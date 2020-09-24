【多功能廚具】$428六合一防黐底電煮鍋 煎炒蒸燉2L小戶家庭適用

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市面上的多功能廚具款式愈來愈新穎，設計人性化，能全方位迎合用家的各樣需求。但多功能廚具的款式五花八門，各有各出色，到底如何挑選才能付出最低的成本，換來功能及實用性最大化的好廚具？

編輯最近就搜羅到一款實用性及性價比兼比的多功能電煮鍋，集六大烹煮功能於一身，2L容量尤其適合1-2人的小戶家庭，假如你是一人獨居，或與伴侶二人同住，這款電煮鍋便非常適合你們的煮食需要了。

Life Element 生活元素多功能電煮鍋 2L $428 Life Element 生活元素多功能電煮鍋 2L $428

小戶家庭一般居住空間有限，放得下的廚具不多，自然是一件廚具一應俱全最好。Life Element 多功能電煮鍋便集六大功能於一身，包括：煎烤、火鍋、爆炒、蒸飯、燉煮、保溫，基本煮食所需的功能亦能全方位滿足得到。

五大重點功能及設計逐一介紹：

1. 【不粘塗層】

電煮鍋的內層以麥飯石不粘塗層設計，讓清潔工序變得方便，只需輕鬆一抹便能清洗乾淨，避免黐底污漬殘留的情況出現。

2. 【6大功能設計】

電煮鍋可當作平底鍋﹑電飯煲﹑煎烤機﹑電蒸鍋，以及炒菜機使用。操作簡單，控制板上已有6大預設功能可以直接跟據使用情景選擇。內設蒸隔層，方便蒸煮糕點等菜式。用以煎牛扒﹑打邊爐，一樣無問題。

3. 【1000W大功率】

體積輕巧，五臟俱全，1000W大功率，火力十足，烹煮時間毋須久等。

4. 【自動斷電保護設計】

電煮鍋更設有防乾燒保護，避免廚具過熱防乾燒，帶自動斷電保護設計。

5. 【四層隔熱防燙物料製造】

- 高密度耐用PP層

- 真空隔熱層

- 耐高溫304不鏽鋼層

- 麥飯石耐磨塗層

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Life Element 生活元素多功能電煮鍋2L HK$428

體積輕巧，收納方便，6大功能，而且價錢只需HK$428！換句話說，只需一個這麼經濟的價錢，便能買到一件多用途的電煮鍋，取代所有其他廚具，慳錢之餘更能省卻更多空間，一舉兩得。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/24)

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