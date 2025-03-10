興田邨爆炸︱煮食爐煤氣喉懷疑人為鬆脫 52歲男戶主被捕
撰文：凌逸德
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藍田興田邨美田樓月初發生爆炸，造成3人受傷，包括涉事單位的52歲劉姓男戶主。警方重案組經進一步調查，相信劉男與案有關，上周五（3月7日）以涉嫌「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」將其拘捕。機電工程署當日指經初步調查，懷疑單位廚房一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏。
事發於3月3日下午3時許，警方接獲興田邨美田樓保安報案，指上址懷疑洩漏煤氣。警員、消防員及煤氣公司人員到場檢查期間，27樓一個單位發生爆炸，初步調查相信該單位煤氣煮食爐的喉管懷疑鬆脫所致。
事件造成3人受傷，50人疏散。警方今日（10日）指觀塘警區重案組人員經進一步調查後，相信52歲姓劉男戶主與案有關，3月7日在油麻地區以涉嫌「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」拘捕他。他已獲准保候查，須於4月上旬向警方報到。
住爆炸單位對面的李伯，因為胸口不適送院，經檢查後無礙回家休息，翌日他憶述事件時猶有餘悸：「成世人我第一次見，點知道（爆炸）咁勁先得㗎...裡面啲嘢一隻窗都冇得剩，你話幾緊要！」
李伯續說，肇事單位住有一家四口，包括男戶主夫婦和兩名孩子，搬入兩至三年。有街坊指，兩日前曾有人登門向涉事單位住戶收債。
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機電工程署當日回覆指，初步調查顯示，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏。機電署表示，會繼續協助相關部門調查以確定事故成因。
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