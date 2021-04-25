楊丞琳3款短髮造型吸睛減齡　髮尾外翹是瘦面關鍵　手殘女也做到

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-25 11:00

【楊丞琳｜減齡短髮造型】楊丞琳在內地節目綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》表現突出，短髮造型展露輕熟魅力；楊丞琳自剪了短髮後一直好評滿滿，仍沒有受短髮長度局限造型，短髮女生或有意將長髮換成短髮的女生，大可參考楊丞琳3款減齡髮型。

【楊丞琳｜減齡短髮造型】楊丞琳自剪了短髮後一直好評滿滿，短髮造型展露輕熟魅力。(rainie77@Instagram)

剪去10年長髮造型大受好評 配合造型減齡又保留輕熟味

帶有瀏海的「妹妹頭」長直髮一直都是楊丞琳的招牌形象，同時為她帶來逆齡效果。不過，早於去年8月，楊丞琳為作品而剪去留了10年的長髮，換上清爽俐落的短髮，更漂染上淺奶茶與深墨綠的髮色，丈夫李榮浩、蔡卓妍（阿Sa）、台灣藝人陳庭妮給予好評外，網民亦大讚美。

短髮造型的楊丞琳更能凸顯個性與成熟的一面，而一向愛編髮的她仍堅持為短髮打造百變又減齡的造型；以下3個髮型簡易上手，即使是編髮新手也適合！

髮尾外翹

【楊丞琳｜減齡短髮造型】楊丞琳近日將One Length筆直短髮換成髮尾更輕薄有層次的「流蘇剪」，並將髮尾夾至外翹。(rainie77@Instagram)

楊丞琳近日將One Length筆直短髮換成髮尾更輕薄有層次的「流蘇剪」，再度減淡髮型的厚重感；加上利用直髮夾將髮尾夾至外翹，形成微彎弧度，自然不做作之餘，也有助修飾臉形與減齡；亦可將其中一邊頭髮撓到耳後，更自然地呈現女人味。

▼▼▼按圖看楊丞琳的髮尾外翹造型，率性活潑不失女人味？▼▼▼

半丸子頭

【楊丞琳｜減齡短髮造型】半丸子頭打造活力感，同時令耳圈染效果更突出。(rainie77@Instagram)

過往長髮時期的楊丞琳喜歡將頭髮束成丸子頭和雙丸子頭，高度在頭頂位置，瞬間打造活力感，而且具減齡作用；即使剪去長髮後，頭髮長度沒辦法綁成丸子頭，楊丞琳亦把頭髮束成半丸子頭，將頭髮分成一半，再將頭髮扭轉成髮髻並用上髮圈固定，呈現慵懶感，效果減齡又清爽，而且更能凸顯耳圈染髮色。

半丸子頭髮型有效增加造型感，不過未必適合型格打扮；而留有長瀏海的女生，可將瀏海夾起變成All Back髮型，更容易營造蓬鬆效果。

▼▼▼楊丞琳於長髮時期已愛束丸子頭，可愛又有造型感？▼▼▼

魚骨辮

【楊丞琳｜減齡短髮造型】綁成魚骨辮的楊丞琳呈現一份恰到好處的可愛與時尚氣息，瞬間減齡。(rainie77@Instagram)

楊丞琳以往愛將長髮束成雙鬢辮，塑造可愛感；近來則喜歡把頭髮綁成魚骨辮，先將頭髮分成兩等分，取少量左邊頭髮疊到右邊，不斷交替直至髮尾位置即可。魚骨辮既不會如雙鬢辮一樣產生稚氣感，卻能保留恰到好處的可愛與時尚氣息，瞬間減齡，即使配襯運動造型亦沒違和感。

▼▼▼按圖看楊丞琳的魚骨辮造型，減齡又不會過份稚氣，適合打造不同造型？▼▼▼

6條簡單問題助考慮應否剪短

雖然清爽短髮適合夏天，造型亦未有想像中局限，但未必人人都能駕馭得到，鍾欣潼（阿嬌）、徐熙媛（大S）、秀智、小松菜奈等女星過往就曾將長髮剪去，但短髮造型均未獲好評，反而被指形象變得「大媽」與老氣，故此在改變髮型前需先考慮清楚，不妨先回答以下6條問題，看看自己適合與否。

▼▼▼想知道自己適合短髮與否，即按圖回答6條問題，有助加強剪短髮信心或是1秒摧毀？▼▼▼

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