聖誕禮物2022｜實用人氣好物 $100-$500內入手 必搶限量美妝福袋
再過不到兩個星期便到了聖誕交換禮物的大日子了！相信為了接下來一連串的聖誕派對，大家已經準備就緒悉心打扮自己；可是一想到要與摯愛、好友或家人交換禮物，便會頓時很苦惱，想想甚麼才最適合對方，同時又怕超出預算。不用擔心！小編早已精挑細選了25+款 $100-$500 超實用的人氣好物，還有必搶激抵福袋$100唔使就可入手，加上每位「01網購」商家獨有的購物回贈，實行抵上加抵，一路買一路賺！
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精選聖誕限定$99福袋：眼唇修護聖誕套裝
想聖誕節由內到外都散發耀眼光芒？這套眼唇修護套裝就最適合不過了，$100都唔使就可以有齊以下三件產品，讓你擁有閃亮明眸、嬌嫩嘴唇，以及細嫩白滑雙手！
1. Morishita 森下仁丹 - Ravis 膠原蛋白彈力美肌夜間修復眼膜 (10塊/5對)
2. Laneige - 水潤修護睡眠唇膜 20g
3. KAO 花王 - ATRIX 深層浸透高保濕護手霜 80g - 蜜糖柚子味
聖誕激抵價：$99
原價：$303
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精選聖誕限定$99福袋：滋潤面膜聖誕套裝
臨近聖誕，總會有一堆朋友需要為皮膚急救，呢個時候送上精選的滋潤面膜套裝就最適合。Paper Mask 能令皮膚在短時間內最大程度吸收精華，一個福袋即可做到深層補水、亮白光澤、撫平細紋，CP值極高，作為交換禮物十分貼心！
1. ISHIZAWA LAB 石澤研究所 - 毛穴撫子大米保濕面膜 10片
2. 肌美精 - 超滲透3D 抗皺保濕立體面膜 4片
3. Annabella - 海藻補水滋養面膜 10片
聖誕激抵價：$99
原價：$260
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精選聖誕限定$199福袋：魔「髮」奇蹟聖誕套裝
相信節日不少女士都會悉心打扮，亦少不免會經常電髮和染髮，實行由「頭」到腳打造閃亮迷人造型。這個限定的魔髮奇蹟套裝，有齊3支髮尾油、1盒髮膜，更有護手霜，實在太抵 ！修護髮絲同時減低電染後熱力對頭髮的傷害，頭髮重拾光澤感，讓你以最耀眼造型示人！
1. Raip - R3 摩洛哥堅果髮尾油 100ml - 無香 (黃色)
2. Raip - R3 摩洛哥堅果髮尾油 100ml - Ocean Blue (粉藍)
3. Raip - R3 摩洛哥堅果髮尾油 100ml - Lovely (粉紅)
4. Shiseido 資生堂 - TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜 180g
5. Eaoron - 護手霜套裝 (玫瑰、藍莓、薰衣草) 80ml x 3
聖誕激抵價：$199
原價：$580
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精選聖誕限定$199福袋：雪花秀聖誕套裝
韓國國民護膚品牌雪花秀，作為聖誕交換禮物固之然得體。不用怕超出預算，現在這個雪花秀聖誕限定福袋不用$200便可入手，一套齊集雪花秀系列中的基本護膚產品，包括順行潔顏泡沫（貨裝Size）、潤燥精華、滋陰水、滋陰乳液、緊緻面霜以及潤燥精華面膜，特別適合喜歡外遊的朋友！
1. Sulwhasoo 雪花秀 - 順行潔顏泡沫 200ml
2. Sulwhasoo 雪花秀 皇牌滋陰人蔘護理套裝 5件套
3. Sulwhasoo 雪花秀 - 潤燥再生精華 15ml
4. Sulwhasoo 雪花秀 - 潤燥精華面膜 23g x 2片
聖誕激抵價：$199
原價：$609
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精選聖誕限定$398福袋：Clarins - 眼霜 + 唇膏聖誕套裝
想於各式聖誕派對中展示精彩造型，這個Clarins 眼霜 + 唇膏的聖誕套裝就最適合不過了，低於半價入手，無論自用或送給朋友都突顯大方得體。
1. Clarins - 提拉撫紋全效眼霜 15ml
2. Clarins - 長效滋潤唇膏 自戀唇膏 #713 Hot Pink
聖誕激抵價：$398
原價：$890
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精選聖誕限定$288福袋：MOSCHINO 香水聖誕套裝
幸福就好像香水一樣，從內而外散發出動人光彩，更可以感染到身邊人。送上MOSCHINO 香水聖誕套裝，散發香甜少女香氣，作為交換禮物定能為好友在節日中帶來滿滿的幸福感！
1. MOSCHINO - TOY2 BUBBLE GUM EDT 泡泡熊女士淡香水 30ml
2. MOSCHINO - TOY2 BUBBLE GUM EDT 泡泡熊女士淡香水 5ml
聖誕激抵價：$288
原價：$890
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$100-$500 超實用人氣好物推介 交換禮物必入手
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加厚不粘鍋體，一鍋多用，立體熱傳導。一鍵操作，無需手動調節，可以自動調節火候，做早餐更省時省力。
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採用BT 5.0芯片在10m內提供更穩定、更快的無線連接，低延遲。加上13mm驅動單元和雙振鼓膜，立體聲聲場，帶來身臨其境的聲音體驗。第一次配對成功後，開機後會自動與手機連接，使用方便。 人體工學設計，貼合耳道，穩固不易脫落，佩戴舒適。
聖誕激抵價：$98
原價：$399
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遇上秋冬轉季，皮膚容易變得乾燥，放一部加濕器在室內就最適合了。加水一次就能加濕一天，續航力強，同時採用納米級水粒子，能夠穿透肌膚直達肌底，一整天保濕無難度。同時亦可加入清潔及消毒劑，潔淨室內，帶來新鮮空氣。
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原價：$172
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內含韓式辣味炸雞鎚 500g 及韓式海鮮煎餅，適合與一眾好友開派對共享！
聖誕激抵價：$100
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來自台灣的零食，POPO BUNNY焦糖的魔力，將單純的爆米花轉變成滑順、絶佳美味的小甜點。
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原價：$99
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餅皮的海苔粉與內餡的海苔脆片，讓肉鬆鹹甜香濃的層次更加提升，重現童年最熟悉的幸福滋味！
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淡香水的創意靈感來源於現代英倫紳士，他衣著考究、風度翩翩，舉手投足間散發成熟浪漫的迷人魅力。低調的木質香沉穩內斂，營造出利落且有信賴感的紳士風度，暖意撩人。
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升級版皇牌潔面泡沫！淡雅香味縈繞，舒適潔面體驗，綻放明亮光澤。潔淨後，觸感平滑柔軟，有助改善暗沉及粗大毛孔，令肌膚透亮白皙！
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雙面柔滑絲質面料：質地輕盈柔軟，摩擦係數低，呵護眼部脆弱肌膚。三檔調溫：低、中、高三檔溫度，根據個人需求隨心調節。一鍵集成式按鈕：單手即可操作！
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直角把手設計，平熨/掛熨兩用，160°C高溫蒸汽，智能預熱系統。
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龐尼維爾各式風味酒採用天然食材釀造，最適個在佳節與好友把酒談心。
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充滿童趣又極具有節日氛圍，今年請來來自南法的藝術家 Tristan Bonnemain 以普羅旺斯的栽種者為創作靈感，設計了一系列的插畫為L'Occitane護手霜增添聖誕氣氛。
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COACH DREAMS 逐夢淡香精 的香味旅程，用清香蜜梨結合苦橙開啟，果香中卻帶有一絲無畏的冒險精神。最難忘的核心香氣則是氣質梔子花融合著綠意的仙人掌，就像是與好友們在旅程中快樂的回憶及出乎意料的冒險，持久而迷人。
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即按即熱，健康飲溫水！智能5段水溫選擇，滿足不同需要，加上3重安全保護，缺水提示及停止加熱、乾燒或過熱自動斷電，隨時隨地都安心使用。
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含有4L大容量內膽，配合強大的1350W內部加熱，360°熱風循環加熱，確保熱量到達食物的所有部分，食物受熱均勻，每餐都有好滋味！
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擁有9段溫度控制，可放入機衣機清洗，亦有9小時定時及自動關機功能，以及可拆式LED數碼控制器，方便易用。聖誕活動期間，買電暖毯更送聯想藍牙耳機。
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三大可更換刷頭、3000rp澎湃動力、180°防纏毛梳齒、內旋風聚流過濾，及多維消音棉吸濾噪音。
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