提防假冒《香港01》發出詐騙SMS短訊　附：真正01升級版訂閱途徑

近日有部分讀者反映，收到假冒《香港01》官方帳號發出的短訊，訛稱其訂閱的會員服務已經到期，又指讀者的帳戶會被自動扣費，並要求讀者致電回覆，該電話號碼以300開頭，隨機變化出多個號碼。

《香港01》敬告讀者，本公司並未發出上述短訊，這些訊息都屬存在高度詐騙風險，敬請讀者們不要回覆，不要回電。如果你身邊的朋友也收到同類訊息，也請敬告他們不要理會。



騙徒用官方SMS詐騙｜一招分辨真假

有讀者反映，他們從來沒有透過《香港01》購買任何服務，從來不是《香港01》的會員，也收到這種詐騙短訊。有部分讀者則反映，他們過去曾經透過《香港01》的正當官方途徑購買不同的服務，過程中曾經收到《香港01》官方帳號發出的SMS短訊驗證。近日，他們突然突然在「同一個SMS對話框中」，收到下圖中的懷疑詐騙短訊。《香港01》了解過之後，發現懷疑有騙徒透過軟件程式，偽冒成香港01官方帳戶，因此詐騙短訊才會出現在「同一個SMS對話框中」。《香港01》嚴正指出，我們的官方帳號並未發出這些短訊。

有部分讀者曾經回電這些電話號碼，發現騙徒以廣東話、普通話，誘騙他們交出資料。《香港01》敬告香港市民切勿上當。詐騙集團過去也曾使用同類方式，偽冒多家香港商戶的官方SMS帳戶發送同類型詐騙SMS短訊，比如Now、HoYTV、萬寧、順豐速遞，等等。SMS偽冒HOY TV收$2180｜切勿回覆

《香港01》不會使用300開頭的電話聯絡讀者，也不會要求用戶回覆300開頭的電話，敬請讀者切勿回覆這類高度懷疑詐騙短訊。（讀者提供截圖）

《香港01》升級版大減廣告 真正官方訂閱途徑：

《香港01》早前推出「01升級版」訂閱服務，讀者必須先下載《香港01》App，然後透過這個流程，便可透過付費大幅減少在App中出現廣告。本服務所覆蓋之隱藏廣告的種類包括：彈窗式廣告、橫幅式廣告、預播式視頻廣告。

現階段只接受Apple Pay 或 Google Pay付款

《香港01》升級版，現階段只接受在《香港01》官方App之內，使用Apple Pay 或 Google Pay 付款，目前不會要求用戶透過其他途徑支付，敬請讀者留意。

了解真正的「01升級版」

正確的《香港01》升級版付費流程

《香港01》升級版提供更佳閱讀體驗