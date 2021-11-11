雙11優惠｜生活用品低至4折 立即購買即享回贈！

消費者最期待的雙11終於來臨，多個知名品牌及網購平台都出盡各式消費優惠，01 Mall 亦於11月8日至11月30日為期三周為大家提供限時優惠，防疫口罩、消毒用品、小型家電應有盡有，實行全方位照顧大家的生活需要！優惠期間更可享限時送分活動，消費時更可賺盡回贈！

01 Mall 11.11 限時送分活動

於11.11 健康網購祭專區中購物，即自動獲得限時送分活動參與資格。

1) 首 1111 位顧客將獲得 1111「01積分」，相當於HKD11.11。

2) 2021年11月8日至30日期間，於01 Mall消費金額最高的11位顧客(以單一訂單計算)將獲得88,888「01積分」，相當於HKD888.88。



於11.11優惠活動中所獲取的「01積分」，將於活動結束後7個工作天內發出至01會員帳戶。如有任何爭議，01 Mall保留最終決定權。



本地製造冰涼口罩 防疫生活不再侷促、生粒粒

疫情已持續一段長時間，口罩已經成為香港人的日用品之一，市民對口罩的功能性、款式、透氣度要求都比疫情早期要高。IAP冰涼口罩防護級別屬於ASTM Level 3，特意加入了ESPP親膚底布，戴口罩時不再感到侷促，皮膚亦不會再因戴口罩而狂生粒粒。雙11期間只售 $57一盒，內有100片口罩，平均一片$0.6都唔使，比市面同類型產品便宜不少！

➤[香港製]IAP 成人冷感冰涼外科口罩 - 普通包裝 (Level 3) (藍色) (100片) >11.11生活用品網購祭 優惠價 $57

口罩戴得多，容易皮膚敏感；IAP 彩虹成人口罩採用無紡布，適合敏感肌膚，特配多種顏色，可以配搭不同衣著、心情去挑選當日的口罩款式，口罩搖身一變成為靚靚配件。雙11期間只售 $49一盒，內有50片獨立包裝口罩。

➤IAP 彩虹成人口罩 - 獨立包裝 - 彩色系列 (50個/盒) >11.11生活用品網購祭 優惠價 $49

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香港研發消毒噴霧 抑制肺炎病毒良品 孕婦、嬰兒、寵物均適用

O°Airject 的消毒配方由三種主要活性成份組成，當中包含ClO2，一種國際認可的安全消毒劑，更被美國環境保護局列入為「有效抑制COVID-19病毒的消毒成份」之一。出街食飯不想自行帶備私家餐具，但又驚餐廳提供的餐具暗藏邋遢？O°Airject 即用體驗消毒套裝可直接噴在餐具、餐枱，有效殺害細菌，而且外型輕巧方便，帶出街都唔會覺得麻煩。雙11期間只售 $220，低至58折；更額外贈送Minijet 手提噴霧器及補充裝一支，隨時帶隨時用！

➤O°Airject 即用體驗消毒套裝 (送藍色手提噴霧器 + 50ml補充裝) >11.11生活用品網購祭 優惠價 $220

Staycation熱潮持續，但不少人仍警惕疫情，一進酒店房間都會左抹右抹，多重消毒。消毒過程不止麻煩，更未必能每個角落都徹底消毒；O°Airject MyJect標準消毒組合內附3粒CIO2丸劑、3個獨立500ml樽袋及一部MyJect噴霧器，Staycation時只需帶同一個樽袋和一粒丸劑，再於樽袋內注入清水即可使用；配合MyJect噴霧器，透過霧化形式隨空氣飄浮到任何角落，將空氣中和物件表面的細菌消滅，一次過有效解決以上問題。雙11期間只售$578一套，低至半價；更額外贈送多款禮品！

➤01獨家上架﹗O°Airject MyJect標準消毒組合 (1套標準裝及MyJect，送藍色及紅色手提噴霧器 + 50ml補充樽 + AMOOMA口罩套) >11.11生活用品網購祭 優惠價 $578

除了出遊時要注意衛生，家居環境同樣亦應時刻保持潔淨無菌。O°Airject MyJect即用消毒家庭組合內附兩包即用裝消毒液及一部MyJect噴霧器，在家時只需將消毒液加入噴霧器，就能輕鬆消毒家中每個角落，無危無味不易燃，屋企不再充斥漂白水的難聞氣味！而且經大學認證對人體和寵物均無害，適合所有人士使用，包括孕婦、嬰兒。雙11期間只售$612一套，低至55折；更額外贈送多款禮品！

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➤ 更多商品請查閱：O°Airject

小朋友成日都會將玩具、衣物擺入口，容易將周圍的細菌一併食入肚。GK淨可立 殺菌清潔濃縮液適用於拖地、洗衣、浸玩具，不會破壞衣物纖維，且氣味清新怡人、安全無毒，適合一家大小使用。雙11七五折優惠價只售$277.2，為你和家人提供最全面的保障。

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食品安全要留神 餐具、蔬菜、食材都要洗乾淨！

許多人都沒有定期清理雪櫃習慣，這樣會使雪櫃成為細菌的溫床，亦會影響食材的衛生及新鮮度。只需將Greentech pureAir Fridge 迷你保鮮除菌機放進雪櫃，即可辟除異味、去除在食物上吸附的細菌，從而延長食物保鮮期，食物的鮮味和營養得以保留。雙11優惠價只售$480，絕對是注重食物安全的懶人必備！

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為了延長蔬果採收後的保質期或避免蟲害，不少農民、商家會加入農藥或果蠟，故建議市民在進食前應先將蔬果徹底洗淨。要確保沒有農藥或果蠟殘留，只要將梵美樂 蔬果食具清潔噴霧於食材上輕輕一噴，再以濕布擦拭或過水，即可有效去除殘留污染物。雙11七八折優惠價只售$61.2一支，有效保障食品安全。

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屋企空間有限，洗不同地方、物件都要分不同清潔劑；究竟世上有無一種消毒液，可以同時滿足消毒食物、雙手及環境的願望呢？NaDCC Store Sani-Mist 特惠輕便套裝就能一次過滿足哂三個願望！只要將消毒片以不同濃度稀釋，即可用於不同情景，而且不用過水。雙11八折優惠價只售$368，幫你徹底消毒家居。

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家居必備良品 保濕器、豆漿機助你對抗冬日乾燥

天氣乾燥容易引發流鼻血、喉嚨乾痕、哮喘等問題，加上部分人會開暖爐對抗寒冷，使室內空氣變得更為乾燥。如果想居家生活更舒適，GERMAN POOL 超聲波迷你加濕器必定能符合各位需要。機身設有大容量水箱，可連續使用12小時；且採用超靜音運作，半夜訓覺亦不會被嘈到訓唔著。雙11期間只售$649一套，低至68折；更額外贈送AQUA PRO+TECH消毒滅菌液，能在霧化保濕室內空間同時淨化空氣，達致消毒殺菌、淨味除臭功能！

➤AQUA PRO+TECH GERMAN POOL HUM-025 超聲波迷你加濕器 (白色) +1000ML 環保補充套裝 >11.11生活用品網購祭 優惠價 $649

中醫認為入冬後應多吃白色食物助滋陰潤肺，例如每朝飲一杯熱豆漿，有助滋潤五臟、補氣益血。若家居常備Turbo Italy多功能養生豆漿機，只需準備90克已泡發的黃豆、一公升水及少量砂糖，即可製作出入口細膩絲滑的濃厚豆漿。雙11期間只售$398一部，低至4折，實屬養生一族必備神器！

➤Turbo Italy | 多功能養生豆漿機 (備有兩色: 寶貝粉、青瓷綠) >11.11生活用品網購祭 優惠價 $398

轉季經常出現敏感症狀? 可能是因為室內的空氣雜質太多，包括細菌、病毒、黴菌、塵埃、塵蟎等。想淨化室內空氣，Greentech pureAir 50 便攜空氣淨化機自然是最佳選擇。採用電壓催化活性氧及電離技術，有效辟除異味、消除空氣雜質，機型細細都可以淨化全屋空氣，雙11八五折優惠價只售$578一部，可以說是鼻敏感、濕疹人士恩物！

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美容養生法寶 足療機、美顏儀令你重拾美麗

香港秋冬不時會受冷鋒吹襲而致氣溫急劇下降，不少女士都會出現手腳冰冷；為避免足部著涼，睡前以38至42℃熱水，泡腳10至15分鐘，不但能有助促進足部血液循環，還能驅除體內寒氣、幫助入睡、改善睡眠質素。Turbo Italy 健康足療機特設3種按摩模式，有效刺激腳部穴位，消除經絡疲勞。雙11八折優惠價只售$478，尤其適合女士或長者在家輕鬆享受足浴。

➤Turbo Italy | 健康足療機 >11.11生活用品網購祭 優惠價 $478

泡腳以外，怕冷的女士更可於秋冬期間多泡熱茶暖身。Turbo Italy 不鏽鋼電水壺容量細細，不論在屋企或寫字樓，都能以高功率快速煲水，自然能隨時泡出一壺熱茶。雙11優惠價只售$168，低至42折，尤其適合怕冷人士。

➤Turbo Italy | 不鏽鋼電水壺 (備有兩色:咖啡色、深藍色) >11.11生活用品網購祭 優惠價 $168

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隨著年紀漸長，面上細紋開始加深、肌膚緊緻度亦不如從前。EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀能有效排毒通淋巴，從而達到提升面型輪廓、減淡細紋、緊緻肌膚的效果；另設「高熱能」模式，用於身體按摩亦得。雙11七三折優惠價只售$339，在家隨時都可享受美容療程。

➤Nexus Global PTY EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀 (限量待別版) >11.11生活用品網購祭 優惠價 $339

除了上述的重點產品，11.11優惠期間，更有大量健康品牌於01 Mall提供不同折扣優惠，包括美容產品、健康食療、消毒用品、防疫口罩等，產品包羅萬有，即上01 Mall搶購心儀貨品啦！