元州邨雙屍案｜社協稱兩兄弟屬社區孤立　促擴展識別高危家庭計劃

長沙灣元州邨周二（11日）發生雙屍命案，一對67歲和59歲兄弟被發現陳屍在元樂樓住所內，警列作「自殺」及「屍體發現」。前精神諮詢委員會委員及社協幹事阮淑茵今早（13日）接受電台節目訪問時，指個案令人心酸，認為案中兩兄弟屬「社區孤立」人士，與社區接觸較少。她又指，有長者反映關愛隊的服務質素需要提升，而非只看數字，希望關愛隊能接受更多訓練，如溝通技巧等。



長沙灣元州邨周二（11日）發生雙屍命案，一對67歲和59歲兄弟被發現陳屍在元樂樓住所內。（資料圖片/翁鈺輝攝）

阮淑茵在港台節目《千禧年代》表示，個案令人心酸。她認為，雖然同類事件無法百分百完全避免，但可以從中吸取教訓，防止再度發生。她認為，今次個案中的兩兄弟屬「社區孤立」，是隱蔽個案。阮淑茵說這類個案可能因過去求助經驗等，而對人有戒心，接觸時需要耐性及時間。

關愛隊有優勢但須加強培訓溝通技巧

該區關愛隊曾在去年探訪過死者，指當時兩人並無異樣。阮淑茵指，希望關愛隊能接受更多訓練，但「關愛隊幫唔到太多」，他們亦需要轉介個案接受更深入及專業服務。不過，有有長者反映關愛隊不應只看數字，希望質素上可以有所提升。關於關愛隊的訓練，阮淑茵認為需要持續進行。她認為關愛隊有優勢，因關愛隊已在社區內建立了知名度，長者在接受幫助時不會過於有戒心，建議可加強溝通技巧的培訓。

長沙灣元州邨揭發雙屍案，深水埗區議員兼元州關愛隊副隊長陳偉明表示，關愛隊去年曾探訪涉事家庭一次，並形容今次事件不幸。（資料圖片/林振華攝）

阮淑茵又說，希望政府盡快擴展「識別高危家庭試點計劃」。她也提到，高風險個案的定義需由政府提供更清晰的指引，以便能夠將像是「以老護老」這類形式納入高風險家庭的範疇；不僅關注他們的身體機能，情緒和心理狀態亦需被納入評估中。

她還指出，有個案或因工作非常繁重，「無心機諗點求助」，只關注如何照顧好家庭；也不知該向誰求助，而求助經驗亦會影響他們是否會繼續尋求協助。

長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟倒斃屋內，事件揭發後，有人在樓層電梯大堂放下插有香支的橙拜祭。（資料圖片/林振華攝）

阮淑茵續說，照顧者熱線在情緒支援方面雖有幫助，但個案更多時候希望能獲得實際援助。她認為，照顧者熱線的實際援助比例可以提高，同時希望醫管局的照顧者支援能擴大至更多群體，並逐步放寬對非長者困難家庭的支援。

長沙灣元洲邨11月11日發生雙屍命案。（翁鈺輝攝）

立法會議員李世榮在同一節目中表示，不希望經常有同類事件發生，發生後便需要關注。他指出，現有支援照顧者的熱線和通報機制屬起步階段，尚未完全有效，可能未能產生預期的效果，因此需要加快推進和擴大相關措施。李世榮強調，「有數據冇行動可能繼續有悲劇發生」，尤其是社區隱蔽個案，若不接受支援，情況會更加嚴峻。

針對通報機制和照顧者熱線，他呼籲加強支援，同時推動公眾教育，如辦社區講座等。他又認為，許多個案可能不會主動求助，但有跡可尋，政府可從醫院紀錄中找出個案，「無論大病定小病」，都可以發送訊息向病人噓寒問暖，相信有助減少類似個案發生。