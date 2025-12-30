宏福苑火｜網約的士平台提供義載　5司機偽造收據涉企圖欺詐被捕

警方早前接獲一網上電召的士平台公司報案，指在大埔宏福苑火災期間推出「義載計劃」，免費接載往返指定3間醫院及7個臨時庇護中心的乘客，並允許參加計劃的的士司機上載有關收據作報銷支出。經檢查及處理後，該平台在核查報銷資料時發現7宗可疑行車紀錄，總申索金額約3000元。該平台懷疑有的士司機偽造行車紀錄，企圖向平台騙取車費開銷。



灣仔警區重案組接手調查，經調查後人員昨日（29日）在全港多區拘捕5名本地男的士司機，年齡介乎29至40歲，涉嫌企圖欺詐。所有被捕人現正已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。案件中平台沒有損失。

