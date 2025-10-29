警國安處拘2男3女　涉煽惑暴動、作煽動意圖行為等5罪

警方國安處昨日（28日）拘捕2男3女，年齡介乎32至60歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」 。



警方國安處警司張伯傑今日交代案件詳細，指被捕人士涉嫌在2019年底為參與多區暴動的前線暴徒製造及提供武器，以圖造成嚴重傷亡。其中，34歲男被捕人涉多次在社交媒體發布煽動文章，煽動他人憎恨香港特區政府及作出不守法行為；50歲被捕女子涉妨礙司法公正，企圖協助一名男被捕人士移走可能與案有關的證據。警方在案中檢獲25萬元，懷疑與案有關。被捕人士現正被扣查，不排除有更多人被捕。



就個別人士身份，包括是否有被捕人士是早前爆炸案脫罪者之一，警方指不便透露，但本案獨立於其他案件，是以全新證據作出調查及拘捕。



警方國安處警司張伯傑。（戴慧豐攝）

警方強調，任何參與或支援破壞社會安寧、危害國家安全行為的人士，均屬嚴重罪行。涉及暴動和煽動罪，一經定罪最高可處監禁 10 年。香港警方會依循「有法必依，執法必嚴」的原則，依法處理違法行為。