胡杏兒和丈夫李承德結婚5年依舊甜蜜如初，踏進40歲的胡杏兒保養得宜，即使生了2個可愛兒子，身材和皮膚依然保持在年輕的狀態，更無懼素顏，不時都會在IG上載素顏照。以40歲的女人來說胡杏兒的皮膚依舊能保持光滑透亮，而且面色紅潤仍充滿少女感，真的一點也不容易。那麼她的獨門保養秘訣又是什麼?

40歲的胡杏兒保養得宜，即使生了2個可愛兒子，身材和皮膚依然保持在年輕的狀態。（IG@myoliemyolie）

40歲的胡杏兒素顔仍像少女：（按圖看更多）

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胡杏兒美肌保養心得: 卸妝比護膚還要重要

胡杏兒曾經透露過她的護膚心得，因為工作的關係，她長年累月都要化妝，她更誇張地表示自己已經化了幾十年的妝了，所以對於清潔特別是卸妝這一方面很有經驗。卸妝對女生來說的確比護膚還要重要，特別是經常化妝的女生，如果卸妝做得不好，很容易殘留彩妝在臉上，長久下去很容易堆積在毛孔，增加皮膚的負擔，皮膚也會更容易長痘。

胡杏兒表示工作所需，她化了幾十年的妝，因此對於卸妝很有經驗，認為卸妝是護膚步驟中最重要的。（IG@myoliemyolie）

即使平常不化妝可是有擦防曬的話也要用溫和的卸妝洗面奶清潔，胡杏兒在選擇護膚產品時都會留意產品的成分，因為她自己屬於毛孔容易堵塞和敏感性的肌膚，因此她選擇護膚品都會非常謹慎，她更在小紅書向大家私心推薦經過她長久使用而最喜歡的3款卸妝產品。

胡杏兒小紅書分享3款最愛卸妝產品

胡杏兒在小紅書介紹了3款她長期使用後私心最愛的卸妝產品。（胡胡杏兒@小紅書）

Aesop 眼唇卸妝保養油

Aesop家的產品一向主打天然成分護膚，筆者也是Aesop的粉絲，他們的護膚品散發著草本植物的清新香氣，讓人不禁會聞上癮。這次胡杏兒推薦的就是Aesop的眼唇卸妝油，這款卸妝油含有純天然的葡萄籽油、藍甘菊油和維他命E，不但可以深層卸妝，還可以同時抗皺和抗氧化，推薦給開始關注皮膚老化問題的女生。

胡杏兒最愛卸妝產品一 :Aesop 眼唇卸妝保養油 HK$180/60ml：含有純天然的葡萄籽油、藍甘菊油和維他命E，深層卸妝還可以同時抗皺和抗氧化。

Chanel 雙效眼部卸妝液

Chanel的這支眼唇卸妝液是他們家的皇牌產品之一，它屬於半油半水的質地，淺藍色的液體部分裡面蘊含豐富的玫瑰水和矢車菊成分，這兩個成分都可以有效地為皮膚保濕，卸完妝也不會感到乾澀繃緊。胡杏兒強調這支Chanel眼唇卸妝液是經過眼科醫生認證不會對眼睛造成刺激，而且不含香料，是可以讓她安心的天然產品。而且它的油份屬於高效淨化的油份，因此可以輕易卸掉頑固的彩妝。

胡杏兒最愛卸妝產品二 :Chanel 雙效眼部卸妝液 HK$240/100ml：蘊含豐富的玫瑰水和矢車菊成分，經過眼科醫生認證不會對眼睛造成刺激，不含香料。

Fancl 納米卸妝油

Fancl的卸妝油兇名好用，更是胡杏兒最喜歡也最極力推薦的卸妝產品。「化了幾十年妝」的胡杏兒表示自己用過無數的卸妝產品，但是這麼多年來最鍾情的依然還是Fancl的卸妝油。她表示Fancl的卸妝油利用了納米技術，就是把油份分解成非常細小的納米分子，再深入皮膚幫助帶走彩妝，即使是一些特別難卸走的眼線都可以卸得乾淨。

另一個讓胡杏兒很喜歡的就是Fancl卸妝油有去角質的功效，在卸妝的時候只要打圈按摩2分鐘，可以幫助帶走皮膚的老化角質和死皮，幫助皮膚二次清潔，特別是近來經常要戴口罩，皮膚因為長期悶著容易產生粉刺和角質，所以去角質就很重要。而且Fancl卸妝油的配方裡還有保濕的成分，是一個全能又好用的卸妝產品。