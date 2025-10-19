中環華懋大廈三級火｜華懋：已聯絡租戶提供支援 祝傷者早日康復
撰文：凌逸德
出版：更新：
中環華懋大廈昨日（19日）發生棚架三級火，3男1女吸入濃煙送院，其中一名姓倪（23歲）男子仍然危殆。華懋集團回覆《香港01》查詢時表示，對受影響人士致以誠摯慰問，並祝願送院人士早日康復。集團亦與有關當局緊密合作，了解事件成因；並已主動聯絡大廈租戶，提供所需支援，協助他們應對相關情況。
華懋集團表示，對消防員及緊急應變人員的迅速及專業行動致以衷心感謝。由於目前調查仍在進行中，集團未能就事件細節作出進一步回應；而現場已被封鎖，需時進行詳細評估。
華懋續指，一向以社區的安全與福祉為首要考量，並十分重視工地監督及安全管理，確保所有工程符合最高安全標準。當事件有更多進一步資訊，集團會第一時間向公眾公布。
消防處昨晚交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。
火警中，3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。
+2
▼ 今日火警現場情況 ▼
+1
中環華懋大廈三級火│4人受傷 再多一人情況轉穩定 23歲男仍危殆中環華懋大廈三級火｜外牆熏黑剝落 竹棚散落 屋宇署派員調查中環華懋大廈三級火│4男女獲救送院治理 其中兩人情況危殆中環華懋大廈三級火｜火勢蔓延迅速波及鄰廈 消防成立專隊查成因中環華懋大廈三級火｜4人送院2人留醫ICU 其中一人傷勢較嚴重華懋大廈火．交通｜干諾道中周日凌晨解封 巴士電車服務恢復正常有片｜中環華懋大廈三級火 辦公室視角被烈焰包圍 如災難現場有片｜中環華懋大廈棚架三級火 4人送院 約5小時後大致撲熄