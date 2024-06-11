頭皮老化會導致脫髮？留意4初老徵兆　頭皮治療師教簡易護理方法

【頭髮稀疏/頭皮老化/頭皮護理】現今生活節奏急速，都市人容易因壓力過大、飲食不均、睡眠不足及環境變化等因素，而使頭皮提早進入老化階段，繼而導致髮絲變得稀疏。《01女生》找來頭皮治療師 Shirley，和大家分享如何判斷頭皮老化症狀，以及改善頭皮老化的方法。



留意頭皮老化症狀 中1樣要小心

有時候大家見到頭髮失去光澤、出現毛躁分岔情況，就會認為是天氣問題，誤以為多用護髮素就能解決問題。其實Shirley指出，頭髮顏色變淡變白、乾燥無光澤都是頭皮初老最基本的徵兆。另外，更有以下症狀:

頭皮老化症狀｜1. 頭髮生長週期縮短



正常情況下，頭髮生長期為2-6年。而老化會令頭皮新陳代謝速度減慢，導致毛囊活力減弱，從而縮短頭髮生長期。當新生頭髮生長速度不及舊有頭髮脫落速度，就會導致髮量變稀疏。

頭皮老化症狀｜2. 頭皮乾燥



頭皮老化會導致皮脂腺及汗腺功能下降，頭皮保濕能力及散熱能力會變差。當頭皮變得容易乾燥，並出現痕癢及脫屑等問題，就會影響毛囊健康及頭髮生長。

頭皮老化症狀｜2. 頭皮乾燥 (freepik)

頭皮老化症狀｜3. 頭髮變幼，髮量變薄



頭髮生長需要各種營養，通過血液循環輸送到頭皮及毛囊。隨著年齡增長，頭皮血液循環可能會變差，導致頭髮獲得的營養及氧氣減少，進而影響頭髮生長狀況。

3保養方法滋潤頭皮

改善頭皮老化方法｜1. 定期做頭皮深層清潔

這有助去除頭皮上老舊角質、帶走頭皮污垢及油脂，亦可促進血液循環，令營養更容易送達到每個毛囊，促進頭髮生長。

改善頭皮老化方法｜2. 使用頭皮滋潤產品

為提供頭皮必要的保濕，幫助頭皮維持健康狀態，既可減少頭皮炎症及刺激，更可建立有利於頭髮生長的環境。

改善頭皮老化方法｜3. 按摩頭皮

建議每週按摩1-2次，每次1至2分鐘，可減少頭皮壓力，避免使容易脫髮的皮質醇分泌過多。同時，更可為毛囊提供提供更多營養及氧氣，改善頭皮血液循環，加速毛囊新陳代謝。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)