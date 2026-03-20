葵涌冧天秤｜附近教會亦遭殃　簷篷遭天秤碎片撃毀　支架跌入空地

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，昨日（19日）下午有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。原來天秤碎片四散，擊中10米外一教堂的簷篷，今日（20日）職員發現報警，警方鑑證科人員到場檢查。



教會簷篷的名牌疑被天秤碎片撃中損毀及出現凹陷。（翁鈺輝攝）

位於天秤吊臂倒塌附近的循道衛理聯合教會亞斯理堂有職員擔心仍有危險，因此報案求助。（翁鈺輝攝）

今早10時14分，距離天秤倒塌現場約10米的循道衛理聯合教會亞斯理堂職員報案，指教會簷篷的名牌疑被天秤碎片撃中出現損毀及凹陷，同時發現有疑是天秤鐵架及殘骸跌入教會，擔心有危險。正在現場調查的警方鑑證科人員，亦到教堂檢查並檢取證物。

警方鑑證科人員到場檢查並檢取證物。（翁鈺輝攝）

警方鑑證科人員到場檢查並檢取證物。（翁鈺輝攝）

▼3月20日早上警方及勞工處到場搜證▼



事發後翌日，天秤殘骸仍然在山坡未移走。今日（20日）上午10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。現場交通仍然受阻。

警方鑑證科及勞工處等人員到場調查，一行人走近斜坡檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。（翁鈺輝攝）

警方及勞工處等人員在場檢視天秤殘骸。（翁鈺輝攝）

警方及勞工處等人員在場檢視天秤殘骸。（翁鈺輝攝）

大窩口邨地盤昨日發生天秤倒塌事故，一名工人當場身亡，地盤今日繼續停工。（翁鈺輝攝）

有人員帶同電鋸到山坡。

運輸署稱，較早前因高空墮物大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。

以下受影響的巴⼠路線仍然需改道⾏駛：(1)九巴第32H,43號線；(2)龍運第A32號線；及(3)城巴第930號線。

個別巴士站有所調整。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

市民出行前，請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息，提早計劃行程，以及預留充裕交通時間。

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▼3月19日天秤倒塌▼

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌。（kwongoodgo / 網上圖片）

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）