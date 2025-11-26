【11月28日15:00更新】保安局局長鄧炳強，再就火警向死傷者、家屬、殉職消防員致以慰問。火警已造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院不治、16具燒焦遺體仍在大廈內，不排除稍後警方進入現場搜證調查時，有機會再發現燒焦遺體。39名死者已確認身份，其餘遺體約一半在單位內發現，相信稍後亦可辨認身份，其餘40多具遺體仍需時確認身份。警方接獲467失蹤人口求助，部分重覆，現時確定失聯者當中，39人已死亡，35人受傷已送院，110人安全，仍約有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體。目前仍需時收集資料。



初步化驗大廈棚網保護網，發現達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度資燃，根據初步資料，相信宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延波及其他樓宇，亦令玻璃爆破、火勢急速增強及蔓延到室內，大面積同時起火造成災難，高溫令竹棚燃燒，燒斷的竹飛墮令其他棚網起火，令灌救困難，蔓延迅速，高層棚架不斷跌，阻緊急出口及大廈出入口，阻消防入樓宇救援，令消防旋轉台鋼梯難停在最佳作業位置，現場溫度高，有單位死灰復燃，令消防要重覆滅火，增加工作難度現場基本上已完成滅火及救援，目標盡快降溫，之後盡快安排屋宇署檢查，確認安全後由警方搜證。



警方已拘捕3名52至68歲男子，為工程公司兩董事及一工程顧問，搜證檢14電腦及大量文件，3人繼續扣查，警方正尋求律政司緊急法律意見。政府極度重視火災，已準備好全方位搜證調查，部分樓宇相信今日可安排警方入內調查，預計要3至4星期，會與專家聯合調查，同時感謝消防處同事日以繼夜、不眠不休滅火救援。有人質疑消防處工作，對消防處同事不公道。感謝所有參與救援及提供支援的政府部門同事，見到社會各界熱心提供援助，相信災民感受到人間有愛；感謝中央政府及廣東省協助，提供所需裝備。留意到網上好多假消息，包括指政府無提供免費住宿，有人訛稱是消防員、沒有足夠裝備、要市民提供先有飯食。



調查方面，跨部門調查專組已成立，包括由消防處新界南總區助理處長帶領，新界南副處長做副主席，參與包括警務處、屋宇署、機電署、房屋署、勞工處、政府化驗所，很快會展開調查方向，主要分兩方面，第一是調查火警成因及蔓延快速的原因，第二是環境引致如此大量死傷。調查包括整體刑事調查，有不同工作組調查關注事項，適時解說結果。鄧炳強指，有關貪污調查由廉署負責；補償方面，政府會有不同方法支援相關家庭，很多機構亦有安排，經濟援助，無論政府或社會各界都會提供好多協助，包括即時現金協助，稍後會有好多其他協助，包括住宿，麥局長及孫局長會有另一新聞發佈會解說，將有其他記者會交代。



消防處處長楊恩健稱，今早10時18分完成滅火救援及搜救，出動391架消防車、185救護車、2311名消防救護員，12名消防員受傷，一位熱衰竭仍然在深切治療部，其他為骨折及吸入濃煙；另沙田消防局同事何偉豪英勇殉職。今次面對好大困難，主要樓梯及窗有易燃發泡膠，令火警蔓延至單位內，令多個單位同時起火，亦引致好多求助個案，同事一方面要處理求助，亦必須救熄火警，逐步推進。



網上好多討論關於消防行動，為何不用直升機，必須強調，如用直升機在火警中投擲水彈，若在樓宇上空投擲，水不會落入火場內，只會淋去大廈外圍，與滅火行動無直接關係，且直升機駛近樓宇會產生大量空氣，令火警蔓延得更快更大。而沒有使用高雲梯車，如100米的雲梯車，大家所見到的56米雲梯車，行動時要在兩邊落「唧」，有闊度，愈高、地面闊度愈闊，需要10米，香港道路標準為6米闊，大部分不能使用。至於不用無人機滅火，消防處與廣東省消防總隊有緊密聯絡，用無人機滅火仍在探索階段，現時無人機承載的滅火喉直徑，遠較現有消防車及消防喉細，代表可用的水相對少，無人機射水去單位起火的情況，不是有效做法。



有人提到火警鐘無響，昨日消防火組專責隊伍已檢查8座大廈的消防系統火警鐘，發現是不能有效操作，即將執法。楊恩健指，8座大廈消防警鐘，昨派防火組人員檢測操作是否有效，發現8廈警鐘操作有問題，已隨即收集資料，將對相關消防設備承運商執法。測試時證實警鐘沒有關閉，但無聲響。



消防處副處長（行動）陳慶勇指，昨日至今早救援行動，對7座大廈逾1800單位爆破，進入單位搜索，確保單位無人被困。有個別單位「翻燒」，令搜救行動有困難，仍成功在昨晚約6時半，在宏道閣16樓梯間救出一清醒男傷者。



署理警務處處長簡啟恩稱，對多人傷亡感到非常難過痛心，代表警隊致最真切慰問，祝傷者早日康復。警方高度重視，動員逾1000警，維持秩序、緊急救援、協助疏散、交通安排，設傷者查詢熱線1878 999，如市民懷疑有親友失蹤可致電求助，是重大災難時設立的熱線，供查詢受傷及失聯親友情況，由專人接聽及收集資料，協助致電者了解相關情況。警方會用重大事件調查及支援系統，輸入失蹤及傷者資料，識別傷亡者身份，加快公眾對失蹤者的查詢。



警方在大埔社區會堂設辨認處，供家屬辨認，縮短家屬對親友生死未卜的煎熬，會盡快安排正式認屍會繼續全力調查善後，調動災難遇害者辨認組，一切可行人手及資源盡快協助親友確認親屬下落。消防完成工作後，警方會盡快接手現場調查，派員上樓搜索及調查，最終目標是同時在7座大廈一同搜索調查，已安排足夠人手隨時接手。警方預計搜查及搜證有一定挑戰，據消防資料，部分位置仍超過200度，加上火災後環境惡劣，不少物品倒塌，加大難度。每完成一座搜證，會立即解封，希望讓市民盡快回家了解情況及善後。



警方與消防會成立專責小組全面調查起火原因，一定會交予死因庭處理。警方極度重視今次火災，已準備好在現場條件許可下，用最大資源全方位搜證，部分樓宇料今日可安排警方入內調查，可能要3至4星期，警方有信心及有足夠人心處理。警方明白帶來損失及市民揮之不去的焦慮，會陪伴大家走過最難捱的時間。



被問及是否有工人在棚架吸煙引致火災，鄧炳強指，據目前掌握的情況，相信起火在宏昌閣低層，燒着棚網後很快燒到發泡膠板，令火迅速蔓延起到其他樓層及大廈。發泡膠板起火令玻璃爆破，火燒入室內，室內外同時大範圍起火。消防正在射水，相信「翻燒」機會不高，但要確保降至安全溫度，部分樓層仍達200度，不適宜入內，到確認安全後會先叫屋宇署檢查，之後警方入內，需時3至4星期，希望早一日得一日解封。而遺體辨認方面，警方很多訓練，包括從受害人身邊物件、身體特徵及DNA確認，會盡量辨認遺體身份。



【11月28日14:36更新】保安局、消防及警方就大埔宏福苑五級火警，暫定下午3時會見傳媒



【11月28日 14:10更新】毗鄰宏福苑的廣禮樓解封，政府應急隊協助及派發物資給居民。



【11月28日 13:56更新】愛協表示，截至今天早上，紀錄中受影響的動物共有243隻，其中92隻已於火場中被救出（包括生還及死亡數字）。愛協團隊仍在現場分流，並與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物。



【11月28日13:53更新】毗鄰宏福苑的廣祐樓開始解封，讓居民上樓。應急隊人員在場支援。



【11月28日12:33更近】廉政公署到宏福苑維修工程的工程顧問公司「鴻毅建築師」調查，拘捕負責人。現場所見，一名男子被押至位於九龍灣寫字樓調查。



【11月28日11:28更新】消防處於10時18分已將火警大致救熄，大火焚燒逾43小時。



【11月28日09:30更新】救援人員將遺體抬出，同時有消防員疑不適。早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。



【11月28日07:30更新】清晨5時許起火的單位，現時火勢已經熄滅。



【11月28日07:25更新】醫管局：截至7時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。



【11月28日06:35更新】消防處：截至上午6時，火警共造成94人死亡，當中一名死者為消防員，另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。



【11月28日05:45更新】再有大廈一個單位起火，冒出明顯火光，橙紅色火舌由窗框位向上湧出，冒出大量濃煙。消防升起雲梯，嘗試接近火源射水撲火，火勢愈趨猛烈，波及屋內其他位置。據了解，現場是宏道閣。



【11月28日05:30更新】醫管局：截至5時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。



【11月28日05:00更新】仵工移送5具遺體，相信送往富山殮房，家屬將會獲安排家屬認屍。



【11月28日02:30更新】宏泰閣、宏道閣和宏仁閣已經不見火光。



【11月28日01:20更新】消防處副處長（行動）陳慶勇表示，現時滅火行動大致完成，個別4個單位仍在滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，部份地方有「翻燒」情況，故要在不同地方灑水降溫，消防預計火勢在晚間完全熄滅。其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置，該處正有火警發生，故現正全力撲救。同時，亦會爆破7廈所有單位，確保無其他被困人士，預計爆破救援工作今早9時完成。



消防表示，火場面積大，而死傷者主要在宏昌閣、宏泰閣，兩廈火勢較猛烈，生還者則分佈不同大廈，其他大廈亦有發現發泡膠物料，相關影響會在滅火後，成立調查小組調查。下階段會對火警原因調查，亦會調查消防系統是否有效操作。至於居民何時可上樓，要稍後作調查後再定奪。



助理救護總長（新界西）林卓豪稱，調配117架救護車救援，155名傷者中，79名現場死亡，76名傷者送院治理，11名消防員受傷，全部穩定；另有一名消防員殉職。而失蹤人數要稍後統計。



【11月28日00:31更新】醫管局：截至零時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。



【11月28日00:08更新】消防處：截至零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。



【11月27日23:15更新】再有大廈出現熊熊烈火，黑煙沖天。據了解，該處為宏泰閣。宏道閣和宏仁閣同有火光。



【11月27日22:39更新】消防處：截至今日晚上10時，火警共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。



【11月27日 22:31更新】醫管局表示，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，21人出院。



【11月27日 21:49更新】火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗致哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。



【11月27日 21:30更新】入境處派員在中華基督教會馮梁結紀念中學，為受影響災民登記補領證件。



【11月27日 21:20更新】勞工處表示，對大埔宏福苑火警事故深感難過，並向不幸遇難的人士致以深切哀悼，亦祝願所有在火警中受傷的人士早日康復。勞工處同時向在事故中不幸遇難的外傭的家人及僱主致以衷心慰問，並呼籲受影響的外傭僱主及外傭如對僱傭事宜有任何疑問，可致電勞工處為是次事故特設的熱線3582 8987（外傭事宜）或2929 4054。



【11月27日 21:00更新】晚上近9時，仍有單位火光熊熊，消防員繼續升起雲梯射水，亦見到有消防員在大廈單位內搜救。



【11月27日 20:30更新】醫管局表示，截至晚上8時，12人危殆，29人嚴重，16人穩定，20人出院。61人現場死亡，4人送院不治。



【11月27日 20:20更新】消防處表示，滅火救援工作仍然進行中，截至今日（27日）晚上8時，火警共造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。另外，消防人員今晚約6時45分，在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。



【11月27日 20:06更新】醫管局表示，一名員工受傷、一名員工失聯、約50名員工無家可歸。醫管局會全力協助受影響員工，提供適切支援，包括提供臨時住宿安排，已調動大量人手及資源，全力救治大埔火災的傷者，部分醫護人員已取消休假，加強人手照顧傷者。醫管局亦會調動臨床心理學家及醫務社工等，為死傷者家屬提供心理輔導及所需支援。醫管局設有24小時精神健康熱線2466 7350，為有需要市民提供心理支援服務。



醫管局的重大事故控制中心自火災發生後一直運作至今，與不同政府部門保持密切溝通，統籌及協調各公立醫院接收傷者。醫管局已動員15間公立醫院接收及治療傷者，其中包括設有燒傷中心的威爾斯親王醫院及瑪麗醫院，以及設有燒傷治療設施的伊利沙伯醫院、廣華醫院及屯門醫院，為病人提供合適的治療。另外，由於部分傷者吸入有毒氣體，東區尤德夫人那打素醫院的高壓氧治療中心亦已加強人手，隨時為有需要的傷者提供高壓氧治療。



【11月27日18:25更新】截至下午6時， 80人送院，12人危殆，28人嚴重，18人穩定，18人出院。



【11月27日18:00更新】行政長官李家超在政總會見傳媒交代最新進展，現時大火已造成55人死亡，火勢逐步受控，消防員已成功拯救了55人。縱然現場的環境是複雜。無論如何消防員的拯救工作不會停頓處理，有關受影響居民的緊急住宿安排，到目前為止我們已經開放了九個庇護中心，目前有超過500名居民正在使用。



政府正統籌緊公私營力量，動用所有資源為居民提供所需的緊急住宿支援，並已經物色到接近1000個單位，作即時的緩衝安排，這些單位位於不同的青年宿舍或者酒店入邊，可以讓受影響的居民留宿，至少起碼1至2個星期，後續安排就會主要以政府及過渡性房屋及房協的專用安置居屋為主，初步合共可以提供1800個單位。



另外，政府已經動員社工、臨床心理學家、教育心理學家等的支援人員，為受影響的居民學生提供協助，包括情緒支援、經濟援助、院舍及幼兒站托兒照顧等等，亦已安排社工為各個受影響家庭及有需要的人士提供適切支援，社署會同各個政府部門保持緊密聯繫，為受影響的居民提供一切所需的協助。



此外，統籌了公私營醫療界別的專業人員，包括來自私營界別的超過250位醫生及超過250位其他醫護專業人員，在所有的臨時庇護中心，設立醫療站。每日由上午8點至晚上8點，都會為有需要的居民提供適切的醫療協助，包括基本的醫療評估，以及轉介服務，處理輕微的創傷，甚至是處方藥物，包括根據病歷提供所需的藥物補充，亦都會提供心理支援。以協助處理非緊急醫療需求。



至於死難者的殮葬安排，食環署會特事特辦，提供全面協助，按家屬的意願，以專案的形式加快處理，另外亦有機構已經表示會提供免費的化妝服務。



在調查以及規管工作方面，警務處消防處所成立的專案小組，已經全面展開工作，警方在凌晨拘捕了3名男子涉嫌誤殺。他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，目前仍被扣查，警方今早亦都到了現場搜證，調查，政府化驗所，會全力去配合調查工作，政府亦都已經即時進行分批巡查，全港有進行外牆大維修而有搭建棚架、保護網的樓宇。



所有政府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦去處理我們的支援善後工作，我們亦都將會舉辦悼念活動。稍後會公布詳情亦會承諾大埔宏福苑援助基金，政府會投入3億元，為受影響的居民提供援助。



政府已經設立了一個中銀香港的戶口，戶口號碼012-875-219-015-97，今晚7點起接受捐款。為了即時去幫助受影響的居民，會即時派發每戶災民一萬蚊的緊急補助金，以解決燃眉之急。即使有部分住戶之前未有到庇護中心登記，亦可於今晚稍後時間，或任何一日，隨時前往庇護中心登記，會盡快核實身份，即時或者盡快將緊急援助金發放。



火災後會全面調查，包括警方的刑事調查，房屋局獨立審查組就建築物外牆保護材料不符合阻燃標準進行調查，徹底查出火警起因，依法依規追究責任，調查結果亦會按階段公布。另一方面，都會透過巡查規管的工作，盡快排除隱患，確保全港所有正在進行大型維修的屋苑的棚架以及建築物料的安全，亦可以令到而家居住在這些屋苑的居民。以及他們的家人安心。警方已經以涉嫌誤殺罪拘捕了三名男子，並大規模搜查被捕人士的住所，在他們公司檢走大量同案件有關的證據，包括招標文件僱員名單、14部電腦同埋三人的手機。



警方亦在火警的現場檢走了懷疑不合標準的發泡膠，警方會聯同消防人員進入現場搜證，並且會大規模調取現場一帶的閉路電視，以搜集證據。在規管巡查方面，屋宇署同埋房屋局的獨立審查組及建築署，今日已經啟動特別行動，就正在進行中的工程啦，無論是興建新的樓宇，抑或是現樓的維修，都要求註冊建築專業人士及承辦商，棚架、保護網等等物料等狀況是否良好，是否符合阻燃性能的標準。



對於涉及數以百計個案的部門，會抽查個案或抽取部分樣本進行測試。同樣地，對於正在進行外牆維修工程並已搭設棚架及保護網的樓宇，屋宇署現已展開特別行動，分批主動巡查所有涉及私人樓宇的有關工程，檢查棚架保護網等。至於物料阻燃性能的相關記錄及測試文件，亦會抽取樣本進行核實及測試。另外，對於目前有四個居屋屋苑正進行外牆維修工程，房屋局審查組已於今日緊急調派多支專業隊伍，親赴現場檢查外牆棚架，並即場採樣送檢。



為確保承辦商使用的棚架保護網符合法定阻燃要求，政府正爭取內地測試機構支援，大幅提升檢測容量，加快檢測進度。就負責宏福苑維修工程的註冊承辦商而言，其同時承接另外11個私人樓宇工程，屋宇署今日將巡查有關地盤，要求即時提交物料阻燃性能測試報告，現場抽取樣本化驗，並檢查有無違規作業，必要時會採取相應執法行動。房屋局今日亦已與業界舉行會議，研究訂定清晰路線圖，加快以金屬棚架取代傳統竹棚架嘅進程，儘管目前竹棚架仍被廣泛使用。



對於未來全面轉用金屬棚架取代竹棚架，政府會與業界攜手做好各項準備工作，包括深入討論、開展相關研究、加大工人培訓力度，以及協助業界平穩轉型。同時，我們亦會喺會面中明確要求業界全力配合屋宇署同相關部門的巡查同執法行動。



同時，會檢討現行指引及法例，研究是否需要進一步收緊或優化監管。衷心感謝中央同大灣區城市的支持。特區政府已透過資源共享機制爭取內地協助，加強火警調查及善後工作。特別感謝廣東省消防救援總隊與深圳市消防救援支隊提供8架熱成像勘察無人機及2架長續航供電無人機，有效提升火災現場勘察同應急調度效能。



社會福利署會推行「一戶一社工」措施，為每戶受影響家庭安排一名專業社工全程貼身跟進，提供所需福利服務，並聯繫其他部門及單位，協助住戶渡過難關。其實由昨日開始，社署社工已一直駐守現場，主動聯繫受影響住戶。如有需要，居民亦可隨時主動聯絡社署職員尋求協助。



政府已成立「大埔宏福苑援助基金」，並即時注入3億元作為啟動資金，用以支援受影響居民同各項善後工作。該基金由今晚7時起正式接受個人及機構捐款：港元捐款戶口（中銀香港）：012-875-2-190159-7、外幣捐款戶口（中銀香港）：012-875-2-190160-7。



如果災民在殮葬安排上需要火化服務或骨灰龛位，食物環境衞生署會特事特辦，加快處理，全力配合。最後，行政長官已指示公務員事務局啟動「全政府動員機制」，確保所有政策局及部門隨時調配足夠人手，支援有需要的前線行動。例如災場一旦解封，政府會即時動員公務員協助居民重返家園進行清理、收拾等工作。社署社工會逐一聯繫受影響住戶，詳細了解實際情況同需要。政府已物色到接近1,000個臨時住宿單位，位於不同青年宿舍同酒店之內，可讓災民最少入住1至2星期。單位水電齊全、可供煮食，並設有獨立淋浴設施，分布香港不同地區，包括大埔圍、元朗、柴灣、黃大仙、深水埗等地。社署社工會按每戶的實際需要及情況，逐一作出最適合的入住安排。有關詳情稍後亦會公布。



現場亦留意到有體弱長者同殘疾人士的需要，已按他們意願及實際情況，即時安排入住暫托中心或合適的院舍。至於年輕人同小朋友，已善用大埔區內嘅資源，提供暫時的學習同活動空間，現場的社工團隊會繼續提供一切可行支援。整個社福界已經全面動員，全港所有民間福利機構同服務單位都已聯合起來，隨時為受影響居民提供各類型社會福利支援，包括心理輔導、物質援助等，確保無人會跌出支援網。



對於宏福苑居民早於2024年已投訴過保護網防火隱患，最近一次巡查則在11月20日，為何沒有實質行動。李家超指，由政務司司長親自督導所有善後同檢討工作，會成立專責小組，聚焦兩大方向：第一，針對今次事件本身，究竟有何種行為要負上責任，警務處已經從刑事角度全面展開調查；第二，在規管制度層面，如何進一步強化？有否需要修訂現行法例？整體監管體系、巡查制度、審批制度、驗證制度如何改良。專責小組會全面、深入、即時推動有關工作。李家超亦會親自審視過去多年，社會各界就此方面提出的所有意見及發現的問題，一項不漏全面跟進。但檢討及改善要實事求是、以科學為本。針對不同物料的阻燃要求，其實香港現行標準已經符合國際水平，但那些地方可再強化、監管及巡查可以再嚴謹，專責小組都會逐一深入研究同提出具體建議。



國家主席習近平高度關心，李家超指非常感謝，國家一向秉持「一方有難、八方支援」的精神，香港市民同樣是「一方有事、八方支援」，大家都懷著這份心，在習主席的高度重視和關心之下，不同的單位都非常熱烈地支持香港特區的救援工作。中央港澳辦派了工作組前來支援香港的救援工作，正正就是出於大家希望盡快完成我們的工作，讓社會共度時艱。



而一向以來建立了粵港澳大灣區的應急救援機制，所以這次不同鄰近城市的領導，自從發生火災之後，都發了許多信息表示支持，提供所需援助，所以也非常感謝不同內地省、市等單位的關心和支持。這些都展現了大家的積極性，希望盡快撫平傷痛，秉持大愛精神，秉持大家有艱難的時候，大家一起施援手。李家超指是「偉大的關愛精神」。



【11月27日17:55更新】再有一名消防員送院；現場可見，有單位再度火光熊熊。



【11月27日17:22更新】醫管局指，截至下午5時， 80人送院，13人危殆，28人嚴重，18人穩定，16人出院。



【11月27日16:34更新】工業傷亡權益會聯同建築及工程界、法律界、保險業界等跨行業及專業人士，成立「宏福苑受災者權益聯盟」，提供長遠協助。資深電機及屋宇裝備工程師何永業教授表示，建議未來香港建築可盡量用金屬棚以取替竹棚，災後需檢視有關棚網物料，是否符合防燃要求；災後亦應檢視建築結構安全，抽樣石屎鋼筋及機電裝置。



【11月27日16:25更新】警方在「香港警察」facebook專頁提醒，市民要警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。



【11月27日16:19更新】醫管局指，截至下午4時19分，80人送院，13人危殆，28人嚴重，18人穩定，16人出院。



【11月27日15:41更新】行政長官李家超偕民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡等到宏福苑現場視察。



【11月27日15:30】醫管局指，截至下午3時， 78人送院，其中15人危殆，29人嚴重，18人穩定，12人出院。



【11月27日15:15】下午3時至10時，警方在廣福邨社區會堂安排認屍，有家屬激動痛哭。



【11月27日15:08】警方車輛載着其中一名被捕男子，押送至馬鞍山沃泰街8號搜證。



【11月27日14:50】消防處召開記招講解最新搜救情況。其中一座沒有被波及，4座救熄、3座火勢控制，不同行動專隊行動部署。肇事至今出動304架次消防及救援車輛，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，換言之4座大致救熄大廈已成功處理所有求助個案。消防在今早11時在安泰閣31樓救出一名男性長者，帶到32樓天台，戴上被救者呼吸器，得以可以成功由天台救到地下，進一步送院觀察治理。人員發現棚架有倒塌危險及倒塌情況，火場溫度極高，繼續破門搜救有一定難度。



火警中51名傷者現場死亡，另外4人送院不治。共72名傷者送院，包括8位消防員受傷，一人殉職。



消防處召開記招講解宏福苑最新搜救情況，指其中一座沒有被波及，4座火警大致被救熄、3座火勢受控制。火警收到341個求助個案，成功處理279宗個案，換言之4座大致救熄大廈已成功處理所有求助個案。（香港01）

【11月27日14:30】醫管局指，截至下午2時，總共76人送院，15人危殆，28人嚴重，18人穩定，11人出院。消防處將於下午2時50分召開記招講解最新搜救情況。



【11月27日13:45】香港房屋協會(房協)正全力配合房屋局支援火災居民的行動，已經調動轄下全部暫租住屋項目可供入住的空置單位，包括房協與港鐵合作位於大埔的「策誠軒」約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋單位，供受到宏福苑火災影響的居民暫住，以解燃眉之急。



有需要協助的宏福苑居民，可致電房協暫租住屋24小時支援熱線28391393與房協團隊聯絡。



【11月27日13:21】探員抵達元朗庸園路121號蝦尾新村一村屋，其中一名被捕人的處所進行搜屋。疑犯黑布蒙頭戴上手銬，由律師陪同下進入單位協助調查，探員一度到車房打開車門搜證。



【11月27日13:00】行政長官李家超今早（27日）召開跨部門會議，聽取全體司局長匯報跟進工作及最新進展。他表示，會為死傷者家庭、受影響居民提供協助。另外已安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。



【11月27日13:00】愛護動物協會表示，愛協督察現於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物救援協助及初步獸醫檢查。現時共有超過10隻貓狗已送到愛協青衣中心進行治理。現時暫未能統計救出動物的數字，愛協十分感謝不同動物團體及義工在場一起支援。如有市民需要緊急動物救援協助，請致電2711 1000聯絡愛協。



【11月27日12:55】中午12時許，殉職消防員何偉豪家人與消防處福利組及心理服務組人員，從富山殮房經私家車離開。



【11月27日12:18】社會福利署就昨日（11月24日）大埔宏福苑五級火警，社會福利署（社署）深表悲痛難過，正動員人力和物資，全力為當區居民提供適切支援。社署發言人表示，署方已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站，按受影響居民的福利需要提供協助；各公立醫院的醫務社工亦正為傷者及相關家屬提供情緒支援。區內有需要的居民可到臨時庇護中心向社工或專業支援人員尋求協助。



由於受火警及交通影響，大埔區多所中、小學校今日（11月27日）停課。社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心（服務中心）全日開放運作，提供充足照顧服務，以支援當區暫時未能照顧子女的家長。社署會與各政府部門保持緊密聯繫，繼續為受影響居民提供一切所需協助。



【11月27日12:05】醫管局指，截至中午12時，71名送院傷者中17人危殆，27人嚴重、19人穩定，8人出院。



【11月27日11:35】醫管局指，截至11時，66人送院傷者中15人危殆、25人嚴重、17人穩定、8人出院、1人情況未明。有自稱住在宏福苑頂層的居民在社交平台發文，詳述昨日（26日）走火警的過程，當中提到大廈在火警期間暴露的消防隱患，包括警鐘失靈、開喉無水、窗戶封上發泡膠等嚴重問題，直言：「開窗先知有火係竹棚燒緊。」



【11月27日10:25】火場陸續救出傷者，送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院等搶救。醫管局指，截至10時，64人送院傷者中16人危殆、25人嚴重、16人穩定、7人出院。



【11月27日09:50】部份遺體移送沙田富山殮房，警方將安排家屬認屍，包括殉職消防員何偉豪。



【11月27日09:45】醫管局指，截至9時，62人送院傷者中16人危殆、24人嚴重、16人穩定、7人出院。



【11月27日09:05】宏業建築工程公司位於新蒲崗的寫字樓，一名男子被黑布蒙頭帶走。



【11月27日08:50】警方新界北重案組探員在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證，可見已檢取大量文件，相信準備帶走作進一步調查。目前已拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。



【11月27日08:40】醫管局指，截至8時，62人送院傷者中17人危殆、23人嚴重、16人穩定、6人出院。



【11月27日07:30】醫管局指，截至7時，62人送院傷者中17人危殆、24人嚴重、16人穩定、5人出院。



【11月27日06:55】醫管局指，截至6點，58名送院傷者中15人危殆、23人嚴重、16人穩定、4人出院。另有4名傷者送院後證實死亡。



【11月27日06:00】消防預計救援行動最少會持續至黃昏。消防早前指40人在現場不治，另有4名傷者送院後證實死亡，即累計死亡人數至少44人。另外有56名傷者獲處理，其中45名傷者嚴重。



就大廈消防設施，消防在滅火過程中見到有一些消防系統是可以用到的，但在個別大廈有一些我們是用不到的。至於這些消防系統是否正常運作，需要在整個滅火過程完成之後，才可以作詳細調查。



【11月27日05:53】新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，發現一工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。警方拘捕工程公司3名負責人導致事件，包括2名董事、1名工程顧問，年介52至68歲。



警方處理遇難者遺體的工作仍然積極進行中，會聯同法醫科盡快處理及安排親屬進行遺體辨認程序。當完成拯救行動後，警方亦會聯同消防處、政府化驗所、法醫科及相關部門盡快進行搜證及調查。警方重申，極度重視今次火災，會動員最大資源協助拯救及進行全方位調查，盡快找出起火原因。呼籲，如果有任何人可向警方提供有關今次火警的消息，可以聯絡新界北總區重案組24小時熱線電話，電話是5566 0087。謝謝。



【11月27日05:45】消防表示，8座大廈中有1座沒受波及，4廈受控，3廈仍在處理中，消防由低層向上進攻。在搜索方面，目前在個別樓宇消防已經到達13至23樓；而在火警處理方面，滅火行動則推進至5至18樓。消防成功在大廈中找出生還者。消防累計處理100傷者，40人在現場不治，7消防處人員受傷，1消防員殉職。



【11月27日04:06】政府發新聞稿指，就棚架搭建及所採用的保護幕、保護網、防水油布或塑膠帆布等物料，屋宇署一向實施嚴格的阻燃特性要求，以防止火警發生時火勢蔓延。署方於上月已向所有註冊建築專業人士及註冊承建商發出通告函件，再三提醒他們檢視及確保負責的建築工程的保護網等符合認可標準的阻燃性能。



宏福苑是已出售的居者有其屋，工程由屋苑業主立案法團負責聘請的註冊承建商──宏業建築工程有限公司進行。工程由房屋局獨立審查組根據《建築物條例》作出監管。就是次火警事故，房屋局獨立審查組會進行調查，若發現有人違反《建築物條例》的規定，會轉介屋宇署按條例處理，包括提出檢控或進行紀律處分程序。



【11月27日03:36】警方指就火警拘捕三名男子涉嫌「誤殺」 ，將於凌晨4時半交代事件。



【11月27日03:30】凌晨持續有人送院，送院人數不斷增加。截至凌晨3時，48人被送院，當中4人死、12人危殆、15人嚴重、12人穩定、1人未確定情況、4人出院。



【11月27日03:00】保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業及消防處處長楊恩健等官員到火警現場視察。



【11月27日02:46】截至凌晨2時，45人被送院，當中4人死、9人危殆、15人嚴重、13人穩定、4人出院。



【11月27日01:50】對於周邊城市領導及不同單位展現熱心，李家超表示感謝。基於現場火災逐受控，數座已看不見火種，部分只有零星，相信多點時間就可控制。他對盡心盡力的香港消防員表達謝意。



【11月27日01:46】消防處處長楊恩健亦表示，宏福苑7座大廈起火，1座沒受波及；3廈火勢已初步受控，4座有零星火種，消防不斷向上推進，已到17、18樓。現場有888名消防員，相信有足夠力量應付，但現面對大廈樓宇面積有限，有大廈已派駐20多輛消防車人員入內灌救，消防以樓宇面積可容納的人數，投放人員進去。消防員現在正一層層滅火，完成一層就會再向上推進。暫時救火過程正一步步有進展，消防處希望盡快達致所有樓層都進行滅火救援工作。



【11月27日01:40】消防員滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比合規物料遠遠為猛烈、蔓延得快，指屬「不尋常」；沒被波及的大廈外牆上一些窗的通風位置有貼發泡膠板，發泡膠板遇熱時易蔓延，亦不尋常。鄧炳強指會向刑事方向調查。



【11月27日01:37】麥美娟：民政事務署已開8個庇護中心，動員全港18區關愛隊為有需要市民提供支援。團隊會協助受影響居民暫時住宿安排。



【11月27日01:30】盧寵茂：傷者大多為吸入性氣道創傷，要在ICU留醫；亦有傷者燒傷或在密閉空間中一氧化碳中毒。



【11月27日01:26】警務處及消防處已成立專責小組調查，事件必會送上死因庭。亦會採外牆棚架物料檢驗，以確定是否符合防火標準。



【11月27日01:26】李家超：政府所有資源都會全力支持今次救援工作。已指示政府各部門及單位全力進行多方面工作，最首要是撲滅火災及救援被困居民，救護傷者，支援善後，之後會作全面調查。



醫管局已啟動重大事故中心，統籌9間醫院戒備，那打素醫院、威院、北區醫院不同部門人員救援，北區醫院派醫療隊、威院派一醫療控制主任到現場分流及提供緊急治理。瑪麗醫院及威爾斯親王醫院燒傷中心、東區高壓氧治理中心已準備好隨時接收需要救治的人。



【11月27日01:22】火警逐受控，目前有3座大廈由外面看已無火光，4座有零星火光



【11月27日01:18】李家超表示極度難過，指至今火警造成36人死亡，279人失聯，29人在醫院留醫，其中7人危殆。李家超指，消防不斷努力下現場漸受控，消防處處長評估有足夠人手及能力控制火災。



【11月27日00:44】大埔宏福苑五級火，有傳媒拍攝到有嬰兒獲救。截至凌晨零時，火警共造成13死33傷。傷者當中7人危殆，13人嚴重，8人穩定，4人已出院，1人情況未明。

危殆傷者於以下醫院留醫：1人廣華醫院，2人北區醫院，3人威爾斯親王醫院，1人伊利沙伯醫院。

嚴重傷者於以下醫院留醫：3人大埔那打素醫院，2人北區醫院，1人瑪嘉烈醫院，3人威爾斯親王醫院，3人東區醫院，1人伊利沙伯醫院。



【11月27日00:38】行政長官李家超較早前已聯同多名高官，到威爾斯親王醫院慰問死者家屬及探望傷者，稍後將會會見傳媒。



【11月27日00:34】就大埔宏福苑發生的五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作進行，警務處將於該範圍設立「限制飛行區」。時間為2025年11月27日上午8時至2025年11月30日上午8時。



【23:24】截至晚上11時，大埔宏福苑五級火已造成13死30傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中7人危殆，12人嚴重，7人穩定，3人已出院，1人情況未明。



【22:24】截至晚上10時，大埔宏福苑五級火已造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中6人危殆，11人嚴重，4人穩定，1人已出院，1人情況未明。



【20:35】消防：已調派7部鋼梯車在外圍向起火7廈射水，沒被波及的一廈已有消防員入內部，在天台開消防喉做保護，及向旁邊的大廈射水救火。



【20:31】消防：如市民仍被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠紙封門窗，致電消防講低單位號碼及人數，同事會努力及不斷嘗試救援。現牽涉7座大廈，每座指派一名高級消防區長或消防區長帶領人員處理。



【20:28】消防估計因風勢及起火的竹棚的碎屑飄至其他大廈，蔓延屋苑7座大廈。有單位仍火光熊熊，現場溫度非常高，消防進入大廈滅火時亦遇到高溫，部分樓層仍未能到達，已在通訊中心再致電聯絡市民，一能夠進攻到去上層的單位，便會帶他們到安全地方



【20:15】警方及消防等部門交代火警。消防處指宏昌閣32層高，到場時外圍棚架起火及蔓延至單位及其他大廈，並持續收到求助個案。由於現場環境惡劣，不斷有雜物墮下，加上求助個案不斷增加，開始入夜，需要更多人手支援，故升為五級火。消防出動760人救援。消防處處理28名傷者，其中9人在現場死亡，6人嚴重，及後送院後有4人不治。火警中，一消防總隊目左腳受傷，一消防員熱衰竭，一消防員死亡。



救援行動完結前會維持封路，呼籲駕駛者忍讓及遵從警方指示，切勿前往火警範圍一帶。



大埔宏福苑發生五級火警。本周三（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓宇，火勢更蔓延至部分單位內部。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。截至下午7時，火警已造成4死7傷，其中兩名傷者情況危殆、3人情況嚴重，一人穩定，一人經治理後已出院。醫管局派出醫護人員到火警現場協助救援。警方設立熱線供市民查詢宏福苑五級火的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。



一名入職9年的37歲消防員殉職，消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他晚上近7時見傳媒，表示殉職消防員在地下救援期間失聯，其後被尋獲時已燒傷昏迷，送院搶救後不治。另外，有一名消防員熱衰竭送院。



現場可見多座樓宇火光熊熊，大量濃煙席捲半空；大量單位亦受波及，有網民拍攝到屋內火光熊熊，更有火焰反從屋內噴出窗外。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。



消防處處長楊恩健表示，沙田消防局消防員何偉豪在下午3時01分到場，在地下救援，至約3時半失去聯絡，消防處啟動相關程序尋找，至下午4時01分在宏昌樓升降機對開空地尋獲，當時何的面部燒傷，由救護員急救及送到威爾斯親王醫院搶救，至下午4時45分證實死亡。消防處向何的家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組會全面支援家屬。

