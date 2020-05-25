女生體脂率30%屬肥胖！4321懶人餐單可激減　不節食練出易瘦體質

很多營養師和健身教練都指出，不健康的減肥方法只會令你流失肌肉和水份，並更易反彈復胖，其實所謂「減肥」，就是減走肥油脂肪，而並非單純減走體重，立即看看醫學界推薦的「4321減肥餐單」，真正減肥降體脂，練成易瘦體質吧。

身體構成分為脂肪、肌肉和水份，增肌減脂才可練成健美身形。（z3niaching@IG）

女生體脂率30%屬肥胖

多肉少菜、不做運動、作息不定時、生活壓力大等因素都會增加體重和脂肪率，有些人看上去手腳纖幼，但身體肌肉量非常少，相反脂肪率高達30%，屬於肥胖，假如內臟脂肪過高，便有機會引發高血壓、糖尿病、心臟病、中風等問題。

多運動可減低皮下和內臟脂肪。(cathrynli@IG)

一般來說，男性體脂肪率15%-23%屬正常水平，超過25%屬肥胖；女性體脂率17-27%屬正常，30%便屬超標水平。體脂率高的人通常因缺乏肌肉而力氣較小、身體皮膚不結實、鬆挎挎、較易疲倦等，不過要準確檢測體脂率，最好是進行身體檢查，或購買家用體脂秤，更方便檢視自己的身體狀況！

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4321懶人餐單 攝取纖維激減體脂肪

減肥定律是「運動佔三分，飲食佔七分」，要練成易瘦體質當然由健康飲食做起，很多人都深諳多菜少肉才健康的道理，卻不知道應吃多少蔬菜，這個「4321減肥餐單」便旨在將餐盤分成4份，更容易掌握營養比例。

即看4321減肥餐單原則

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/25）

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