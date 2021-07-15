淘寶｜愛囤食材但常放過期？¥129真空封口機　延長食物2倍保鮮期

剛買的青菜還未來得及煮就變黃了？蘋果、香蕉等水果放了幾天就變黑？剩飯剩菜一不留神沒有密封好，隔天就變餿？你們又有沒有遇過這些情況呢？



都市人工作忙碌，為了提高效率、省減跑超市的次數，往往都會一次過採購大量食材，以應付未來一週的煮食需要。然而，買回來的食材通通一昧往冰箱裡面塞，殊不知食物就在肉眼看不見的情況下，慢慢地變質，慢慢地腐壞，營養也不斷地在流失。於是乎，我們隔三差五就要清理及扔掉不少食物，平白浪費不少食物，以及金錢。

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要知道的是，食物保鮮遠遠不止是放冰箱這麼簡單。



冷藏也不代表能夠保鮮

雪櫃提供低溫保存，的而且確能有效減緩食品腐化變壞。但事實上，冷藏不代表一定能夠保鮮，因為有些細菌在低溫下也能生長，加上一大堆食材長期塞爆雪櫃，會阻礙冷空氣的吹送和流通，令雪櫃未能保持於最佳抑菌溫度，冷卻效果下降，進而導致久放的食物發霉變質，分分鐘還會引起食物中毒。

保鮮的首要是要避免氧化

想要延長食材的鮮味和保存期限，首當其衝是要避免氧化！事關食物變質腐壞的主因是由微生物活動而引起，當食材裸露在空氣中，空氣中的微生物便會分解食物裡面的營養物質，令食物失去原有的色、香、味，營養價值大大下降。所以，食物貯存時必須要妥善包裝好。

保鮮袋、保鮮盒、保鮮紙是非常常見的保鮮工具，但他們的保鮮期都非常有限，這就是為什麼大家常常會發現食物明明存放在保鮮盒內，幾天後打開卻發現都變質了。那麼到底如何才能有效延長食材的保存期限，讓食材保持完美狀態呢？

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真空保鮮有助延長食材保存期

保存食物當然不止是拿個密封的容器裝起來就好，要讓容器中的空氣減少，達致真空狀態，食物才能真正的保鮮，畢竟空氣就是食物新鮮度的最大殺手！而真空保鮮的原理非常簡單，就是通過抽走容器內的空氣，使微生物不能在環境中生存，從而避免氧化，防止食物變質、氧化、走味，保持新鮮和營養。

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因此，能讓食物徹底隔絕空氣的保鮮產品才是最佳的貯存工具和方法！



★ 3合1功能！平價、慳位之選：小熊真空封口機領券價¥ 129起（原價¥ 189起）

小熊真空封口機正正就是利用抽真空的方式來封存食物，因此不僅能延緩食物氧化，保持食物色澤鮮嫩；同時還能做到鎖水鎖鮮，保留營養口感；更可以隔絕水汽入侵，減緩霉菌繁殖，最終達致「除氧、鎖鮮、防潮」的三大功效。而在真空保鮮的情況下，食物的保質期大多都能延長至兩倍以上：

小熊真空封口機特別適合擁擠狹小的廚房空間，事關它的體積小巧玲瓏，不論是使用或收納都十分方便，不佔空間。

至於實際操作過程亦十分簡單方便，只要把食物放進保鮮袋並放置於真空倉內，按下「真空封口」按鍵後，機器便會立即自動抽真空兼封口，過程簡單得任誰都能輕易上手。比起使用傳統的抽真空泵來徒手抽真空，依靠這台機器的確更加省時間、省力氣、省功夫。

用途相當廣泛，提供三大鎖鮮模式，包括真空封口、單封口、抽真空罐，因此除了抽真空之外，透過「單封口模式」就可以單獨為包裝封口，假如家裡有些已開封又未吃完的零食，便可以利用此模式來進行封口，保持衛生之餘又能保持食物的酥脆口感。

另外，小熊真空封口機更具備了外接真空管，這是市面上同類真空封口機很少會配備的設計；配合「抽真空罐模式」，用家就可以利用此機器來為其它真空罐抽真空，特別適合用來封存豆類等乾貨，達到防霉、防潮之作用。

基本上，這部機器適用於所有類型的食物，不論是果蔬、海鮮、肉類、乾果、茶葉、寵物乾糧等，任何食物都能輕鬆封存。

就連未吃完的剩菜，你也可以透過機器來真空保存，這樣做一來不怕流出湯水、汁液，弄髒雪櫃，二來也不怕串味。

醃製中的食材同樣也可以用機器來真空保存，不但能延長保鮮期限，而且真空處理也會讓食材醃製得更入味。另外，你也可以按照每次煮食的份量來分開包裝，之後每次從雪櫃拿取自然更加方便快捷。效果如下圖：

總的來說，小熊真空封口機的確帶來了更有效率的保存方式，而且經過壓縮後的食材會呈現扁平狀，無疑是能夠為雪櫃騰出更多空間，有助保持雪櫃的整潔。

有了熊真空封口機，以後再也不怕買太多食材因囤放而過期，也不用擔心買得太少而不夠吃，一次過解決採購、貯存、保鮮所有問題，實屬一款實用的廚房小家電！



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