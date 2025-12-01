Rosé撞臉趙露思？內雙眼皮/厚唇妝容解析　4款彩妝畫出精緻知性風

BLACKPINK Rosé 身高 168 公分，擁有鵝蛋臉與精緻五官，甜美外貌深受粉絲喜愛。早前，Rosé 出席活動時佩戴髮箍，再度展現絕美臉蛋，引起網友熱議，直說她有幾分像中國女星趙露思。



事實上，Rosé 與趙露思的長相相似已非首次被比較，每當兩人有新造型亮相，總會引發「撞臉」討論。本篇文章將為大家細數 Rosé 與趙露思的五官神韻與相似之處，一起來看看她們的相似度吧！

Rosé、趙露思妝容技巧分析及4款彩妝產品推薦（01製圖）

BLACKPINK Rosé、趙露思五官及妝容技巧分析，4款彩妝推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

BLACKPINK Rosé、趙露思五官神韻相似之處

1. 對稱鵝蛋臉型

BLACKPINK Rosé 與趙露思的臉型都屬於對稱鵝蛋臉，五官比例非常協調，既不過長也不過短，呈現出完美的平衡感。這種臉型不僅立體感強，拍照時也特別上相，尤其是正面角度拍攝，更能展現她們精緻的輪廓與自然的立體感，無論是鏡頭前的微笑還是不同妝容造型，都能輕鬆駕馭，散發出甜美又高雅的氣質。

底妝推薦

鵝蛋臉型的五官比例非常協調，因此在上妝時特別適合帶有光澤感的底妝。使用微微透亮的粉底或帶有亮澤感的氣墊產品，能自然突顯臉部立體感，讓肌膚看起來光滑細緻、充滿健康光澤。無論是正面拍照還是側臉角度，都能呈現柔和自然的輪廓，同時營造出年輕、明亮的氣色。這類底妝對鵝蛋臉型來說，不僅能提升五官的精緻度，也非常適合搭配淡雅或日常妝容，打造清新又高級的妝感。以下就來推薦自然光澤底妝！

YSL 恆時亮肌修護粉底液

YSL BEAUTY 2025 全新推出「恆時亮肌修護粉底液」，由全球品牌大使 ROSÉ 首度代言演繹，以靈感源自絲緞的輕盈質地，結合「持久成膜科技」與「動態遮瑕粉體」，實現 24 小時零暗沉的極致裸光妝效。

配方中蘊含高達 78% 保養精華，注入玻尿酸、維他命 B3 與珍稀茉莉花精萃，深層補水、均勻膚色並舒緩修護，讓底妝宛如第二層肌膚般貼合透亮，持續展現澄澈無瑕、閃耀自信的裸絲光光澤。YSL 彩妝老師也透露能維持迷人光澤的上妝方法，可利用沾濕的海綿、美妝蛋，或是利用刷子上妝即可。

YSL 恆時亮肌修護粉底液，25ml，$650



DIOR 玫瑰花蜜活養精華粉底液

DIOR全新「玫瑰花蜜活養精華粉底液」不僅是一款粉底，更是業界首創將「玫瑰微導營養」融入彩妝的高效保養型底妝，正式開啟「以保養上妝」的新時代，核心配方匯聚 「玫瑰微營養胜肽複合物」 與肌膚不可或缺的 「鉀元素」，深層修護、全面喚活肌膚能量。

搭載全新 「光感微珠科技」，能自動校正膚色偏差，一抹即刻隱匿毛孔瑕疵，讓膚質細緻透亮，呈現自然通透的「玫瑰絲緞光妝效」，升級版 SPF30 PA+++ 防曬係數，讓妝感即使在高溫濕熱環境下依舊持久服貼、不易脫妝，色澤明亮不暗沉。系列共推出五款色選（0N、0.5N、1N、1CR、2N），靈活貼合不同膚色需求。

DIOR玫瑰花蜜活養精華粉底液，30ML，$1,200



2. 內雙眼皮

BLACKPINK Rosé 與趙露思的眼型都屬於內雙，過去外雙眼皮一直是熱門審美，但隨著時尚潮流的變化，內雙眼型近年來反而成為新寵。這種眼型非常適合淡雅妝容，總能散發出初戀般的清新氣息和迷人氣質。

3. 直窄鼻

BLACKPINK Rosé 與趙露思的鼻型都非常精緻，鼻樑直挺又纖細，鼻翼略帶肉感，與她們的鵝蛋臉型比例完美契合，這樣的鼻型不僅讓五官更立體，整體輪廓更和諧，也讓她們在拍照或化妝時更容易打造自然又精緻的妝感，無論是側臉還是正面，都散發出甜美又高雅的氣質。

4. 唇峰顯著下唇厚

BLACKPINK Rosé 與趙露思的唇型都相當迷人，唇峰明顯，下唇豐滿圓潤，展現自然立體感，因為這樣的唇形，她們在上妝時通常會利用唇彩或唇線巧妙修飾唇峰的鋒利線條，讓嘴唇看起來更加柔和立體，同時增添甜美感與精緻度，這種唇型也非常適合各種妝容，無論是日常淡妝還是舞台濃妝，都能輕鬆駕馭。

唇彩推薦

唇峰線條明顯的女孩，常常會讓妝感看起來比較成熟。如果你和 BLACKPINK Rosé、趙露思一樣，唇峰較為突出，可以嘗試她們常用的柔化妝法：先利用唇線筆淡化唇峰銳利感，再搭配帶有光澤感的唇彩，讓線條過渡更自然，營造出溫柔柔和的氛圍。不僅能降低過於強烈的成熟感，還能展現一種清新甜美的「初戀唇」效果。

TOM FORD Vanilla Sex Gloss Luxe #01

TOM FORD Vanilla Sex Gloss Luxe，質地輕盈不黏膩，融合牛油果油、橄欖油與荷荷巴油三重潤澤植萃成分，一抹即可綻放鏡面般的光澤。單擦就能帶來豐盈透亮的效果，瞬間撫平唇紋並勾勒立體唇型，完美展現縱情香草系列的感官魅力。其中 #01 Exhale 乳霧裸粉色，以純淨柔美的色澤，營造低調卻充滿質感的氛圍。

TOM FORD Vanilla Sex Gloss Luxe（美國官網有售），約$506



CLARINS 彈潤植萃美唇油花境巴黎系列限定色 #27 清新晨露

CLARINS為慶祝經典彈潤植萃美唇油上市十週年，特別推出限定企劃 「Paris Rendez-Vous 巴黎心動色選」，並邀請亞洲唇色代表、口紅一哥李佳琦共同參與全系列調色，以亞洲膚色視角打造貼近日常又不失氛圍感的全新唇色提案。

系列共分兩波推出，首波 「花境巴黎系列」 靈感來自清晨花園裡交錯的晨光與花影，推出兩款氣質浪漫唇色：一款揉合裸粉與紅棕的日常氣質色，另一款則帶有晶透感的糖融玻璃唇色，既能擦出好氣色，也能映照當日心情。

其中「#27 清新晨露」是柔和淡雅的嫩粉色，閃爍細緻光澤，如同晨光灑落花瓣上的露珠，輕抹間就能暈染自然紅潤，瞬間提亮氣色，是素顏或日常的元氣首選；而「#28 晨曦薔薇（主打色）」則將薔薇紅棕揉入裸調，紅與溫柔比例恰到好處，厚塗展現沉穩氣場，薄擦則散發知性氣質，無論是工作、約會還是營造心機裸唇，都能完美駕馭。

CLARINS 彈潤植萃美唇油花境巴黎系列限定色（台灣官網有售），#27 清新晨露／#28 晨曦薔薇，約$309



無論是 BLACKPINK Rosé 的國際巨星氣場，還是趙露思的甜美鄰家氛圍，兩人都憑藉著對稱的鵝蛋臉型、立體五官與精緻妝容，展現出各自獨特的美，也難怪網友總愛把她們放在一起比較，若你也想擁有同款初戀感與高級氛圍感，不妨從她們的妝容技巧下手，找到最適合自己的化妝靈感，輕鬆畫出專屬於你的女神氣質。

延伸閱讀：

韓國女星健身增肌身材變化掀熱議！BLACKPINK Rosé、IVE 張員瑛、aespa Winter 從紙片人變身健康女神！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】