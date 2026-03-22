葵涌冧天秤｜工人準備移走殘骸　對開大窩口道全封　巴士小巴改道

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，上周四（19日）天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。天秤碎片四散波及附近教會，殘骸倒在山坡，至今日（22日）中午仍未移走。下午2時許，可見現場搭架新天秤，為移走殘骸作準備。



葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，上周四（19日）天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。天秤碎片四散波及附近教會，殘骸倒在山坡，至今日（22日）中午仍未移走。下午2時許，可見現場有大型天秤進內，為移走殘骸作準備。（蔡正邦攝）

運輸署表示，大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。九巴第32H及43號線、龍運第A32及NA32號線；及城巴第930及N930號線仍需改道⾏駛，個別巴士站有所調整。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

同時，新界專線小巴第313號線仍需改道⾏駛。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。

▼3月20日早上警方及勞工處到場搜證、附近教會被天秤碎片擊中▼



教會簷篷的名牌疑被天秤碎片撃中損毀及出現凹陷。（翁鈺輝攝）

警方鑑證科人員到場檢查並檢取證物。（翁鈺輝攝）

警方鑑證科人員到場檢查並檢取證物。（翁鈺輝攝）

事發後翌日，天秤殘骸仍然在山坡未移走。周五（20日）上午10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。現場交通仍然受阻。

警方鑑證科及勞工處等人員到場調查，一行人走近斜坡檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。（翁鈺輝攝）

警方及勞工處等人員在場檢視天秤殘骸。（翁鈺輝攝）

警方及勞工處等人員在場檢視天秤殘骸。（翁鈺輝攝）

大窩口邨地盤昨日發生天秤倒塌事故，一名工人當場身亡，地盤今日繼續停工。（翁鈺輝攝）

有人員帶同電鋸到山坡。

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▼3月19日天秤倒塌▼

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌。（kwongoodgo / 網上圖片）

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）