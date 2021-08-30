淘寶｜韓國大熱¥748健身單車 摺疊式超慳位 淘寶入手平過香港一半

明知道要養成規律的運動習慣，可腦海裡卻總有千百萬種理由，譬如是天氣太熱、工作太忙、沒有人陪、明天再做等等…… 其實，這些都不是藉口，運動根本不用大動干戈，不一定要去健身房、運動場，宅在家中一樣可以鍛鍊身體，收獲運動的種種好處！



隨著「在家運動」的流行，目前市埸上也出現了林林總總的家用健身器材，而「健身單車」正正就是最受歡迎的器材之一。它的用法相對其它器材簡單，是一項全身的有氧運動，讓我們在運動的時候，既能體驗到騎單車的快感，同時又能鍛練到上半身和下半身，這對於瘦身減重，還是增強肌力都有著非常大的幫助。

關鍵的是，在家騎健身單身可以一邊煲劇娛樂，一邊完成每日鍛鍊，大大提升運動的樂趣，讓人在不知不覺中建立起持之以恆的運動習慣，從而達到理想的健身和減肥塑形效果，也難怪它越來越受人青睞。

你也想要在家輕鬆甩掉贅肉，解決運動不足的問題嗎？那在入手健身單車之前，不如先來看看下面的選購指南、貼士和推介吧！



家用健身單車怎麼選？

1. 根據目的、用途來做選擇

健身單車分為好幾種款式，各有不同的優缺點，其用途和使用方法也都不盡相同。因此，購買前應先考慮自己的使用目的，例如減重、解決運動不足、增強肌力或復健等。

- 直立式：最為常見，使用時只要挺起上身，就像平常騎單車一樣簡單，能夠滿足有減重需求和缺乏運動的朋友，推薦給初學者。

- 臥式：用家可以一邊倚靠著背墊，一邊向前踩，這對於腰間和臀部的負擔都很小，是復健訓練的好幫手，適合體能較弱和年長者。

左：直立式、右：臥式（gettyimages）

- 折疊式：顧名思義就是可以折疊收納，它收放自如的特點就更適合現今蝸居家庭，不佔空間，惟需留意鞍座位置較高，相比其它類型較缺乏穩定性。

- 飛輪式：彷如專業的運動單車，騎的時候身體會往前傾，由於運動強度大又考驗技術，因此非常適合想要進行高強度訓練的健身達人，不推薦給初學者們。

左：折疊式、右：飛輪式（gettyimages）

2. 確認阻力產生的方式

大致上，健身單車有三種阻力產生的方式，大家可以先了解各種特點，再來選擇最適合自己的方式。

- 磁控式：最為常見，多用於直立式健身單車，好處是產生的噪音小，阻力也很輕，單次可連續使用時長約30分鐘，特別適合用於輕度運動和減肥瘦身。

- 電磁控式：比起磁控式調節能力更強，連續可用時間也相對較長，一樣有很好的靜音效果，加上阻力調節範圍更廣，用途更加廣泛，從減肥瘦身到健身鍛鍊皆適合不過。

- 磨擦式：主要應用於飛輪式健身單車，可想言之它更適合想要高強度訓練的朋友。由於阻力大且可長時間使用，對於增強肌肉力量有著很不錯的效果，初學者則需慎選。

留意！選購小貼士！

一款好的健身單車除了要滿足你的運動目的，還要兼顧方方面面，而坐墊高度便是選購時不可輕視的一點，事關如果高度不正確，不但無法達到預期的運動效果，分分鐘還會導致受傷。因此，購買前請務必先確認自己的腿長和坐墊高度的調整範圍是否相符。

（gettyimages）

另外，如果是在家裡使用，那麼別忘了選擇靜音的產品，以免噪音影響其它住戶。同時，也要考慮空間大小和尺寸問題，可以折疊、收納性高且毋須連接電源線的產品會是優先的選擇，不論是使用或收納都更加方便。

看到這裡，依然毫無頭緒，不知從何入手嗎？

下面會來介紹一款近年非常流行的健身單身，它不但外型輕巧、可摺疊收納，還把直立式、臥式、飛輪式三大模式結合為一，基本上擁有一台就能滿足全家人不同的運動需求，從老人到小孩都適用，因此亦受到許多入門者的推薦，在韓國和香港都非常熱賣。



話雖如此，但編輯發現它在香港網上的售價並不親民，普遍定價大約在港幣$1,800 - $2,000不等，令人望而卻步。

但可幸的是，「萬能」的淘寶亦有販售同款產品，反觀其售價就經濟實惠得多，大約人民幣¥748起，在轉換做港幣再加上運費之後，依然比香港便宜至少一半，這個價錢即使要與其它同類型的健身單車相比，也是CP值超高的選擇！就連香港買家都在評論區大讚「直送到香港連運費也不用一千港幣」。

下面來看更多詳細的功能介紹吧！

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【三合一設計，一次過滿足不同需求】

由韓國著名健身教練 Sean Lee 親自推薦的這款「XBIKE 家用健身單車」，最大魅力在於三合一的多功能設計，乍眼一看以為只是普通的直立式健身單身，但其實它暗藏玄關，只要利用固定插銷輕輕一拉，就能夠從直立式切換至臥式或飛輪式共三種不同角度。這樣一來，不論是想鍛鍊心肺、燃燒卡路里、還是強化肌力訓練，都能找到合適的選擇，不論男女老少全家人都適合。

【摺疊式收纳，方便實用性UP】

雖然說是三合一的設計，但它的身型毫不笨重，極之輕巧且可以摺疊。加上底部貼心的滾輪設計，方便推至任何地方，力氣小的女士都可輕鬆推動。

【附送CORE拉力帶，運動更全面】

附送的CORE拉力帶讓鍛鍊不再止於下半身而己，同時還可訓練上半身及核心肌群，使運動變得更全面。通過改變拉伸角度，可有效收緊女士們最苦惱的拜拜肉位，也有助紓緩肩頸膊頭等都市痛症，絕對是一項很實用的的家用健身器材。

【8擋靜音磁控阻力， 方便新手循序漸進】

阻力方式採用的是磁控煞車，好處在於聲音安靜且歷久耐用，踩起來順暢不卡滯。配合8檔位阻力調節，即使是新手或體力欠佳者，也可以按階段提升運動強度，循序漸進。

【多項人性化設計，使用體驗更佳】

座位的兩則均設有扶手，讓用家在運動時可以隨時握住扶手，在不同動作下使用都能得心應手，更有安全感。再加上比一般健身單車都更寬大的坐墊和椅背，特別符合人體工學設計，大大提升運動時的舒適感，讓用家更能堅持鍛鍊，燃燒更多脂肪。

坐墊亦可以自由調節高度，總共有7檔高度可選，適用於不同身高、體型人群使用。

把手位置設有LCD液晶顯示屏，方便瀏覽騎行速度、時間、距離、消耗的卡路里等，各種運動數據一目了然。有了這些數據，我們便可以實時暸解到當前進度和狀況，運動時自然更有成就感與動力。

不得不提的是，它還有平板電腦、手機專屬的置物支架，讓你在運動時也不會無聊。

淘寶網上好評如潮，不少買家都表示安裝很簡單容易，使用時非常安靜，而且踩一會兒就大汗淋灕，甚至有買家聲稱已使用了一段時間，在每晚堅持鍛鍊之下，結果瘦了15斤，相當於差不多20磅，其瘦身效果可說是非常顯著了。

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想要建立起健康規律的運動習慣？但平日下班之後時間不多，又懶得出門跑步或去健身室訓練，那麼擁有一款家用健身單身，便能不受天氣、環境、時間限制，在家都能輕鬆享受運動時大汗淋灕的痛快感，讓你在不知不覺中健身、減脂成功。

如欲購買，可以按此藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/30）

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