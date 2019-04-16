【深水埗開槍】疑犯腰纏鐵鏈　持紙牌石屎槍道具　暴雨中重組案情

上周五（12日）深水埗街頭發生槍撃案，34歲姓楊男疑槍手潛逃三日落網。疑犯今早由警員押解至長沙灣重組案情，疑犯黑布蒙頭、腰纏鐵鏈及鎖上手銬，在傾盆大雨中向警員講述案情。其間他手持紙版製石屎手槍道具，模擬取槍及案發情況。

警員手持一個黑色背包，內有一個紙版製的石屎手槍道具，疑犯於背包內取出該紙版道具，講述案發情況。（黃偉民攝）

疑犯先於長沙灣長沙灣道及桂林街交界重組案情，探員一度將上述路段封閉。（黃偉民攝）

男疑犯黑布蒙頭 腰纏鐵鏈重組案情

今日（16日）早上10時許，深水埗街頭槍撃案34歲姓楊男疑犯，由警員押解下到長沙灣一帶重組案情。載有男疑犯的警方私家車，先於長沙灣長沙灣道及桂林街交界重組案情，探員將上述路段封閉，並用黑色膠膜遮掩車頭擋風玻璃及車窗。約五分鐘後， 身穿藍色外套的男疑犯下車，他黑布蒙頭、腰纏鐵鏈及鎖上手銬。

開槍現場：持紙版製石屎手槍道具 模疑取槍情況

探員沿途拍攝案件重組情況，其間疑犯用手指向地下及街道方向，交代及講解案發情況。其間，警員手持一個黑色背包，內有一個紙版製的石屎手槍道具，疑犯於背包內取出該紙版道具，並向馬路方向指示，講述案發情況。

再往楓樹街 押解至公園重組案情

疑犯其後乘車至大角咀楓樹街及必發道交界，被警員押解至公園重組案情，其間他手持另一張大紙皮，往內街方向行走。約五分鐘完成案情重組，疑犯亦登上警方私家車離去。