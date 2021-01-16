38歲的李佳芯Ali保養得宜，經常素顏示人。仙氣女神生活簡單，保養方法亦同樣親民，而且人人適用。

38歲的李佳芯Ali保養得宜。(IG@aliaime)

李佳芯從9歲開始護膚，除了臉部肌膚，身體亦不容忽視。她的媽媽認為小時候開始保養，長大後皮膚才會好。她從小便讓李佳芯穿着長袖衣物，減低紫外線的傷害。所以她很少穿短褲，連睡衣也全是長袖。在素顏女神的稱號背後，媽媽實在功不可沒。

卸妝要乾淨 平日保持素顏

李佳芯在不需要工作的日子，會盡量以素顏示人。(IG@aliaime)

藝人的工作日夜癲倒，身體與肌膚容易因此而變差，所以李佳芯放工回家後便第一時間卸妝，將臉上的彩妝與老廢角質徹底清除。而在不需要工作的日子，她會盡量以素顏示人，讓毛孔休息。睡眠不足令她容易長出暗瘡，祟尚天然護膚的她曾自製蘆薈面膜，希望藉蘆薈的消炎功效舒緩暗瘡，然而她敷上蘆薈後皮膚繃緊痕癢，才發現自己對蘆薈敏感。自此她便本着「貴精不貴多」的護膚心得，認為保養最重要的是尋找到合適的護膚品。

▼▼▼38歲李佳芯素顏與少女無異，難怪被網民喻為「素顏女神」▼▼▼

雖然李佳芯身形纖瘦，但原來她不會刻意為減肥而戒口。(IG@aliaime)

▼▼▼按圖看李佳芯對保養身形的飲食哲學，想不到許多人減肥都會戒的食物，她從沒有禁忌▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼按圖看李佳芯最愛的運動，心境開朗皮膚自然會好▼▼▼

李佳芯熱愛行山，運動打扮經常被大讚可愛。(IG@aliaime)

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼同場加映：日本化妝教父Makoto Kamata（鐮田誠）分享，原來錯誤的洗一面與化妝方法，亦會導致雀斑的形成。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼便秘影響肌膚狀態，要解決便秘問題，不妨參考木村拓哉一家常吃的通便排毒食物（延伸閱讀）▼▼▼