6款敏感肌抗老精華推薦　修護力強讓皮膚緊緻回春　泛紅乾癢救星

根據皮膚專家臨床調查，換季時節是乾燥、紅癢、不穩定等肌膚問題的好發高峰期！若你也屬於敏若膚質，卻又期望享有抗老、緊緻的回春養膚效果，市場上有更安全、溫和的多樣選擇！



以下精選6款開架敏感肌友善的溫和抗老精華，不僅配方安全、修護力強，更能在不刺激的前提下提升緊實度與光澤感。

6款抗老精華推薦（IG@biodermavenezuela；01製圖）

敏感肌抗老精華推薦6款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. Neogence霓淨思

Neogence霓淨思 1%全效新生A醇精萃/30ml，NTD1,350



若你正尋找穩定且溫和的A醇抗老單品，霓淨思這款可說是敏感肌的安全牌。品牌以「3A＋1」智慧抗老配方為核心，由A醇×A醛×A酯×補骨脂酚共同組成的溫和複方，精準滿足緊實、淡化細紋與改善暗沉三大需求，同時加入清酒酵母修護穩定，使用後肌膚保水度提升，膚況也更加健康、細緻。

2. BIODERMA貝膚黛瑪

BIODERMA貝膚黛瑪 舒敏抗老修護精華/30ml，NTD1,350



敏若膚質的依賴－貝膚黛瑪以雙胜肽作為主要抗皺成分，能從源頭加強肌膚修護力，同時提升彈性與細緻度；再搭配玻尿酸與植物角鯊烷，從基底開始穩定保濕，使膚況重拾柔軟光澤。全配方無添加Paraben、無酒精、無香料，連最容易泛紅、乾癢的脆弱膚質也能安心使用。

3. La Roche-Posay理膚寶水

La Roche-Posay理膚寶水 A醇緊緻抗痕精華/30ml，NTD1,840



說到敏感肌能用的A醇，理膚寶水是許多皮膚科醫師心中的首選。品牌以0.29%A醇作為核心達到高效煥膚效果，同時能在不刺激的前提下促進肌膚更新、淡化紋路。搭配2%菸鹼醯胺還能有助於舒緩乾癢不適，大幅降低A醇初期可能出現的敏弱反應，是敏感肌溫和抗老儀式的最佳戰友。

4. Cetaphil舒特膚

Cetaphil舒特膚 胜肽緊緻賦活精華/30g，NTD1,590



抗老方式沒有絕對，從最基礎的成分補足，同樣也能滿足回春期待！來自德國舒敏專家舒特膚的這款緊緻精華，結合皮膚科專業選用高純度胜肽，搭配米粕、雪絨花萃取，能有效活化膠原再生，同時達到24小時長效保濕。另外成分內含維他命原B5、B3與甘油，且不含香精、酒精、Paraben，更有助於修護屏障、舒緩乾敏，連高度敏弱肌都能每日使用。

5. Avène雅漾

Avène雅漾 極致彈潤精萃Pro/30ml，NTD2,280



雅漾「白金瓶」專為敏弱與熟齡肌打造，主打在零負擔的前提下重建肌膚彈力。核心成分選用具備A醇般抗老力的「補骨脂酚」，高校卻不易引發刺激；搭配神經醯胺前深度補水、強化屏障，讓肌底更穩定、彈性更持久。此外成分也蘊含香草多酚，有效幫助撫平紋路，使膚觸柔軟滑順。是乾燥、敏感、熟齡肌溫和抗老時最佳選擇。

6. Caudalie

Caudalie 白藜蘆醇立體緊緻精華/30ML，NTD2,400



法國天然保養品牌Caudalie以98%天然成分打造此款白藜蘆醇精華，是敏感肌也能安心使用的植萃抗老單品。高濃度1,000ppm 白藜蘆醇專利配方能強健肌膚結構、撫平細紋並提升臉部立體度；搭配玻尿酸補水鎖水，在緊緻之外同時養出澎潤透亮的膚況。質地清爽不黏膩，適合亞洲輕油性或混合肌四季使用。

同場加映：6款保養導入精華水推薦 La Mer抗老穩膚一瓶搞定 連周杰倫都愛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

