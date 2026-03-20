葵涌冧天秤｜附近教會亦遭殃 簷篷遭天秤碎片撃毀 支架跌入空地
撰文：翁鈺輝
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葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，昨日（19日）下午有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。原來天秤碎片四散，擊中10米外一教堂的簷篷，今日（20日）職員發現報警，警方鑑證科人員到場檢查。
今早10時14分，距離天秤倒塌現場約10米的循道衛理聯合教會亞斯理堂職員報案，指教會簷篷的名牌疑被天秤碎片撃中出現損毀及凹陷，同時發現有疑是天秤鐵架及殘骸跌入教會，擔心有危險。正在現場調查的警方鑑證科人員，亦到教堂檢查並檢取證物。
▼3月20日早上警方及勞工處到場搜證▼
事發後翌日，天秤殘骸仍然在山坡未移走。今日（20日）上午10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。現場交通仍然受阻。
運輸署稱，較早前因高空墮物大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。
以下受影響的巴⼠路線仍然需改道⾏駛：(1)九巴第32H,43號線；(2)龍運第A32號線；及(3)城巴第930號線。
個別巴士站有所調整。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。
市民出行前，請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息，提早計劃行程，以及預留充裕交通時間。
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▼3月19日天秤倒塌▼
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