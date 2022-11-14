兩黑幫接連「互片」一個月　 反黑組重案組就多宗血案拘60人

兩大黑幫於過去一個多月來腥風血雨，昨日（14日）警方表示針對相關血案，連日來已拘逾100人。據了解，其中60人與元朗區數宗斬人打鬥案有關。警方表示，新界北總區反三合會行動組、元朗警區重案組聯同刑事調查隊人員，10月8日至11月13日在全港多區拘捕59男1女（16至63歲）， 涉嫌與10至11月發生的2宗傷人案、1宗串謀傷人案及1宗聚眾毆鬥案有關。



10月8日，3名本地男子（17至22歲）於元朗安寧路一餐廳被人斬傷。元朗警區重案組接手追查後，10月8至9日在元朗區拘捕8名本地男子（20至62歲），分涉「傷人」及「襲擊致造成實際身體傷害」。所有人獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

10月9日，元朗西裕街發生打鬥案，新界北總區反三合會行動組及元朗警區刑事調查隊經調查後，10月16日至11月13日在全港多區拘捕28男1女（16至43歲），他們涉嫌「聚眾毆鬥」及「行使虛假文件」。其中1名28歲被捕男子被暫控一項「聚眾毆鬥」罪，已於10月18日在屯門裁判法院提堂；除了1名被捕男子仍被扣查外，其餘人士已獲准保釋候查，須於11月下旬至12月中旬向警方報到。

▼10月8日 元朗安寧路傷人案▼



11月6日，1名37歲男子駕車至元朗大棠路時被「閘車」斬傷。新界北總區反三合會行動組於11月6至13日，在全港多區拘捕13名本地男子（16至43歲），分涉「傷人」及「刑事毁壞」。其中1名被捕人士仍被扣查，其餘12人則獲准保釋候查，當中2人須於11月下旬向警方報到，其餘10人須於12月上旬向警方報到。

此外，新界北總區反三合會行動組於11月11至12日，在全港多區以涉嫌「串謀傷人」拘捕另外10名本地男子（22至63歲），懷疑他們計劃進行襲擊。所有人已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。

▼11月6日 元朗大棠路「閘車」傷人案▼



警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕；並強調一直致力打擊涉及三合會活動及相關罪行。對於訴諸暴力的非法行為，尤其涉及三合會組織的活動，警方絕對不會容忍，必定採取迅速而果斷的行動。