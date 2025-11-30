宏福苑大火災｜宏昌閣蘇兆雄蹤杳　移英子趕返港盼奇蹟惜事與願違

【12月3日更新】失蹤伯伯蘇兆雄的兒子向《香港01》表示，警方昨日（12月2日）已在父親所住單位外，尋獲懷疑其遺體，但仍需驗DNA再作確認。他引述警方指，會特事特辦加快驗證。由於事隔已一周，家人早做好心理準備，故一眾親友情緒穩定；亦因父親是獨居，沒有親友受影響而要暫住中轉屋。他感謝各界關心和協助。



大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重、居民失所、數以百計住客下落未明，尤以最先起火的宏昌閣最為慘烈。《香港01》昨日（29日）報道該廈21樓居民胡太的經歷，她剖白與丈夫被困的生死15小時，逃離死神魔掌之際，更親睹有人陳屍走廊。



觸目驚心，但此景象或成尋找其他失聯者的線索之一，包括同層鄰居蘇兆雄（77歲）伯伯，除親友連日焦急尋人外，其已移民英國的兒子亦已趕返香港，四出尋父之餘，不忘探望胡太慰問，同時感激胡太提供資訊。即使父親仍下落不明、生死未卜，兒子仍翹首以盼：「一定係望有奇蹟，唔會判死刑。」



宏福苑大火．幫忙尋親．持續更新｜移英子尋父 蘇兆雄獨居宏昌閣

《香港01》早前報道宏昌閣21樓胡太與丈夫死裡逃生的經歷，她亦認識同層鄰居蘇兆雄（77歲）伯伯，惜他至今仍下落未明。（資料圖片/鄧海興攝）

蘇伯的兒子，去年與太太、女兒，一家三口移民英國；蘇伯獨居宏昌閣2101室，但蘇伯在港有7名兄弟姊妹及姪兒等大班親友。火災發生後，親友率先四出尋人，兒子則由英國趕返香港，昨日（29日）抵埗後旋即尋父，妻女則暫留英國。

昨日《香港01》報道胡太經歷後，蘇家親友亦從中得悉胡太認識蘇伯，其獲救前後的所見所聞，或許能成為尋找蘇伯的關鍵。蘇伯兒子、姪兒等人，今日亦抽空探望胡太，雙方互相慰問，溫暖動容。蘇家親友其後續到廣福社區會堂辨認失蹤者，惜資訊暫與之前一樣，未有最新消息，眾人逗留大半小時後離開。

11月26日大埔宏福苑五級大火災，最先起火的為宏昌閣。（資料圖片/林振華攝）

蘇伯兒子憶述，周三（26日）當日火警後，最先從朋友訊息得知家園起火，他查看照片後即時發現「唔對路，係老竇屋企」，遂立即傳送訊息向父親查問，惜父親由始至終均無回覆，最後上線時間停留在當日下午3時許。

他續稱，去年移英時，大廈已開始大維修，但父親未有提及發泡膠封窗等安全問題，比較擔心風暴時會留意棚架安全，詎料最後被大火吞噬。

今日（11月30日）大批市民到大埔宏福苑附近的廣福邨獻花悼念死難者，出現長長人龍，證明香港有愛。（董素琛攝）

雖然火災至今已經第五天，父親生死未卜，但兒子仍未絕望，「可能入咗醫院啫‥‥‥正常都會覺得係（渺茫），但一定係望有奇蹟，唔會判死刑，但點都會有心理準備。」蘇伯兒子表示，會繼續尋父，暫時也不會再離港。

他又感謝各界關心及協助，包括《香港01》等媒體、胡太提供資訊、所有熱心市民及網民，「大家都係陌路人，但都肯出一份綿力，周圍幫手！」