中環華懋大廈三級火｜華懋：已聯絡租戶提供支援　祝傷者早日康復

中環華懋大廈昨日（19日）發生棚架三級火，3男1女吸入濃煙送院，其中一名姓倪（23歲）男子仍然危殆。華懋集團回覆《香港01》查詢時表示，對受影響人士致以誠摯慰問，並祝願送院人士早日康復。集團亦與有關當局緊密合作，了解事件成因；並已主動聯絡大廈租戶，提供所需支援，協助他們應對相關情況。



中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架大火。（讀者提供）

華懋集團表示，對消防員及緊急應變人員的迅速及專業行動致以衷心感謝。由於目前調查仍在進行中，集團未能就事件細節作出進一步回應；而現場已被封鎖，需時進行詳細評估。

華懋續指，一向以社區的安全與福祉為首要考量，並十分重視工地監督及安全管理，確保所有工程符合最高安全標準。當事件有更多進一步資訊，集團會第一時間向公眾公布。

消防處昨晚交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。

火警中，3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。

中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架三級火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）

一名男子由救護車送院。

昨午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）

▼ 今日火警現場情況 ▼



火警後，消防走出外牆調查。（鄭嘉惠攝）