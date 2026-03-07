半山49歲女子倒斃家中　據悉為包致金姪女Amina　曾醉駕掌摑警員

昨日（6日）下午4時58分，警方接獲一名女子報案，指其49歲女兒在半山肇輝臺14至17號的住所內昏迷不醒。救援人員接報到場，經檢驗後證實女子已經死亡。警方相信事件沒有可疑，將案件列作屍體發現，交由灣仔警區雜項調查隊跟進。



消息指，事主為終審法院非常任法官包致金姪女Amina。據知，她長期有心臟病及酗酒習慣，近期有呼吸困難及無法排尿等症狀，一直有家庭醫生觀察。而她於3月6日早上曾聯絡家庭醫生，表示身體不適，症狀惡化。家庭醫生感憂慮及報警求助，救援人員接報到場後曾勸喻事主就醫，惟她拒絕，所以人員唯有離去，豈料下午事主即失去知覺，隨後證實死亡。

據了解，死者為終院法官包致金姪女Bokhary Amina Mariam。（資料圖片）

2010年醉駕掌摑警員最轟動

包致金姪女Amina歷年經常惹官非，最轟動的是2010年1月27日因醉酒駕駛撞到一輛旅遊巴，事後她拒絕「吹波仔」酒精呼氣測試，更情激動要求離開，並掌摑一名交通警員的左面，該警員被摑至臉及耳部紅腫。Amina於法庭承認三罪，包括不小心駕駛、襲警及拒絕提供呼氣樣本。同年8月，她被判感化一年、罰款8,000元及停牌一年，以及要上駕駛改善課程。資料顯示，Amina於2002年及2008年亦有襲警前科。

2019年被揭無完成駕駛改善課程 無牌駕駛逾8年

直到2019年，Amina駕車至跑馬地景光街，其間疑因駕駛左搖右擺，被警員帶到警署調查，並揭發她原來一直未有完成駕駛改善課程，無牌駕駛逾8年。同年她又被控4項襲擊罪，涉及在同年2月在肇輝臺住所內兩度襲擊83歲母親Arculli Rhoda Mariam Bokhary，及同年3月襲擊母親及72歲父親Bagh Ali Shah Bokhary。但因父母不想追究，控方撤銷罪名。不過她最終承認無牌駕駛罪，被囚6周，再次遭停牌18個月。

不滿家傭表現 將胸圍、內褲、手機等物品掟落街

及至2022年，Amina疑不滿家傭的表現，曾把菲傭鎖在家門外，再將胸圍、內褲、手機等物品掟落街，導致屋苑停車場有私家車被毀。但涉及女傭的盜竊及刑毀罪名不成立，她僅被裁定於2022年12月14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毀壞一輛私家車的前擋風玻璃一罪罪成。