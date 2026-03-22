葵涌冧天秤｜房署：周一清晨開始移除天秤 料周二早上7時前解封
撰文：凌逸德
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葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，上周四（19日）天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡；天秤殘骸則倒在山坡。今日（22日）可見，當局正為移走殘骸作準備。
房屋署回覆查詢時表示，房屋署工程團隊經與承建商詳細商討，並與相關政府部門確認完成搜證工作後，今早（22日）立即進行有關工程所需的一系列準備工作，包括開始架設兩部大型吊運車，預備於明日（23日）清晨，正式展開移除天秤工作。
屆時，介乎芷葵樓與茵葵樓之間的一段大窩口道仍會繼續封閉，禁止所有車輛駛入，同時附近一帶的行人路範圍亦會禁止行人進入。房署預計所有移除天秤及清理工序，將星期二（24日）早上7時前完成，屆時受影響的路段將可解封，詳情請留意運輸署的交通通告。
運輸署表示，大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。九巴第32H及43號線、龍運第A32及NA32號線；及城巴第930及N930號線仍需改道⾏駛，個別巴士站有所調整。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。
同時，新界專線小巴第313號線仍需改道行駛。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。
▼3月20日早上搜證▼
另外，事發後翌日，天秤殘骸仍然在山坡未移走。3月20日早上10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。現場交通仍然受阻。
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▼3月19日天秤倒塌▼
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