貨機墮海｜專家料固定殘骸須至少兩天　再待潮汐等條件合適始吊起

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，並衝破圍欄。機場保安公司的一輛巡邏車被撞，貨機及巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。事故至今已4天，機場管理局今日（24日）開始打撈貨機殘骸。



香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前任主席司徒家成今早在電台節目指，打撈殘骸時需要留意天氣及潮水情況，估計需要至少兩天時間固定貨機，並待客觀條件適合時要將殘骸吊起。



《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）

司徒家成在港台節目《千禧年代》中稱，打撈前首先要了解貨機殘骸的狀況，因為貨機水面上的狀態是斷開兩段，但水底下的情形屬未知，貨機有可能仍部份串連。他指出在進行打撈之前，必須確定航機上的燃油是否已經用盡，因為在打撈過程中，可能會出現漏油的情況，「要泵走晒先移得」。

他又表示，在打撈過程中，水深和潮汐變化都是重要考量因素，吊船要先知道岸邊的水深，因為水位退潮會影響打撈工作；還需要派潛水員下水檢查，了解水底的情況，如發現殘骸有磨損或損壞地方亦可以攝錄下來，以助研究如何用索帶固定；索帶位置如接近損毀地方，便會少了線索去找出事發原因。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰10月21日表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於機場北跑道今早7時已完成復修，爭取今正午12時重開，惟因貨機殘骸仍在跑道附近，北跑道可能會有工程車等駛入，因此重開後會處於「備用狀態」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

司徒家成亦提到，可能會使用浮帶協助將機尾微微浮起，貨機浮上水面後會搖擺，當其減少搖擺後，打撈工作便可更加安全。他續說，機翼有燃料喉管，在起吊時需特別小心，以避免造成彎曲及損壞。他估計當局會先將殘骸吊上岸，再安排車輛送去維修中心，讓專家專心研究事發原因。

司徒家成強調，打撈需要根據天氣和潮水來評估時機，不是一小時內可以完成的工作，至少需要兩天時間，來確定可用尼龍索帶固定的位置。而且，用索帶固定後未必會即時起吊，或待天氣及潮水情況適合後再打撈。他補充道，使用液壓系統的起吊機雖然速度較慢，但安全性更高，當局亦有可能用兩艘吊船同步打撈殘骸，但難度會較大，情況「似搖搖板」。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰10月21日表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於機場北跑道今早7時已完成復修，爭取今正午12時重開，惟因貨機殘骸仍在跑道附近，北跑道可能會有工程車等駛入，因此重開後會處於「備用狀態」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

香港工程師學會航空分部的副主席詹永年在同一節目中表示，事故調查是按國際民航組織的標準進行，第一步是收集所有基本資料，包括機組人員的資歷、證供、跑道痕跡等，亦需要檢查維修記錄、通訊紀錄和天氣情況。他強調，按國際民航組織的標準，調查必須全方位進行，以確保準確性。

他續說，在飛機上通常裝有兩個「黑盒」，分別為機艙話音紀錄儀和飛行紀錄儀。詹永年解釋指，飛行紀錄儀能提供飛機速度、角度、降落減速及有否彈起等數據，話音紀錄儀則紀錄駕駛艙內的對話。詹永年指，任何對事故原因的推測仍言之尚早。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰10月21日表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於機場北跑道今早7時已完成復修，爭取今正午12時重開，惟因貨機殘骸仍在跑道附近，北跑道可能會有工程車等駛入，因此重開後會處於「備用狀態」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

他提到，根據標準規定，初步報告需在事故後30天內提交，而最終報告通常需要在事故發生後一年內提交。標準亦要求事故發生當地的航空管理部門，邀請肇事飛機的設計國和製造國參與調查。