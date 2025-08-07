「1特徵」是典型貴婦面相？教你乳霜3大用法　附7款修復面霜推薦

擁有飽滿的蘋果肌是旺夫益子的貴婦面相，然而隨著年齡的衰老，有可能流失膠原蛋白，讓臉頰看起來不再澎潤年輕。



難怪貴婦們的梳妝台上，都少不了一罐好用的貴婦乳霜，以下就精選多款乳霜推薦，加碼乳霜用法解析，快來一起認識一下吧~

如何塗面霜改變面相？教你貴婦護膚乳霜3大用法，及盤點7款抗老修復面霜推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

面霜3大用法 附7款貴婦級乳霜推薦（LA MER官網；01製圖）

+ 35

最好命的貴婦面相

從面相學來説，臉部飽滿象徵著衣食無憂，也會為家庭和事業帶來幫助，仔細觀察就會發現，擁有緊緻的蘋果肌是許多貴婦們的標配，而且除了看起來面相絕佳之外，蘋果肌飽滿也能讓外觀較年輕，讓視覺年齡下修10歲。

乳霜用法

一、臉部保濕

將乳霜均勻塗抹於臉部，然後手上再取用些許乳霜，並利用雙手搓揉的溫度將其化開，從微笑線開始，由下往上從臉頰推向耳朵，再從眼睛下方滑向太陽穴的位置，反覆按摩肌膚2次。

二、身體保濕

如果保養完臉部，手上還有多餘乳霜，也可用於滋潤身體，尤其在沐浴後或需要時塗抹在乾燥部位如手肘、膝蓋等，也能讓乳霜發揮保濕作用。

三、厚敷乳霜

將乳霜厚敷在臉部，靜置約15-20分鐘後用溫水清洗乾淨，這樣能讓肌膚得到充分滋潤和修護，特別適合在肌膚狀況不佳時當作急救面膜使用。

乳霜可以當乳液嗎？

其實乳霜和乳液都是能提升保濕度的保養品，但乳霜通常含有較高濃度的油脂成分，能提供更深層的滋潤和保護，特別適合乾燥肌、熟齡肌。相對地，乳液質地較輕透，適合油性或混合性肌膚，能提供輕盈的保濕和滋潤，因此乳霜可以當作是加強版的乳液，如果你感覺到平常使用的乳液保濕力度不夠時，就可以換乳霜派上用場啦~

2025乳霜推薦

1. DIOR全效修護萬用霜 Toile de Jouy珍藏版

DIOR全效修護萬用霜 Toile de Jouy珍藏版 50ml，$500



2023年於JISOO單曲〈FLOWER〉MV中搶先曝光，馬上掀起全球討論風潮的《全效修護萬用霜》，自推出旋即成為保養時尚寵兒及必備日常保養單品，也一躍成專櫃美妝市場銷售前三名的護手霜單品。為慶祝上市一週年，本季推出時尚外型的粉紅限量版，於外殼烙印粉紅千鳥格紋，注入滿滿高訂靈魂，話題再次席捲而來！

DIOR美妍中心憑藉多年的護膚研究，以尖端花植科學為後盾，集結「積雪草」的高效修護能量，並偕同「角鯊烷」、「荷荷芭油」、「乳油木果油」等多重自然油脂修護成分，提供肌膚高效鎖水滋養；更同步注入「玻尿酸」與「甘油」為肌膚潤澤補水，一抹修護舒緩，提升肌膚柔嫩度與保濕度，重拾健康膚況。《全效修護萬用霜》成份蘊含超高比例天然來源成分，不僅各種膚質，甚至敏弱肌都適用，更能安心使用於唇部，作為晚安唇膜，一瓶就可達到「護手潤澤」、「指甲滋養」、「身體乾燥舒緩」、「晚安潤唇」多重功效，質地輕盈潤澤、毫不黏膩，讓你隨心所欲、隨時隨地，保養肌膚乾燥部位。

2. Abysse時光肽復活極致修護霜

Abysse時光肽復活極致修護霜 30ml，$708



台灣名人關穎、殷悅Melody、侯佩岑還有名模陳思璇都愛的奢華保養品牌Abysse，在2024年推出重磅新品Abysse時光肽復活極致修護霜，馬上成為現代時尚界的新寵兒，黃金精緻的瓶身，晶亮時尚有型，質地輕盈滑嫩，每日使用親膚美好、吸收力強，內含其獨特的設計和高效的成分組合，為追求青春活力的嬌客們帶來了奢華的肌膚體驗。它是一款專為逆轉時光而設計的護膚精品，完整融合了品牌的明星成分，為肌膚帶來全面的修護和保養。這款修護霜擁有多種強效成分，包括黃金藻萃取、時光肽Rejutime®PTC、松露萃取和魚子精華，每一種成分都發揮著獨特的功效，共同為肌膚帶來年輕、緊緻和光滑的外觀。

3. SHISEIDO賦活塑顏提拉修護極緻面霜

SHISEIDO賦活塑顏提拉修護極緻面霜 50ml，$1,180



2024全新升級後的「SHISEIDO賦活塑顏提拉修護極緻面霜」#拉提神霜 添加了極其珍貴的「珍稀緋紅花緊緻活萃TM」，蘊含了充沛的能量成分「腺苷」，能從肌底隱形能量網注入強大生命力，澎潤飽滿且賦活再生，能讓膚況更臻完美，達到緊輪廓、淡紋路、極透亮的抗老功效。

此外本系列還蘊含資生堂獨家專利「VP8全效肌能配方」，抗老、亮白二合一，能勻亮膚色、淡化斑點及解決膚色不均的問題，一罐就能輕鬆狙擊8大老化問題。具有清爽不黏膩的冰淇淋質地，一抹即能輕易推開快速吸收，白色花朵的香氣隨著乳霜消融散發開來，是白金級的五感護膚體驗。

4. CLINIQUE極致勻淨科研亮肌面霜

CLINIQUE極致勻淨科研亮肌面霜 50ml，$550



想入手人生第一款乳霜，不妨可以從皮膚科醫生研發品牌「倩碧」開始入門，2024全新推出#水亮霜，添加倩碧突破性專利科技UP302阻黑淨白分子，此獨創專利成分提取自具高效美白功能的中草藥山菅蘭，其萃取液經50,000倍高度濃縮後，採生物醫學工程技術提煉而成。另亦添加嚴選頂級成份靜岡玉露及保濕成份玻尿酸，前者有助於舒緩肌膚，降低外在刺激誘發黑斑暗沉生成機會，啟動美白正循環；後者則潤澤保濕肌膚，一掃肌膚乾燥缺水困擾，想要美白和保濕，一瓶即可完成！

同場加映：日本話題美妝買甚麼？10款@cosme上半年新秀大賞 不少香港都買到（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

5. SISLEY活膚再生駐顏霜

SISLEY活膚再生駐顏霜 50ml，$3,800



Sisley在1999年推出抗皺活膚駐顏霜，富含50種植物活性成份，主打對抗外因性和內因性老化問題。2016年再升級為活膚再生駐顏霜，大受歡迎。2024年針對亞洲市場，全新推出「琉晶質地」，活膚再生駐顏琉晶霜延續駐顏霜的抗老保養特性，注入山胡椒、波斯洋槐萃取，能讓肌膚變得年輕健康，兼具輕盈質地卻又極致保濕，能迅速補水、恢復彈力。

6. LA MER精華輕盈面霜

LA MER精華輕盈面霜 15/30/60ml，$1,060/$1,805/$3,310



說到貴婦乳霜，榜單上絕對不能少了LA MER，LA MER水凝霜在2024年更新成「精華輕盈面霜」，如雪酪般的輕透質地一抹瞬間深入肌底、緊緻毛孔，幫助肌膚保持一整日的水潤，為混合肌、油肌與炎熱夏日獻上抗老新選擇，透過顆顆超微水晶球形成的「超微水晶球結構網」，包裹著強大抗老水潤能量，搭載傳奇抗老修護成分「奇蹟活凝金萃™」，為肌膚精準並均勻釋放強效逆齡成份，恢復皮脂平衡，緊緻毛孔。

7. KOOII X E'stella全能再生精華乳

KOOII X E’stella全能再生精華乳 30g，$681



每天保養瓶瓶罐罐是不是超懶得擦？這瓶KOOII X E'stella全能再生精華乳，一瓶搞定化妝水、精華液、乳液、面霜、凍膜5大步驟！內含高濃度神經醯胺，搭配日本醫美級保濕科技，質地超輕盈、延展力佳，擦上秒吸收不卡毛孔，全膚質都能用，連空姐也大推！如果你正想找All in one保養品推薦，真的可以入手它，省時又有感。

同場加映：油性、暗瘡肌專櫃人氣化妝水10款推介 La Mer穩定膚況去角質一流（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

日本人去無印良品必買「夏日三寶」每樣都是回購款！這件棉質背心遮副乳還防汗漬！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】