3步懶人必學化妝速成技巧　令你每日多睡1小時　返工返學不再遲到

睡得晚、起得早，沒時間精緻化妝？



沒關係，今天就教你3步換頭術，讓你在宿舍到教室的路上、甚至電梯裏，完成偽素顏變身！早八=蓬頭垢面？NO！早八=快速變美！YES！

每天不用再早起1小時，3步驟教打造返工返學快速出門妝容，變身偽素顏美女（點擊放大瀏覽）▼▼▼

教你3步快速打造上班上學妝容技巧（pexels@zhugewala；01製圖）

Step 1：素顏霜拯救熬夜暗沉！

熬夜+早起=氣色暴擊？別慌！素顏霜=一鍵美顏！

提亮膚色：比粉底輕薄，秒變天生白！

隱形毛孔：讓皮膚看起來更乾淨、柔焦感up！

快速推開：不用美妝蛋，直接用手抹就行，適合懶人黨！



懶人小技巧：

選帶保濕成分的素顏霜，省去塗乳液的時間！以點塗的方式上妝，額頭、鼻子、臉頰各一點，然後輕拍推開，自然又省時！

Step 2：眉筆抓住五官重點，拯救無神臉！

再怎麼素顏，眉毛不能沒！早八光線昏暗，眉毛能決定你是困到模糊，還是清醒知性！

懶人畫法：沿着原生眉毛填補空隙，不需要刻意勾勒形狀！

顏色選擇：棕色>黑色，更自然，不會顯得妝感重！

眉刷輔助：最後刷一下，立刻從畫出來變成長出來！



懶人速成法：

不洗頭？帽子+眉毛=拯救邋遢感！找不到眉毛位置？就照着鼻翼到眼角的延長線結尾畫！

Step 3：腮紅假裝天生好氣色！

腮紅=我沒有熬夜濾鏡！

橘色元氣、粉色温柔、裸色高級，隨意選一款！

手指點塗or海綿蛋拍開，省工具，節省時間！

畫在笑肌+鼻尖，立刻假裝天生皮膚好！



懶人小妙招：

用口紅代替腮紅，少帶一樣東西，塗完嘴巴順便拍在臉頰上，完美融合！少量多次，手殘黨避免一巴掌拍紅臉！

加分項：如果時間還夠！！

潤色唇膏：隨便塗個豆沙色/蜜桃色，嘴唇顯嫩又不顯妝感！

隨手扎發：低馬尾+幾縷碎髮，直接變身校園女神！

防曬+噴霧定妝：讓你的偽素顏持續一整天，不浮粉！



終極秘訣

寢室到教室時間=變美時間！ 走路途中/電梯裏完成換頭，反手就是一張剛睡醒但天生麗質的臉！掌握這3步，你就是早八課上的偽素顏天花板！

快點試試這個超快的早八換頭術，讓你的生活從困到變形變成驚豔全場！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】