越南婦失蹤｜25歲越南女被暫控「協助罪犯」罪　案件明日提堂

越南婦Lisa與可疑男子登上長沙灣青山道152號一劏房後失蹤，警方現時循謀殺方向調查。Lisa生死未卜，但家屬相信她已經遇害，更懷疑已被疑兇殘忍地碎屍及棄置。



警方早前拘捕一名25歲越南籍、持行街紙的女子，相信與男疑犯為情侶關係，涉嫌協助疑犯，現已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件將於明日（27日）在九龍城裁判法院提堂。消息指，疑犯已潛逃海外。



一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤，案件疑涉謀殺。據了解，探員翻查閉路電視發現有人多次棄置大型垃圾，故往屯門堆填區確定棄置物內容。（香港01）

事發上周六（21日），越南裔49歲姓梁婦人，洋名Lisa，她離開位於太子寓所後隨一名非華裔男子，登上青山道152號一個唐樓單位後失蹤。警方其後翻查大量閉路電視，揭發一名男子多次出入大廈並手持重物，並棄置到後巷及街道不同垃圾桶，現時循謀殺方向調查。

重案組及鑑證科人員，連日前往上述單位調查蒐證，包括使用調查兇殺案常見的弧光燈等，並檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。由於疑犯多次棄置大型垃圾，警方懷疑垃圾內物件與案有關，今日（26日）於堆填區展開搜索工作，據知更派出水鬼隊到大角咀海輝道對出海面搜索，消息指，警方初步檢獲懷疑事主衣物，暫未發現人體殘肢，至今仍未尋獲事主遺體。

據悉，Lisa來自越南廣治市社，來港36年，與前夫育有一對子女，其中兒子18歲、女兒12歲。子女與她同住。梁婦現時與男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。據悉，男友為香港人，任職地盤工。

警方派出水鬼隊到大角咀海輝道對出海面搜索。（羅日昇攝）

消息指，警方初步檢獲懷疑事主衣物。（羅日昇攝）

▼疑犯曝光▼



失蹤者家屬今日（26日）重回青山道152號唐樓現場，攜同祭品及Lisa相片，進行拜祭。期間，Lisa父母及一眾親友到場，親友神色哀傷，不時互相擁抱拭淚。期間，親友向記者展示一篇越南文的網上文章，指Lisa被疑兇「阿義」因金錢被殺害，慘遭殺害及肢解，遺體被放在多袋垃圾內棄置，但相信他已偷渡潛逃回越北。文中指香港及越南警方均正通緝男子，呼籲市民如有消息，請聯絡警方。文末形容疑兇行徑，「他比野獸更野蠻」。

失蹤者Lisa的男友手持印有其姓名招魂幡。（林振華攝）

涉案劏房亦曝光，面積僅150呎，配有一個廁所。單位木門損毀，相信為警方爆門痕跡。單位仍然遺有一張床褥，上面有污漬，雪櫃已被清空。床邊及衣櫃整幅櫃門已灑上搜尋指模專用的粉末，現場遺有拜祭的水果及白米。

凶案現場為一個僅150呎的單位。（林振華攝）

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失蹤姓梁婦人近照。(網上圖片)

梁的胞妹曾向《香港01》表示，Lisa是家庭主婦，男朋友做地盤散工。梁妹強調，姊姊「好重視家庭、好緊張啲仔女」，從來不會不接電話；她21號中午12時左右離家後失蹤，電話接不通，家人十分擔心，因此於同日晚上報警求助。

據了解，梁婦經常做善事，為人樂善好施，其社交媒體上經常分享其家庭生活、子女近況及佛經等。其12歲女兒於本月初生日，梁婦在社交媒體上載女兒近照，並用越南文祝願她生日快樂。

一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）