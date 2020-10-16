繼Adele曝光減肥成功的新形象後，另一荷里活明星Rebel Wilson，於今年中於IG公開自己半年內減去50磅的成果，更立下目標希望於年底減至165磅。曾言因肥胖而阻礙發展戀愛的她，近日曝出新戀情，對象更是比她少11年的高富帥Jacob Busch，Rebel Wilson形容男友是她的「白馬王子」，可謂減肥扭轉人生，令人振奮﹗

半年減去50磅的Rebel Wilson近日爆出新戀情，對象是比她少11年的高富帥Jacob Busch。（Rebelwilson@IG）

【按圖看】Rebel Wilson與男友Jacob Busch的甜蜜放閃照：

減肥後收獲高富帥男友

Rebel Wilson與男友Jacob Busch不時於IG公開放閃，兩人更一同出席Monte-Carlo Gala，對荷里活明星而言，攜伴侶踏上紅地毯代表要認真對待感情的表現。Rebel Wilson更於IG不諱言，表示二人經常互相激勵彼此的身材：「我們一起做很多運動。」Jacob Busch的來頭不少，家族是經營市值過百億美元的啤酒釀造生意，他個人也有創立自家啤酒品牌，是一名億萬富翁，外表高大俊朗，今年只29歲，有傳過往的戀情都是姊弟戀，看來對成熟女性情有獨鍾。

【按圖看】Rebel Wilson男友Jacob Busch的照片，外型俊朗高大健碩：

「Fat Amy」深入民心 Rebel Wilson肥胖形象有內幕？

Rebel Wilson當年憑藉《完美巨聲幫（Pitch Perfect）》中飾演Fat Amy一炮而紅，圓潤身材自此成為了她的標誌。喜劇寵兒鬼馬有趣，但原來電影公司為了讓她維持傻大姐的形象而禁止減肥，並要求她簽下維持加大碼身形的合約，體重愈高酬金也隨之上升，導致Rebel Wilson的身形有加無減。

荷里活明星Rebel Wilson近日亦於IG上公開近照，分享自己於半年內減去50磅的成果（IG＠rebelwilson）

加大碼身形為她帶來名氣 卻也局限了演藝與愛情發展

Rebel Wilson的體重高峰時曾達230磅（Getty Images）

踏入40歲，Rebel Wilson於年初為自己訂立了減肥的新挑戰，重拾健康是她現在最重視的課題。不少網民評論她過重的情況已達病態，負評令她情緒低落。而加大碼身形亦局限了她的演藝發展，她只能擔當滑稽搞笑的角色，無法擴闊戲路。肥胖的身形除也令她的事業停滯不前，更影響了她的愛情。不少朋友欣賞她的幽默與自信，但卻不會因此而覺得她吸引，想與她更進一步發展。現在Rebel Wilson的實力和魅力已足以證明自己，無需再以誇張的身形吸引觀眾。

Rebel Wilson的減肥方法主要以控制飲食與運動為主。她戒掉垃圾食物與甜品，養成高纖維的飲食習慣，日常主要攝取燕麥、新鮮水果、蔬菜和全穀物。高纖食物需要較長時間咀嚼，有效增加飽足感，同時增加消化時間，加速腸道蠕動，有助排走身體積聚的毒素。

按圖回顧Rebel Wilson的電影作品，大碼身形是她多年來的標籤，原來背後有合約要求：

減肥方法健康可取 防止復胖比減重更難

踏入40歲，Rebel Wilson於年初為自己訂立了減肥的新挑戰（IG＠rebelwilson）

除了控制飲食，她跟隨私人教練Jono Castano為其度身訂造的健身計劃。現在她一星期運動六天，當中有五天以一系列的高強度間歇訓練（High-intensity interval training）為主，第六天則是負重與阻力訓練。而每天最少運動45分鐘，讓心跳到達一定的強度，才可燃燒卡路里並達到增肌減脂的成果。

Rebel Wilson的減肥方法健康可取，悉尼大學教授Dr. Nick Fuller認為相比減重，防止體重反彈才是難題，而Rebel Wilson應把專注力放於維持體重上，並提倡「The Interval Weight Loss Program」。這個減肥方法雖然需時長但較健康，成功率亦較高。

按圖看Rebel Wilson的減肥成果：

+ 2 + 2 + 2

註冊營養師楊蒨珩Stephanie補充，減肥時特別容易感肚餓，原因是身體不知道你正刻意控制飲食，便會調節身體荷爾蒙並發出訊號增加飢餓感，試圖把你的食量拉回平衡點。所以，要成功減肥便先要了解身體的反應，才能以理智駕馭情感上對食物的渴求。「The Interval Weight Loss Program」建議減肥人士進行間歇式減重，例如開始減肥一個月後，停一個月再繼續，目的要讓身體習慣新的平衡點（Set point），調節並習慣現時的標準，減低復胖的機會。

減重過程固然痛苦，Rebel Wilson以自身經歷鼓勵同路人，堅信只要付出努力定可獲得回報。「即使你需要爬着前進才能邁向目標，到成功時所有也是值得的。我知道有某些日子像身處在地獄一樣令人沮喪，令人很想放棄，也因為沒有進步而灰心，嘗試每天堅持付出，並耐心等等，好事一定會隨之而來的。」