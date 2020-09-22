【在家運動】3個月減10公斤! 收腰減腹全靠每日30分鐘狂踩踏步機?

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今天不少人也開始了在家運動的習慣，不論是年青人或媽媽級的主婦﹑甚至是老人家，這段時間能出外活動的機會少之又少，在家亦想動動腳鬆鬆腿。因此近日就有一款「健身神器」漸露頭角，用家用過後都大讚一番，掀起了一波潮流！

這個神器就是「家用踏步機」，看似平平無奇，但減肥效果竟出乎意料，有網民分享用了它3個月竟減掉10公斤！到底這個踏步機是怎樣使用的？

踏步機使用方法簡單，只需如「企鵝踏步」般利用腳踏機作上下攀爬的走路姿勢，訓練時可使用配合拉繩使用，進行由下而上的拉扯動作，同時訓練手臂肌肉。

踏步機不只可鍛鍊腿部肌肉，同時亦可訓練其他身體肌肉：

1. 【手部運動】

踩踏步機時讓雙臂同時配合上下左右擺動，或配合拉繩使用，可以收緊手臀肌肉，令手臂更緊緻。

2. 【腰部運動】

踩踏步機時腰部可同時配合左右擺動，訓練腹部肌肉，收緊腰部線條。

3. 【臀部運動】

使用踏步機時能同時帶動到臀部肌肉的運動，能有效收緊臀部，讓臀部更翹挺。

4. 【腿部運動】

以「登山式」上下攀爬運動，訓練大腿及小腿肌肉，讓腿部肌肉變得更緊緻及修長。

踏步機會害傷膝蓋嗎？

與跑步﹑跳繩等地面運動相比，踏步機更為適合中年人士及年者，它的優勢在於較能減緩膝關節的壓力。踏步機相當於走樓梯、爬山，既保證有一定的運動強度，又能通過踏步機的液壓裝置，緩衝了體重對關節的衝擊力及負荷。因此，踏步機既適合年輕人，也適合骨關節退化的中老年人和超重、肥胖人群。

使用踏步機時6大注意重點：

1. 保持膝蓋微彎

2. 建議長者可使用拉繩，讓身體較容易維持平衡

3. 切忌「心急」，講究循序漸進，由慢到快，幅度由小到大

4. 注意不要踩到底，臨近液壓桿的位置快到底時即可

5. 每次最好分組練習，踩踏5-10分鐘後，稍作休息，做些身體拉伸和舒展的動作，逐漸延長每次踩踏的時間

6. 建議每週鍛鍊3-4次，每次30分鐘即可

踏步機針對身體下半身肌肉的訓練，尤其適合產後媽媽，幫助恢復身材。此外，不少長者亦利用腳踏機作復康治療，改善雙腳乏力﹑平衡力退化的問題。持之以恆使用，不但可以增強下身肌肉，更能達致震撼性的瘦身效果！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/21)

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