警及支付逾500萬元泰達幣（USDT）作贖金。O記接手追查及鎖定兩名疑犯，相信有人帶備嬰兒車、替換衣服及行李箱作案。其中一名被捕人士在商場掩男童口鼻，將其強行擄走，並帶到附近的嬰兒車，再推至附近公園；另一被捕人帶行李箱會合，將男童放入篋內，再帶到「天晉」一個單位。

警方迅速鎖定單位，翌日（4日）清晨5時20分破門入屋救出3歲男童，以涉嫌綁架罪拘捕兩名女子。男童獲安排送院，沒有表面傷勢，情況穩定。兩名被捕女子均38歲及無業，一人為本地人，相信是「天晉」單位租客；另一人持雙程證。二人相信涉財務問題，為有預謀犯案，與受害家庭不相識。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌（中）、警司周家文（左）及總督察王子于（右）交代案情。（陳浩然攝）

綁架案發生後，網上曾廣傳數張照片，包括一張閉路電視截圖，顯示一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走；警員在場調查相片；一張剪貼而成的紙條，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」、「下載Telegram」、一個聯絡帳號。

最後一張照片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。