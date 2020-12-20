聖誕編髮教學｜聖誕節派對聚會，女生總想在穿搭上花點心意，與閨密或情侶們來一個「聖誕dresscode」，除穿搭上可以相互配襯外，其實女性閨密也能在編髮上互相配合，再為這個歡愉的聖誕節，多增加一點節日氣息。以下示範2款適合閨密的編髮造型，既是2種風格，同時低調合襯﹗

普遍女生在聖誕聚會時，亦少不免在穿搭上花點心意，但其實髮型也是一個值得花費心機的地方呢！

歐美復古 vs 韓式森系：運用三抓辮編出2種風格同時合襯的髮型 閨密必選﹗

兩款充滿聖誕氣氛的閨密編髮造型分別是「歐美聖誕復古編髮造型」與「韓式森系編髮造型」，前者髮型優雅復古，更帶點歐風十足的高貴感；後者則非常適合頭髮長度剛過肩膀下少少的女孩。兩款皆運用三抓辮的元素，編出2種風格，同時合襯的髮型，特別在節日加上頭飾，輕易眼前一亮，同樣適合平日拍拖、婚宴、聚會！

閨密編髮造型1：歐美聖誕復古編髮

「歐美聖誕復古編髮造型」可以呈現出髮絲自然流動的輕盈感。

第1款編髮是「歐美聖誕復古編髮造型」，優雅得來帶點復古，配上聖誕頭飾氣質服裝更帶點歐風，而這個聖誕編髮造型也意外地適合髮色屬深色系的女生，不用擔心髮色過深而無法呈現髮型層次，更可營造髮絲自然流動的輕盈感，不會過度華麗卻充滿節日氣氛。

▼▼▼【按圖看髮型步驟】閨密編髮造型1：歐美聖誕復古編髮▼▼▼

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閨密編髮造型2：韓式森系編髮

「韓式森系編髮造型」可以讓人忽略掉髮量較少的缺點。

第2款閨密編髮是「韓式森系編髮造型」，雖然看似複雜，但其實只要學會綁最基本的三抓辮便可以，低調自然中又隱藏森系感。有些女生一向都愛編髮，但卻常抱怨自己髮量不夠多，所以難以呈現效果。這款髮型便非常適合屬於髮量較少的女孩，3條精緻的三抓辮綁成1條，不但可以讓人忽略髮量較少的缺點，更為平日1條平平無奇的三抓辮帶來更多的可塑性，配上聖誕頭飾與耳環更加添聖誕氣氛感呢！

▼▼▼【按圖看髮型步驟】閨密編髮造型2：韓式森系編髮▼▼▼

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同場加映：【按圖看髮型步驟】戴口罩已經成為日常生活不可或缺的一部分，倒不如告別平日頹廢的口罩造型，在髮型上花點心思，打造兩款簡易的「口罩髮型」編髮，不但可讓自己看來精神抖擻一點，更可以避免披頭散髮而增加沾染病毒的機會。（延伸閱讀）▼▼▼

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